Referenzbericht: Museumsdepot Bojmans – Ungestörter und sicherer Kunstgenuss dank GEZE

Leonberg, 15. Februar 2024 – Manche sagen, es sähe aus wie eine große Salatschüssel, ungewöhnlich ist es allemal. Das Museumsdepot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam ist ohne Frage ein besonderes Bauwerk, das nicht nur durch seine spiegelnden Glasfassaden und weit über hunderttausend Kunstobjekte beeindruckt. Das Gebäude vereint in sich zwei elementare Funktionen: es ist Lager und Ausstellungsort in einem. Das fordert ein perfektes Zusammenspiel aus Sicherheit und Zugänglichkeit, das durch maßgeschneiderte Türtechnik von GEZE umgesetzt werden konnte.

Ein neuer Zugang zu Kunstwerken

Beeindruckend sieht es aus, das öffentliche Kunstdepot des Museums Boijmans Van Beuningen im niederländischen Rotterdam. Mit seiner gekrümmten Glasfassade und einer begrünten Dachfläche sticht es aus der städtischen Umgebung heraus und fügt sich dank über 1.500 Außenspiegeln doch perfekt in sein Umfeld ein. Aber nicht nur äußerlich ist das Gebäude ein innovatives Bauwerk. Es ist auch Lager und Ausstellungsort für über 150.000 Kunstobjekte. Eine Besonderheit besteht in der Sortierung dieser Kunstwerke. Nicht etwa Kunstperioden, sondern die Anforderungen der Objekte an Lagerung, Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur geben die Anordnung vor. Auf 6 Etagen und in 5 Klimazonen ergeben sich so im Depot Boijmans Van Beuningen ganz neue Möglichkeiten, Kunstwerke zu entdecken.

Ein solches Gebäude bedarf einer ausgeklügelten Kombination von Energieeffizienz, Sicherheit sowie einer reibungslosen Lenkung der Besucherströme. Diese Herausforderungen konnten mit der speziell an das Gebäude angepassten Türtechnik von GEZE gemeistert werden.

Ungestört und sicher Kunst genießen

Ein Ort der Kunst ist auch immer ein Ort, an dem Menschen die Möglichkeit haben sollen, diese Kunst zu erfahren. So wenig wie möglich darf die Besucherinnen und Besucher von der Betrachtung der Objekte ablenken. Genauso muss aber die Sicherheit von Mensch und Kunst gleichermaßen gewährleistet sein, vor allem weil das Depot hochsensible Objekte beherbergt. Die Lösung bieten die automatischen Schiebetürsysteme Slimdrive SL NT von GEZE. Sie können an das Brandschutzkonzept genauso wie an die Fluchtwegsicherung angeschlossen werden und ermöglichen barrierefreie Bewegung durch das Gebäude. Leise und kaum bemerkbar lenken sie die Besucherströme und machen den Besuch des Depots zu einem sicheren Erlebnis für die Kunstwerke und ihre Betrachter.

Ort der Kunst und selbst ein Kunstwerk

Das Museumsdepot ist ohne Frage auch selbst ein Kunstwerk, das mit einer ebenso anspruchsvollen wie ungewöhnlichen Architektur und einer komplexen Bauweise aufwartet. Die Herausforderung besteht darin, den Anforderungen an ein öffentliches Gebäude gerecht zu werden und dennoch den Anblick dieses Baukunstwerks so wenig wie möglich beeinflussen.

Das gilt gerade auch, wenn es um die Sicherung der Zugänge an der Außenfassade geht, wie bei dem Restaurant mit begrünter Terasse auf dem Dach des Depots. Deshalb fügt sich die Sicherheits-Variante des Slimdrive SL RC/WK2 von GEZE unaufdringlich und harmonisch in die Spiegelfläche der Außenfassade ein. Der elegante Designantrieb ist der futuristischen Architektur des Depots angepasst und farblich auf seine Umgebung abgestimmt. Nahtlos sind die Antriebe in das Design integriert. So wird der Anblick des Gebäudes trotz zertifizierter Einbruchhemmung und Stangenverriegelung im Türsystem nicht gestört.

Das Besondere in der Zurückhaltung

Das Museumsdepot Boijmans Van Beuningen ist ein perfektes Zusammenspiel aus Zurückhaltung und Besonderheit. Zurückhaltend fügen sich auch die Produkte von GEZE in das Depot selbst ein und tragen so zur Besonderheit des Bauwerks bei, das sowohl architektonisch als auch in seiner Funktion etwas ganz Außergewöhnliches ist.

[Infokasten]

Vorteile des Slimdrive SL NT

– Vernetzbar und mittels offenem BACnet Standard in die Gebäudeautomation integrierbar

– Laufruhiger und verschleißarmer Gleichstrom-Antrieb mit nur 7 cm Höhe

– Automatisierte Fehlererkennung und -protokollierung

– Frei parametrierbare Ein- und Ausgänge für unterschiedliche Funktionen

– Integrierter Akku für Notöffnung, z. B. bei Stromausfall

– Verschiedene mechanische und elektrische Verriegelungen verfügbar

– Selbstreinigender Rollenwagen

Zusätzliche Vorteile des Slimdrive SL-RC2/WK2

– Zertifizierte Einbruchhemmung nach Widerstandsklasse RC2 (Resistance Class) in der Betriebsart „Nacht“

– Mit einer Stangenverriegelung und verstärkten Profilkomponenten

