auticon: eLearning für mehr Wissen und Selbstvertrauen im Umgang mit autistischen Kollegen

Die Auticon Deutschland GmbH ist seit 13 Jahren Vorreiter für die erfolgreiche Inklusion und berufliche Gleichstellung autistischer Spezialisten. Seine umfangreiche Erfahrung gibt der Experte für Neurodiversität jetzt in Form eines eLearning-Kurses an andere Unternehmen weiter. Sie können damit Wissen zu Themen wie Autismus, ADHS oder Dyslexie aufbauen, Kollegen mit diesen Diagnosen besser verstehen, sie gezielt unterstützen und so das hohe Potenzial neurodivergenter Fachkräfte nutzen. Der eLearning-Kurs „Grundlagen der Neurodiversität“ richtet sich an Führungskräfte und Mitarbeitende auf allen Unternehmensebenen und ergänzt bestehende Schulungs-, Aus- und Weiterbildungsprogramme zu Diversität, Barrierefreiheit und offener Unternehmenskultur. Der Kurs gilt als akkreditierte Fortbildung (CPD) und wird mit einem Zertifikat bestätigt. Teilnehmende erhalten zudem den Status „NeuroAware”.

20 Prozent der Bevölkerung sind neurodivergent, das heißt, sie verarbeiten Reize und Informationen neurologisch anders als die Mehrheit der Menschen. Unternehmen profitieren von ihren oft ausgeprägten kognitiven Stärken, etwa hoher Innovationskraft, Detailgenauigkeit oder neuen Ansätzen für die Problemlösung, und können mit ihnen personelle Engpässe beheben. Viele neurodivergente Fachkräfte fühlen sich aber im Beruf nicht richtig unterstützt.

Mit unterhaltsamen, interaktiven Inhalten vermittelt Auticons eLearning-Kurs „Grundlagen der Neurodiversität“ den Teilnehmenden in ca. 60 Minuten ein Verständnis dafür, wie Kolleginnen und Kollegen im Autismus-Spektrum, mit ADHS und Legasthenie/Dyslexie ihre Umwelt und Arbeitsumgebung wahrnehmen. Auticon baut Vorurteile ab und gibt Tipps dazu, was diese Fachkräfte brauchen, um sich wohlzufühlen und ihr volles Potenzial zu entfalten. Durch die Sensibilisierung werden Führungskräfte und Teamkollegen selbstsicherer und verlieren die Scheu vor dem Thema. Das schafft ein Bewusstsein für die Vorteile der „Vielfalt im Denken“ in einer sich verändernden Arbeitswelt und unterstützt eine offene Unternehmenskultur, in der sich die Mitarbeitenden im Autismus-Spektrum, mit ADHS oder Dyslexie auch trauen, über ihre Diagnosen zu sprechen.

Der eLearning-Kurs „Grundlagen der Neurodiversität“ ist ab sofort in deutscher Sprache bei auticon Deutschland erhältlich. Weitere Sprachen sind aktuell Englisch, europäisches und kanadisches Französisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch und Holländisch. Die Preise sind gestaffelt und beginnen bei 20 Euro pro Lizenz bei einem Minimum von 50 Lizenzen. Das SCORM-basierte Programm kann in eigene Learning Management Systems (LMS) integriert oder in einem von auticon bereitgestellten LMS genutzt werden.

Als erstes Unternehmen in Deutschland beschäftigt die auticon Deutschland GmbH ausschließlich Menschen im Autismus-Spektrum für die Umsetzung von IT-Projekten für Quality Assurance und Testing, Analytics und Reporting, AI, Software Development und Migration, Compliance, BCM sowie Cyber Security. Ziel von auticon ist es, durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Auftraggebern die Anerkennung der besonderen Fähigkeiten der Autist*innen zu fördern, als Beispiel für gelungene und wirtschaftliche Inklusion voranzugehen und so möglichst vielen Autist*innen den Weg in den ersten Arbeitsmarkt zu ebnen. 2011 in Berlin gegründet ist auticon heute international vertreten und beschäftigt rund 600 Mitarbeiter*innen in Deutschland und weiteren europäischen Staaten, Nordamerika sowie Australien und Neuseeland. Davon sind rund 75% im Autismus-Spektrum. www.auticon.com/de

