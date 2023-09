Brambles Nachhaltigkeitsbericht 2023: Entwicklungskurs zur Regeneration

Supply-Chain-Gruppe und Mutterkonzern von CHEP ist auf dem Weg, die Nachhaltigkeitsziele für 2025 zu erfüllen

Sydney, Australien, 20. September 2023 – Brambles stellt seinen Nachhaltigkeitsbericht 2023 vor. In diesem veröffentlicht das Unternehmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen und -Errungenschaften für das am 30. Juni 2023 weltweit zu Ende gegangene Geschäftsjahr.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 hebt die wesentlichen Fortschritte hervor, die Brambles auf dem Weg zu seiner ehrgeizigen regenerativen Vision erzielt hat. Das breite Spektrum der bereits erbrachten Leistungen unterstreicht zum einen die globale Führungsposition von Brambles im Bereich Nachhaltigkeit. Zum anderen hebt es die Kraft der Zusammenarbeit in einer Kreislaufwirtschaft hervor, nachhaltige und widerstandsfähige Lieferketten der Zukunft aufzubauen.

Zu den Highlights des Berichts von Brambles, der die Regeneration in der Praxis aufzeigt, gehören:

– Ermöglichen des nachhaltigen Wachstums von zusätzlichen 3,85 Mio. Bäumen durch die Einführung nachhaltiger Praktiken auf Holzplantagen als Teil seines „Planet Positive“ Ziels.

– Verbesserung der Kreislauffähigkeit seines Netzwerks durch Einsparen von ca. 10 Mio. Ladungsträgern durch gezielte Initiativen zur Wiederverwertung und Aufbereitung. Dadurch bleibt der Wert des produzierten Kapitals erhalten und gleichzeitig das Naturkapital durch eine geringere Nachfrage nach Rohstoffen geschont.

– Weiteres Reduzieren von Abfall durch Einführung eines neuen Ladungsträgers aus 100 % Post-Consumer-Kunststoff sowie von insgesamt 13 neuen Ladungsträgern der nächsten Generation, die recycelte Materialien enthalten.

– Schaffen von dauerhaft sozialen und gesellschaftlichen Werten, indem Einkommenssicherung mit Aufforstungsprojekten verknüpft wird – in Tabasco wurde pro 10 Hektar Aufforstung ein neuer Arbeitsplatz in der Forstwirtschaft und pro 500 Hektar eine Stelle für einen ausgebildeten Forstingenieur geschaffen.

– Mehr Gender-Diversität auf allen Unternehmensebenen, mit einem Frauenanteil von 45,5 % im Vorstand, 36,3 % in Führungspositionen und 8,3 % in Service-Centern.

– Erreichen einer 5,2 %igen Reduzierung der Treibhausgasemissionen in der gesamten Wertschöpfungskette (Scopes 1, 2 und 3) im Vergleich zum Geschäftsjahr 22 und um 7,7 % gegenüber dem Ausgangswert für das Geschäftsjahr 20 bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Klimaneutralität in allen Geschäftsbereichen (Scopes 1 und 2). Ausbau des Einsatzes von 100 % erneuerbarem Strom (1).

„Die großen Fortschritte, die wir auf dem Weg zu unseren Nachhaltigkeitszielen erreicht haben, zeugen von der konsequenten Ausrichtung und dem gemeinsamen Engagement in allen Bereichen unseres Unternehmens. Unsere globale Führungsrolle in Sachen Nachhaltigkeit macht uns stolz und ist zudem ein strategischer Vorteil, da die Welt zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft übergeht. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass wir weiterhin Nutzen für alle Stakeholder schaffen,“ erklärt Graham Chipchase, CEO von Brambles.

Dr. Juan Jose Freijo, Chief Sustainability Officer von Brambles, fügt hinzu: „Abgesehen von unserem eigenen Einfluss ist Brambles aufgrund seiner zentralen Rolle in Lieferketten in der einzigartigen Position, den Wandel zu beeinflussen und andere Akteure in das Kreislaufsystem zu integrieren.“

„Unsere Erfolge im Jahr 2023 unterstreichen, wie wichtig die Zusammenarbeit bei unserer Mission ist. Wir freuen uns zu sehen, dass unser Aufruf zum Aufbau regenerativer Lieferketten von so vielen CHEP-Kunden und -Lieferanten im Netzwerk sowie von Partnern in der gesamten Branche aufgegriffen wird“, so Dr. Freijo.

Anerkannter Marktführer im Bereich Nachhaltigkeit

Die zunehmende Anerkennung der Nachhaltigkeitsbemühungen von Brambles führte dazu, dass das Unternehmen im Geschäftsjahr 23 seine Position in den wichtigsten ESG-Bewertungen verbessern konnte:

– Rang 1 in seiner Branchenkategorie im Dow Jones Sustainability Index

– Auszeichnung als drittnachhaltigstes Unternehmen weltweit in der Global 100-Liste von Corporate Knights

– Halten des A-Ratings in der vierten aufeinanderfolgenden Bewertung von Circulytics

– Erreichen des A-Listen-Status von CDP für Maßnahmen in den Bereichen Forstwirtschaft und Klima

– Halten des maximalen MSCI AAA-Ratings (seit 2016)

– Erstmalige Aufnahme in den Bloomberg Gender Equality Index

– Anerkennung als Global Top Employer und Status als Top-Employer in vier Regionen und 25 Ländern

Im Jahr 2023 wird Brambles seinen ersten Diversity, Equity & Inclusion Report veröffentlichen, als Teil seiner Verpflichtung zu kontinuierlicher Transparenz in der Berichterstattung.

(1)100 % erneuerbare Energien im Geschäftsjahr 23: Verträge über erneuerbare Energien 39 %, Erzeugung vor Ort 3 % und Energieattribut-Zertifikate 58 %

