secupay wird Principal Member von Visa und Mastercard

Direkte Partnerschaft für sicheres und schnelles Acquiring

– secupay ist direktes Mitglied der Kreditkatennetzwerke Visa und Mastercard

– Ab dem 1. Quartal 2025 steht die technische Anbindung bereit

– Die neue API-Schnittstelle ermöglicht die sichere Abwicklung hochfrequenter Verkaufsprozesse

Pulsnitz, 13. November 2024 – secupay, Spezialist für Payment- und Loyaltylösungen, hat den Status eines Principal Members von Mastercard und Visa für Acquiring-Dienstleistungen erlangt. Durch diese direkte Partnerschaft kann secupay zukünftig noch besser Acquirer-Verträge aufsetzen. Aktuell arbeitet der Zahlungs-Dienstleister mit Sitz in Pulsnitz bei Dresden an der technischen Anbindung. „Unser Ziel ist es, ab dem 1. Quartal 2025 eine der modernsten und leistungsfähigsten Programmierschnittstellen (API) für Kreditkartenakzeptanz im eCommerce anzubieten, um schnell und sicher Kartenzahlungen zu verarbeiten,“ so Hans-Peter Weber, Gründer und Vorstand der secupay AG.

Dank der direkten, cloudbasierten Anbindung an den fortschrittlichen Payment-Prozessor Silverflow kann secupay Zahlungen noch schneller abwickeln als bisher. Diese neue Infrastruktur ermöglicht eine reibungslose Skalierung auch bei hohem Transaktionsaufkommen und bietet damit eine optimale Lösung für hochfrequente Verkaufsprozesse wie beispielsweise den Ticketverkauf für Konzerte und andere Großevents.

Ob doppelte Abbuchungen oder stornierte Waren: Mit der neuen API-Schnittstelle wird das Chargeback-Handling erheblich vereinfacht. secupay plant die Einführung eines automatisierten Verfahrens zur Verwaltung von Rückbuchungen, das eine schnellere Bearbeitung von Zahlungskonflikten ermöglicht und den Aufwand für Händler deutlich reduziert.

Durch die direkte Mitgliedschaft als Principal Member ist secupay nun Teil der Kreditkartennetzwerke von Visa und Mastercard und agiert ohne einen zwischengeschalteten Zahlungsdienst. secupay erfüllt dabei die strengen Sicherheitsstandards von Visa und Mastercard.

Diese technischen und regulatorischen Fortschritte eröffnen secupay neue Möglichkeiten, für ein noch breiteres Spektrum von Händlern relevante Payment-Lösungen anzubieten.

Die secupay AG mit Sitz in Pulsnitz bei Dresden ist Spezialist für individuelle, automatisierte Payment- und Loyaltylösungen für alle Verkaufskanäle. Als inhabergeführtes Zahlungsinstitut mit BaFin-Zulassung führt das mittelständische Unternehmen im Jahr mehr als 42 Millionen Transaktionen für mehr als 196.000 Kunden durch.

