Cambium Networks auf der LEARNTEC 2023 in Karlsruhe

Vom 23. bis 25. Mai präsentiert Cambium Networks seine WLAN-Lösungen für das Bildungswesen auf der LEARNTEC 2023 in Karlsruhe. Auf der Fachmesse für die digitale Bildung dreht sich alles rund um Technologien und Produkte für Digitalisierung und E-Learning an Schulen und Universitäten.

Für ein modernes und digitales Lernkonzept, das Schüler und Studenten im Lernalltag bestmöglich unterstützt, ist ein zuverlässiges und leistungsstarkes Internet unerlässlich. Im Alltag treten allerdings oftmals große Internetprobleme in Schulen und Universitäten auf – beispielsweise Verbindungsabbrüche oder lange Wartezeiten beim Login und Laden.

Bildungseinrichtungen benötigen daher ein leistungsfähiges WLAN-Netzwerk, das auch bei vielen gleichzeitigen Nutzern einen stabilen Internetzugriff mit hoher Bandbreite bereitstellt. Die Produkte von Cambium Networks bieten genau das!

Das Cambium-Produktportfolio beinhaltet leistungsstarke WLAN Access Points, Switches und Richtfunkgeräte. Mit der Managementplattform cnMaestro kann das WLAN-Netzwerk zudem einfach und schnell verwaltet werden. Mit dem Cambium ONE Network werden diese einzelnen Bestandteile zu einem einzigen einheitlichen Netzwerk. Besuchen Sie den Stand von Cambium Networks auf der LEARNTEC in Karlsruhe, um mehr über die WLAN-Lösungen, das ONE Network sowie die Fördermöglichkeiten durch den Digitalpakt Schule zu erfahren.

Das Team von Cambium Networks freut sich, Sie an Stand S28 in der Halle dm-arena zu begrüßen und Ihnen die Cambium-WLAN-Produkte genauer vorzustellen!

Über Cambium Networks:

Cambium Networks ermöglicht es Service-Providern, Unternehmen, Industriebetrieben und Behörden, außergewöhnliche digitale Erlebnisse und Konnektivität zu erschwinglichen Bedingungen bereitzustellen. Die Cambium ONE Network-Plattform vereinfacht die Verwaltung von kabelgebundenen und drahtlosen Breitband- und Netzwerk-Edge-Technologien. Dadurch können Kunden mehr Zeit und Ressourcen für die Verwaltung ihres Geschäfts anstatt für das Netzwerk aufwenden. Wir liefern Konnektivität, die einfach funktioniert.

Firmenkontakt

Cambium Networks

Tabatha von Kölichen

Landshuter Allee 8-10

80637 München

0800-183-3328



https://www.cambiumnetworks.com

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Nico Reinicke

Nisterstrasse 3

56472 Nisterau

02661-912600



https://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.