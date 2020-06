CallPoint24: erfahrener Partner für Telemarketing

Das Callcenter CallPoint24 ist ein erfahrener externer Dienstleister für Telemarketing und Telefonservice aller Art.

Viersen, 03.06.2020 – Das Callcenter Callpoint24.com ist ein erfahrener externer Dienstleister für Telemarketing und Telefonservice aller Art. CallPoint24.com hat die Erfahrung, Kompetenz und Manpower, um Partnerunternehmen aus vielen verschiedenen Branchen optimal zu unterstützen, denn Produkte und Dienstleistungen werden heutzutage im B2B-Bereich völlig anders vermarktet als vor 20 Jahren. CallPoint24 versteht sich eher als Customer-Care-Center denn als klassisches Callcenter.

Entlastung für Unternehmen als externer Dienstleister

CallPoint24.com kann den Vertrieb von Unternehmen effektiv entlasten: als Callcenter sowohl im Alltag als auch als Joker in Spitzen- oder Urlaubszeiten, die mit eigenem Personal nicht abgedeckt werden können. Ob Beschwerde, Reklamation oder Anrufannahmen aller Art – mit großem Wissen, langjähriger Erfahrung und bestens geschultem Personal kümmert sich Callpoint24.comum alle anfallenden Kundenkontakte, auf Wunsch auch im 24/7-Service. Die Servicetiefe wird individuell an die Kundenwünsche angepasst. Der Service der Anrufannahme durch CallPoint24 kann ohne feste Vertragslaufzeiten in Anspruch genommen werden und in Notfällen innerhalb von 24 Stunden die Arbeit für Partnerunternehmen aufnehmen.

Der Telefonservice von CallPoint24 sorgt dafür, dass im Vertrieb kein Anruf verlorengeht. Jeder Kunde findet zu jeder Zeit einen Ansprechpartner. Das Callcenter Personal ist freundlich, lösungsorientiert und mehrsprachig.

Experte für Inbound und Outbound Marketing

Die Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen sind heute häufig so komplex, dass sie den Vertrieb stark herausfordern. Die Vertriebsunterstützung von CallPoint24 beginnt daher zunächst mit einer gründlichen und fachkundigen Bedarfsermittlung.

Als externes Callcenter ist CallPoint24 professioneller Partner für Leadgenerierung und Leadqualifizierung, die viele Unternehmen intern nur schwer umsetzen können. CallPoint24 kann im Bereich des Outbound Marketing nach Zielgruppen suchen und sie gezielt ansprechen. Im Inbound Marketing spricht CallPoint24 Interessenten mit passender Werbung an.

Leistungen im Überblick

CallPoint24.com ist Partner für

– Dialogmarketing: mit Call-Mail-Call-Kampagnen frische Leads generieren und qualifizieren sowie neue Kunden gewinnen

– Kaltakquise: aus dem Stand heraus Neukunden gewinnen

– Lead-Qualifizierung: mit einem digitalen Langzeitgedächtnis an der Erhöhung der Kaufwahrscheinlichkeit von einzelnen Leads arbeiten

– Terminlegung: Terminmanagement verbessern

– Kundenrückgewinnung: Kunden motivieren, die Geschäftsbeziehung zu erneuern

– Kundenumfragen: Fragebogen erarbeiten und Feedback der Kunden einholen

– 24/7-Support: für die Kunden von Partnerunternehmen auch nachts und am Wochenende erreichbar sein

– Mehrsprachigkeit: über die bloßen Sprachkenntnisse hinaus auch Bedürfnisse anderer Kulturen berücksichtigen

Ansprechpartner für die Presse:

Ralf Meininghaus

www.callpoint24.com

ralf.meininghaus@callpoint24.com

Tel: +49 2162 5483038

Fax: 0800 802 229 95

