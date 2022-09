beyond SSL und Hillstone formen Technologie Allianz

SparkView von beyond SSL bietet leistungsstarken, client-losen Fernzugriff für Hillstone NGFW.

Der im Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“ hoch gelobte Firewall-Hersteller Hillstone

Networks hat mit beyond SSL eine Technologie-Allianz geschlossen. Hillstone NGFW und

SparkView liefern jetzt eine perfekt aufeinander abgestimmte All-in-One-Lösung für sichere und

moderne Arbeitsumgebungen, die vollständig auf dem Zero Trust Network Access (ZTNA)-

Ansatz basiert.

Sicherheit, Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Kompatibilität gehören zu den wichtigsten

Eigenschaften, die ein IT-System mitbringen muss, um das Erreichen der Unternehmensziele

zu sichern. Komplizierte Fernzugriffslösungen und ihr unzureichendes Zusammenspiel mit der

Firewall sind daher kontraproduktiv. Im schlimmsten Fall öffnet die Integration einer

ungeeigneten Kombination Cyberkriminellen sogar Schlupflöcher.

Um dem entgegenzuwirken und sowohl Kompatibilität als auch Sicherheit zu gewährleisten,

wurde das Zusammenspiel der beiden Lösungen in einer langen Testphase geprüft und perfekt

aufeinander abgestimmt, wobei eine nahtlose Interaktion von SparkView mit Hillstone NGFW

erreicht wurde. Anwender können sich somit auf ein umfassend getestetes System verlassen

und von maximaler Sicherheit und Kompatibilität sowie hoher Performance profitieren.

Die Fernzugriffslösung SparkView erlaubt einen Remote Access via HTML5 und funktioniert

über jeden Browser. Es muss keine zusätzliche Client-Software installiert werden und die

Administration läuft über einen einzigen zentralen Punkt. Seitens SparkView werden

keine Daten an Endgeräte übertragen, sodass sämtliche Daten dort bleiben, wo

sie sein sollten: in Sicherheit und das ganz ZTNA konform.

Über beyond SSL GmbH

beyond SSL ist fokussiert auf Beratung, Marketing und Vertrieb von Lösungen rund um Connectivity, Security und Privacy. Das Unternehmen wurde von einem Team aus Fachspezialisten mit langjähriger Erfahrung in unterschiedlichen IT- und Management-Bereichen gegründet.

In enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Produktanbietern, aktuell RemoteSpark, TalariaX, FileCloud, ONLYOFFICE, und Technologie Partnern, wie Fortinet, F5, Hillstone und Pulse Secure, betreut beyond SSL mit seinen Partnern Kunden in allen Branchen und Größen. Wir legen höchsten Wert auf persönliche Betreuung und ausgezeichneten Support. Kunden und Partner profitieren gleichermaßen von einer Vorauswahl an Lösungen mit hervorragendem Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Weitere Informationen unter: www.beyondssl.com

