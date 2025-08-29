Carnival Firenze startet 2027 zu drei besonderen Südamerika-Fahrten und bietet zehn neue Karibik-Routen ab Miami

München – Carnival Cruise Line (www.carnivalcruiseline.de) hat die Buchungen für eine Reihe neuer Kreuzfahrten im Jahr 2027 an Bord der Carnival Firenze freigeschaltet. Zu den Angeboten gehören drei außergewöhnliche „Carnival Journeys“ rund um Südamerika sowie zehn neue Karibik-Routen ab Miami. Die Carnival Firenze (ehemals Costa Firenze der Konzernschwester Costa Crociere) fährt seit Ende April 2024 nach Umbauarbeiten unter Carnival-Flagge.

Die zur Auswahl stehenden Südamerika-Reisen heben sich deutlich vom ohnehin breiten Carnival Journeys-Programm ab, das die typische Carnival Fun-Atmosphäre an Bord mit längeren, spektakulären Routen kombiniert. So unternimmt die Carnival Firenze Anfang 2027 drei besondere Südamerika- Kreuzfahrten, bei denen Häfen angesteuert werden, die für Carnival eher seltene Anlaufpunkte sind. Beispielsweise die 15-tägige Reise von Long Beach (USA) nach San Antonio (Chile). Diese Route führt entlang der Pazifikküste mit Anläufen in Acapulco (Mexiko), Manta (Ecuador) und Callao/Lima (Peru).

Oder die zweiwöchige Kreuzfahrt von San Antonio) nach Buenos Aires (Argentinien). Zu den Highlights zählen hier die Durchquerung des Darwin-Kanals, der Besuch chilenischer Fjorde sowie die Umrundung von Kap Hoorn.

Die dritte Kreuzfahrt (16 Tage) startet in Buenos Aires mit Ziel Miami. Während der Reise macht die Carnival Firenze u.a. Halt in Brasilien, wo die Passagiere den berühmten Karneval aus nächster Nähe erleben können. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, das Schauspiel einer Sonnenfinsternis auf See zu erleben. Schließlich runden Besuche der Karibikinseln Grenada, Martinique und St. Maarten das Hochseeerlebnis ab.

Zwischen Februar und Anfang Mai 2027 ist die Carnival Firenze dann in Miami stationiert, von wo aus sie vier- bis 13-tägige Karibikkreuzfahrten unternehmen wird. Darunter auch viertägige Bahamas-Kurztrips mit Stopps auf den Carnival Privat-Destinationen RelaxAway at Half Moon Cay und Celebration Key.

Außerdem steuert sie während sechs- und siebentägiger Karibiktörns Ziele wie Cozumel, Belize, Grand Cayman, Montego Bay, San Juan und St. Thomas an. Im Rahmen längerer Carnival Journey-Kreuzfahrten (10-13 Tage) geht es aber auch in die südliche Karibik mit Zielen wie Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Croix, Grenada, Barbados, Antigua und Martinique.

Anschließend ist eine Verlegung der Carnival Firenze nach New York für den Sommer 2027 geplant.

Weitere Informationen und Buchung auf www.carnivalcruiseline.de sowie im Reisebüro.

Über Carnival Cruise Line

Seit Gründung im Jahr 1972 ist Carnival Cruise Line stetig gewachsen und befördert heute jedes Jahr Millionen von Gästen. Diese haben die Wahl zwischen zwei- bis 31-tägigen Reisen auf 29 Schiffen. Obwohl Carnival Cruise Line vor allem für Karibik-Kreuzfahrten bekannt ist, gehören auch andere exotische und faszinierende Ziele wie Mexiko, Alaska, die Bahamas, Europa, Hawaii, Australien, Neuseeland und die Pazifikregion zum Portfolio.