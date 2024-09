Buchneuerscheinung: TEATIME UND CURRY.

GESCHICHTEN FÜR GENUSS, INSPIRATION UND LEBENSLUST – JETZT IM HANDEL ERHÄLTLICH!

Köln, 20.09.2024 – Suchst du nach Momenten der Ruhe inmitten des hektischen Alltags oder nach neuer Inspiration, die deinem Leben Dynamik und Farbe verleiht? „Teatime und Curry“ ist ab sofort im Handel erhältlich und bietet weit mehr als nur eine Sammlung von Geschichten – es lädt dazu ein, die Schönheiten des Lebens in all ihren Facetten zu entdecken.

Dieses Buch vereint Lebensweisheiten aus verschiedenen Kulturen und verbindet sie mit der beruhigenden Atmosphäre einer entspannten Teatime sowie der feurigen Lebendigkeit eines würzigen Currys. Es symbolisiert das Zusammenspiel von Achtsamkeit und Abenteuer, von Stille und Leidenschaft – und regt dazu an, das Leben in all seinen Farben zu genießen.

Teatime: Die Kunst der Entschleunigung

In „Teatime und Curry“ steht die „Teatime“ für Momente der Ruhe und inneren Einkehr. In einer Zeit, die oft von Hektik und Stress geprägt ist, erinnern die Geschichten daran, wie wertvoll es sein kann, innezuhalten und sich auf den Augenblick zu konzentrieren. Eine wahre Fundgrube an Weisheiten rund um das bewusste Teetrinken, das als Sinnbild für Entschleunigung und Achtsamkeit steht.

Curry: Das Feuer des Lebens

Gleichzeitig steht „Curry“ für die aufregenden, dynamischen Momente, in denen das Leben seine ganze Vielfalt entfaltet. Die intensiven Aromen eines Currys symbolisieren Abenteuerlust und die Kraft, Neues zu wagen. In diesem Buch inspirieren Geschichten von Erfolg und Erneuerung, die dazu anregen, das eigene innere Feuer zu entfachen.

„Teatime und Curry“ (Hardcover ISBN: 9783759758484, eBook ISBN: 9783759702166) ist ab sofort in allen großen Buchhandlungen und Online-Shops erhältlich. Innerhalb weniger Tage wird es in über 1.000 Online-Buchshops verfügbar sein und in über 6.000

Buchhandlungen bestellt werden können. Auch bei Amazon und anderen bekannten Buchshops ist das Buch verfügbar.

Eine Einladung zur Entschleunigung und Dynamik

Das Buch lädt seine Leserinnen und Leser ein, das Leben in all seinen Nuancen zu erleben – von stillen, meditativen Momenten bis hin zu Augenblicken der Leidenschaft und Entschlossenheit. Egal ob mit einer Tasse Tee in der Hand oder inspiriert von der Schärfe eines Currys – dieses Werk bietet den perfekten Begleiter für jede Stimmungslage.

Bestellmöglichkeiten:

Hardcover: Jetzt bestellen

https://buchshop.bod.de/teatime-und-curry-joachim-nusch-9783759758484

eBook: Jetzt bestellen

https://buchshop.bod.de/teatime-und-curry-joachim-nusch-9783759702166

Lass dich von den inspirierenden Geschichten von „Teatime und Curry“ verzaubern und entdecke deinen eigenen Weg zwischen Ruhe und Dynamik! Ein Muss für alle, die nach Balance und neuen Impulsen für den Alltag suchen.

Weitere Informationen findest du auf Facebook oder auf der Webseite des Autors:

joachim-nusch.de.

Joachim Nusch, Autor, Lifecoach, Meditationsexperte, Speaker

Kontakt

Joachim Nusch – Mentalcoach, Meditationsexperte

Joachim Nusch

Am Fließ 21

50181 Bedburg

+492463997366



http://www.joachim-nusch.de

