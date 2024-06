blackolive vermittelt rund 670 m² an Edelmann & Partner

Die Steuerberatungsgesellschaft ist neuer Mieter in der Uhlandstraße 2 in Frankfurt am Main

Die Edelmann & Partner Steuerberatungsgesellschaft PartG mbB schließt einen neuen langfristigen Mietvertrag in der Uhlandstraße 2 ab. Die neue Geschäftsadresse umfasst rund 670 m², davon etwa 420 m² Bürofläche, 150 m² „Welcome-Area“ und 100 m² Terrassenfläche. Mit dem Umzug wird das Unternehmen seine bisherige Mietfläche mehr als verdoppeln. Beraten wurde Edelmann & Partner von blackolive, Mitglied von German Property Partners. Für den Eigentümer war JLL im Zuge eines Landlordmandats beratend tätig.

Bernd Edelmann, Steuerberater und Partner bei Edelmann & Partner, lobt die Zusammenarbeit: „Im Zuge der professionellen und zielführenden Beratung von blackolive haben wir ideale neue Räumlichkeiten gefunden, die perfekt zu unserer modernen Kanzlei passen. Dieser Umzug ist ein wichtiger Schritt vorwärts für Edelmann & Partner und ermöglicht es uns, in einem dynamischen Umfeld weiter zu wachsen.“

Das Objekt

Die attraktive Liegenschaft in der Uhlandstraße 2 besteht aus einem rund 6.600 m² großen Gebäudekomplex und bietet auf fünf Etagen hochwertige, moderne Büroflächen. Zu den Annehmlichkeiten des nach BREEAM In-Use zertifizierten Objekts zählen einladende Terrassenflächen, ein Innenhof mit Parkmöglichkeiten für rund 50 Fahrzeuge sowie eine exzellente Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Gelegen im zentralen Frankfurter Stadtteil Ostend, profitiert das Objekt von seiner Nähe zur Europäischen Zentralbank (EZB) und der optimalen Anbindung an Innenstadt, Messe und Bankenviertel.

Das Unternehmen

Edelmann & Partner ist eine hochmoderne Steuerberatungs-Boutique in Frankfurt, die sich auf die umfassende Beratung von mittelständischen und inhabergeführter Familienunternehmen spezialisiert hat. Zukünftig werden für diesen exklusiven Mandantenkreis intelligente Strategien in einem kreativen Umfeld entwickelt, das neue Maßstäbe für die Branche setzen wird. Edelmann & Partner engagiert sich für die Ziele seiner Kunden – zuletzt bestätigt durch Auszeichnungen wie u. a. „Innovationschampion“ (Focus Business), „Deutschlands beste Steuerberater 2024“ (Handelsblatt) und „Ausgezeichneter Arbeitgeber“ (Handelsblatt).

Edelmann & Partner ist ein „Living Workplace“, der mehr als „New Work“ umfasst. Ein Teil von Edelmann & Partner zu sein, bedeutet „anders“ zu sein: Kreativ. Persönlich. Menschlich. Dieses Kredo zeigt sich im Ausbau und der Einrichtung des neuen Büros ebenso wie in dem Selbstverständnis des Teams, dass jeder Mensch seine Stärken hat. So finden sich im Team die die unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Doch alle haben eins gemeinsam: Sie stehen für alle Kollegen und ihre Vision ein.

Bei Edelmann & Partner verstehen wir es, uns in der digitalen Welt zu bewegen, innovativ zu arbeiten, aber dennoch nah bei Dir als Partner zu sein. Wir arbeiten nicht „für Dich“, sondern „mit Dir“.

Dabei hast Du Deinen persönlichen Ansprechpartner, der sich Zeit nimmt. Wir betreuen Dich professionell und auf Augenhöhe, damit Du gemeinsam mit uns Deine Ziele erreichst.

Wir sind auf die Beratung von familiengeführten Kapital- und Misch-gesellschaften spezialisiert.

Mehrwert schaffen wir für Dich mit unseren innovativen und individuellen Leistungen, ob im Bereich Digitalisierung, Datenschutz, Mergers & Aquisitions, Real Estate oder Bewertungen (Kaufpreisermittlung, Ermittlung des Unternehmenswerts, Vergleich- und Alternativberechnungen und/oder Steueroptimierung).

Engagiert

Wir begegnen Dir mit Empathie und wollen Dich verstehen. Unsere Arbeit orientiert sich an Deinen Zielen. Dabei stellen wir nicht Deine Ziele in Frage, sondern überprüfen mit Dir gemeinsam den Weg dahin. Wir sind bereit, für Dich Verantwortung zu übernehmen.

Persönlich

Du kannst Dich auf uns verlassen. Wir halten Vereinbarungen ein. Du stehst dabei jederzeit im Fokus und wir lassen uns gerne auf Dich ein. Unser Handeln für Dich ist geprägt von Werten, Moral, Loyalität und Vertrauenswürdigkeit.

Digital

Unsere Prozesse überdenken wir laufend, um die Arbeit für Dich effizienter zu gestalten. Daher stehen wir Innovationen positiv gegenüber und entwickeln mit Dir neue Ideen. Dabei handeln wir ausschließlich zukunftsorientiert und erkennen so zukünftige Herausforderungen, auf die wir lösungsorientiert reagieren können.

Firmenkontakt

Edelmann & Partner Steuerberatungsgesellschaft PartG mbB

Bernd Edelmann

Gerbermühlstraße 7

60594 Frankfurt am Main

0696860590



https://edelmann-steuerberatung.de/

Pressekontakt

Edelmann & Partner Steuerberatungsgesellschaft PartG mbB

Lia Leingang

Gerbermühlstraße 7

60594 Frankfurt am Main

0696860590



https://edelmann-steuerberatung.de/