Carnival erweitert Kreuzfahrtangebot in Australien

Ex-P&O-Schiffe in Flotte integriert – Mit vier Schiffen in Down Under

München – Mit der jetzt erfolgten Indienststellung der Carnival Adventure und der Carnival Encounter schreibt Carnival Cruise Line (www.carnivalcruiseline.de) ein neues Kapitel der Unternehmensgeschichte.

Die beiden Schiffe, die bis vor kurzem unter der Flagge der Carnival-Marke P&O Australia unterwegs waren, bieten Passagieren künftig noch mehr Möglichkeiten ab Sydney und Brisbane das typische Carnival-Kreuzfahrterlebnis zu genießen. Mit den Neuzugängen wächst die Zahl der Carnival-Schiffe auf 29. Es ist das größte Portfolio in der 53-jährigen Reedereigeschichte.

Im Zuge der Integration von P&O Australia in die Carnival-Flotte wurden die frühere Pacific Adventure und Pacific Encounter neugestaltet. Sie kombinieren nun das typische Carnival-Erlebnis mit beliebten Elementen der ehemaligen P&O-Schiffe. Zusammen mit der Carnival Splendor und der Carnival Luminosa rechnet Carnival Cruise Line in diesem Jahr mit über 500.000 Gästen auf Kreuzfahrten ab Australien.

An Bord erwartet die Reisenden eine breite Palette an Unterhaltungs- und Gastronomieangeboten, darunter Luke’s Bar & Grill sowie zahlreiche von Carnival bekannte Highlights. Neben Comedy-Shows, 80er-Jahre-Events und Glow-Partys gibt es auch spezielle Programme für Kinder wie Seuss at Sea oder Camp Ocean.

Gebucht werden können die aktuellen Fahrten der Carnival Adventure ab Sydney sowie die Routen der Carnival Encounter ab Brisbane ebenso wie alle anderen Kreuzfahrten ab Australien auf www.carnivalcruiseline.de und in den Reisebüros.

Über Carnival Cruise Line

Seit Gründung im Jahr 1972 ist Carnival Cruise Line stetig gewachsen und befördert heute jedes Jahr Millionen von Gästen. Diese haben die Wahl zwischen zwei- bis 31-tägigen Reisen auf 29 Schiffen. Obwohl Carnival Cruise Line vor allem für Karibik-Kreuzfahrten bekannt ist, gehören auch andere exotische und faszinierende Ziele wie Mexiko, Alaska, die Bahamas, Europa, Hawaii, Australien, Neuseeland und die Pazifikregion zum Portfolio.