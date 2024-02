CCW 2024: Erlebniswelt Kundenservice

In Berlin zeigt Enghouse Interactive Lösungen für einen Kundendialog vom Feinsten.

Leipzig, 15. Februar 2024 – Innovative Lösungen und zukunftsorientierte Technologien für den Kundendialog von morgen zeigt Enghouse Interactive auf der CCW 2024. An Stand B17 in Halle 3 können sich Besucher für eine exzellente Customer Experience und einen optimalen Kundenservice inspirieren lassen. Veranstaltungsort der diesjährigen CCW, die vom 27. bis 29. Februar 2024 stattfindet, ist das Estrel Congress & Messe Center (ECC) in Berlin (Sonnenallee 225).

Highlights am Enghouse-Stand sind cloudbasierte und hochskalierbare Omnichannel-Contact-Center-Umgebungen, Software für Sprachanalyse und Qualitätssicherung, Videokonferenzsysteme, innovative Business-Anwendungen sowie Vermittlungsplatzlösungen.

Besucher der CCW 2024, die an diesen Lösungen interessiert sind, können sich vorab einen persönlichen und individuellen Termin für eine umfassende Beratung durch einen Enghouse-Experten sichern. Ab sofort steht hierfür eine Online-Buchung zur Verfügung.

Einen Messegutschein für den kostenfreien Eintritt zur CCW erhalten Interessenten über die Online-Registrierung bis 26. Februar 2024. Hierzu einfach den Enghouse-Code mit der Nummer 234503 eingeben. Dieser Code ist mehrfach einlösbar.

Enghouse Interactive auf der CCW 2024 im Berliner Estrel Congress & Messe Center. Stand B17/Halle 3.

Enghouse Interactive (EI) ist ein weltweit führender Anbieter von Contact-Center- und Video-Collaboration-Lösungen. Die Lösungen von EI ermöglichen es Kunden, überzeugende Kundenerlebnisse zu liefern, indem sie das Contact Center von einer Kostenstelle in einen leistungsstarken Wachstumsmotor verwandeln. Enghouse Interactive hat weltweit Tausende von Kunden, die von einem globalen Netzwerk von Partnern und engagierten Mitarbeitern betreut werden. Enghouse Interactive ist eine Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, einem Software- und Dienstleistungsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange (TSX) unter dem Symbol „ENGH“ notiert ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.enghouseinteractive.de

Firmenkontakt

Enghouse Interactive

Michèle Matzek-Kunstmann

Neumarkt 29-33

04109 Leipzig

+49 23 827 799 702



https://www.enghouseinteractive.de

Pressekontakt

Fuchs Pressedienst und Partner

Franz Fuchs

Narzissenstr. 3b

86343 Königsbrunn

+49 8231 609 35 36



https://www.fuchs-pressedienst.de

Bildquelle: Enghouse