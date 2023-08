BIM und CAFM – so werden sie verbunden

Online-Lehrgang zur Überführung der Daten eines Gebäudemodells in Software für Facility Management

Building Information Modeling (BIM) kann dem Facility Management wertvolle Daten für den täglichen Betrieb und damit für CAFM-Software liefern. Was dabei zu beachten ist, zeigt der neue Online-Lehrgang „BIM und CAFM“, der am 7. September 2023 beginnt und drei Module mit je 3 Stunden geballter Information umfasst. Er ist eingebettet in das Format „CAFM-Wissenswerkstatt“, deren Angebote sich großen Zuspruchs erfreuen. Anbieter der „CAFM-Wissenswerkstatt“ ist der Fachverlag Forum Zeitschriften und Spezialmedien.

Der Online-Lehrgang „BIM und CAFM“ richtet sich an Facility Manager, FM-Dienstleister, IT-Verantwortliche, Immobilienmanager und Immobilienverwalter. Er adressiert gezielt Fragestellungen rund um die Kernanforderungen an BIM, um Daten aus den Gebäudemodellen für die tägliche Nutzung im Facility Management nutzbar zu machen. Der erste Seminartag bildet das theoretische Fundament des Lehrgangs. Er erläutert die Grundlagen von BIM und CAFM, zeigt zentrale Unterschiede auf, analysiert Datenformate und beschreibt Migrationswege.

Die beiden weiteren Seminartage bieten Einblick in die Praxis von BIM und CAFM. Anwender teilen ihre Erfahrungen bei der Nutzung dieser Technologien, verweisen auf Hürden und Stolpersteine und nennen mögliche Lösungswege. Auf diese Weise erhalten Teilnehmer wesentliches Grundlagenwissen und vielfältige Einblicke in die Praxis.

Das Programm gliedert sich wie folgt:

Modul I, 7. September 2023:

– Grundlagen BIM und CAFM; Maik Schlundt, AK Digitalisierung gefma

– BIM-Daten in CAFM nutzen; Dr. Christof Duvenbeck, RIB IMS GmbH

Modul II, 14. September 2023:

– Datenmigration aus BIM in CAFM – Fallstricke und Lösungen; Christine Proksch, DIN Bauportal, und Martina Reinholz, Dr. Reinholz & Partner

– CAFM im BIM-Modell realisieren; Samuel Klaus, Stadt Thun (CH)

Modul III, 21. September 2023:

– BIM und CAFM in Planung, Bau und Betrieb; Johannes Oser, Axel Springer Services & Immobilien GmbH

– Datenpflege für BIM und CAFM; Christoph Merz, CADMEC AG (CH)

Alle Module beginnen um 10:30 Uhr und enden um 14:30 Uhr. Zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr ist eine Mittagspause eingeplant. Als Plattform für das Online-Angebot wird Zoom genutzt.

Die Teilnahme am Online-Lehrgang „BIM und CAFM“ kostet regulär 895 EUR, für Abonnenten von Der Facility Manager 795 EUR. Ein Gruppenticket für 3 bis 10 Personen ist für 2.000 EUR erhältlich. Alle Preise verstehen sich rein netto. Anmeldungen sind online unter https://www.facility-manager.de/bim-cafm-lehrgang/ möglich.

Die FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH ist ein Tochterunternehmen der international aktiven FORUM MEDIA GROUP mit Sitz im bayerischen Merching. Die FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH ist spezialisiert auf Fachpublikationen und Events in den Bereichen Bau und Immobilien sowie Tiere.

