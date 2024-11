Neue E-Learning Plattform für Organ-on-Chip Technologie

Dynamic42 Online Academy für die biomedizinische Forschung

Das Life-Science Unternehmen Dynamic42 hat sein Angebot um die Online Academy erweitert. Diese E-Learning Plattform bietet nun eine Möglichkeit für Wissenschaftler einfach und von überall Organ-on-Chip (OoC) Technologie zu erlernen und im Labor zu etablieren. Die anschaulichen Lehrvideos reichen von einer Einführung in die Technologie bis zum Aufbau eines perfundierten oder statischen Organmodells. Die E-Learning Plattform wurde auf Basis der bereits erfolgreich etablierten Dynamic42 Academy vor Ort entwickelt. 92 Prozent der Absolventen dieser Academy können sich vorstellen, die Methode nach Abschluss des Kurses in ihrem Labor einzusetzen. Der Workshop ist somit perfekt für alle, die Organmodelle in ihre Forschung etablieren wollen.

„Nachdem unsere Inhouse-Academy so gut angenommen wurde, möchten wir nun auch Kunden von außerhalb die Möglichkeit geben, die Organ-on-Chip Technologie zu erlernen. Unsere neue Online Academy bietet eine tolle Möglichkeit, die erlernten Handgriffe sofort im eigenen Labor umzusetzen“, sagt die Leiterin der Dynamic42 Academy Anne-Katrin Bothe.

OoC Modelle simulieren Prozesse, wie sie im menschlichen Körper ablaufen. Die Technologie kann daher helfen, ganz nach dem 3R Prinzip, Tierversuche zu vermeiden oder zu reduzieren. OoC Modelle von Dynamic42 bilden auch hochkomplexe Wechselwirkungen im Körper ab, indem sie alle am untersuchten Prozess beteiligten Zelltypen einbeziehen.

Jeder Kurs führt die Teilnehmer visuell, mit anschaulichen und detailreichen Videos durch das experimentelle Verfahren. Mit Hilfe der Schulungsvideos wird eine Einführung in die OoC-Technologie um die Biochip-Vorbereitung und dem Aufbau eines Organmodells vermittelt. Zusätzlich erhalten die Teilnehmer sämtliche Protokolle für die Durchführung im Labor. Ein Zertifikat zum erfolgreichen Abschluss des Kurses rundet die Online Academy ab.

Die bereits etablierte Dynamic42 Academy ist ein großer Erfolg, bei der 100 Prozent der Teilnehmenden den Workshop an Kollegen weiterempfehlen würden. Benjamin Becker, Doktorand am Friedrich-Löffler-Institut in Jena, sagt: „Es war eine völlig neue Einsicht in die Wunder der modernen Zellkultur. Definitiv ein Muss, wenn man Organ-on-Chip in seinem Labor einsetzen möchte.“

Die Online Academy ergänzt das Schulungsangebot im Organ-on-Chip Bereich und gibt nun noch mehr Wissenschaftlern, unabhängig von Wohnort, die Möglichkeit eine Methode zu erlernen die erheblich zum Verständnis und der Therapierbarkeit verschiedener Krankheiten beiträgt.

Die Dynamic42 GmbH wurde 2018 gegründet und ist eine Ausgründung aus dem Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrum für Sepsis und Sepsisfolgen (Center for Sepsis Control and Care, CSCC) des Universitätsklinikums Jena. Dynamic42 vermarktet und entwickelt humane Organ-on-Chip-Modelle/mikrophysiologische Systeme mit integrierten Komponenten des Immunsystems für die Erforschung und Testung von pharmazeutischen Produkten, neuartigen Therapien wie Nanopartikeln, Lebensmittelzusatzstoffen sowie chemischen Zusatzstoffen.

Weitere Informationen unter: www.dynamic42.com

Firmenkontakt

Dynamic42 GmbH

Juliane Fischer

Winzerlaer Straße 2

07745 Jena

03641 508101



https://dynamic42.com

Pressekontakt

Art-Kon-Tor Media GmbH

Heiner Schaumann

Mälzerstr. 3

07745 Jena

03641 87611 80



https://art-kon-tor-media.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.