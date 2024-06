Kein Problem mit den neuen Dämmstärken

Walraven hat die passenden Produkte mit Mehrwert und bietet umfassende technische Unterstützung

Die neuen Mindestanforderungen für die Dämmung von Kälteleitungen von sechs auf 13 bzw. 19 Millimeter nach dem neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) erfüllen die Walraven-Kälterohrbefestigungen problemlos und übertreffen sie bereits. Zudem bieten sie weitere Mehrwerte und die technischen Berater von Walraven stehen Handwerkern und Planern bei Projektplanungen und bei der Projektunterstützung kompetent zur Seite.

Mehrwerte, die die Produkte bieten, sind zum Beispiel:

Abgestimmt auf Installationen von Kälteleitungen in Flucht- und Rettungswegen wie zum Beispiel notwendigen Fluren, bei denen keine Brandlasten eingebracht werden sollen, wurden die BISOFIX® MW Kälteschellen mit nicht brennbaren Rohrträgern entwickelt. Schnell und einfach montiert können Kälterohrleitungen auch in Flucht- und Rettungswegen sichtbar bleiben, müssen also nicht durch klassifizierte Unterdecken abgesichert werden.

Die Walraven-Kälterohrträger BISOFIX® E+ s1s2 erfüllen im geprüften System mit einer s1- bzw. s2-Rohrdämmung die Anforderungen der Rauchentwicklungsklassen s1 (geringe Rauchentwicklung) und s2 (mittlere Rauchentwicklung) und somit anspruchsvolle europäische Rauchvorgaben. Zudem verhindern sie Wärmebrücken, vermeiden Tauwasserbildung und dadurch eventuell entstehende Rohrkorrosion.

Bei der Auswahl der passenden und effizientesten Produktlösung, Tipps zum fachgerechten Anbringen von Kälterohrbefestigungen, Vermeidung von Korrosionsschäden durch Tauwasser an gebäudetechnischen Installationen und allem rund um die Walraven-Kälteschellen sind die technischen Berater von Walraven die kompetenten Ansprechpartner.

Informationen und Anfragen: https://www.walraven.com/de/kaelterohrtraeger/

Walraven ist einer der führenden Hersteller von Montage- und Installationssystemen in den Bereichen Befestigung, Brandschutz und sanitäre Vorwand.

***************************************

Telefon: 0921 75 60-0

Walraven GmbH

Karl-von-Linde-Str. 22

95447 Bayreuth

Deutschland

info.de@walraven.com

www.walraven.com