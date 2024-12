Betriebliche Krankenversicherung und Generation Z: Erwartungen einer neuen Arbeitsgeneration

Generation Z – Wer sie ist und was sie ausmacht

Die Generation Z umfasst Menschen, die zwischen 1997 und 2012 geboren wurden und heute als junge Fachkräfte in den Arbeitsmarkt eintreten. Im Gegensatz zu vorherigen Generationen legt die Gen Z großen Wert auf Work-Life-Balance, mentale Gesundheit und soziale Verantwortung. Laut einer Studie der IU Internationalen Hochschule wünschen sich 82,1 % der Befragten dieser Generation ein gesundes Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben.

Diese Generation sieht Arbeit nicht nur als Mittel zum Zweck, sondern sucht nach einer Tätigkeit, die Sinn ergibt und mit ihren persönlichen Werten übereinstimmt. Ein „Purpose-driven Workplace“ ist für viele Gen-Z-Arbeitnehmende attraktiver als eine rein monetäre Vergütung. Unternehmen, die in der Lage sind, solche Arbeitsumfelder zu schaffen, schaffen nicht nur ein positives Image, sondern stärken auch ihre Mitarbeiterbindung. Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) wird in diesem Kontext zu einem zentralen Element, da sie das Wohlbefinden und die Gesundheit der Mitarbeitenden fördert und somit den individuellen Bedürfnissen der Gen Z entspricht.

Gesundheit als Priorität – Warum die Generation Z die bKV schätzt

Die Generation Z ist geprägt von einem hohen Gesundheitsbewusstsein. Themen wie Stressbewältigung, mentale Gesundheit und Prävention stehen im Vordergrund. Laut einer Studie von Deloitte („Millennial Survey“) leidet ein großer Teil dieser Generation unter chronischem Stress, bedingt durch Unsicherheiten in der Arbeitswelt und den gesellschaftlichen Wandel.

Eine betriebliche Krankenversicherung, die über die Grundversorgung hinausgeht, wird daher als echter Benefit wahrgenommen. Zusätzliche Leistungen wie Zugang zu Psychotherapie, Präventionsprogrammen oder modernen digitalen Tools wie Telemedizin werden besonders geschätzt. Vor allem die schnelle Verfügbarkeit und die Vermeidung langer Wartezeiten auf Therapieplätze sind ein großer Vorteil. Unternehmen, die solche Angebote einführen, zeigen, dass sie die Bedürfnisse dieser Generation ernst nehmen, und positionieren sich als attraktive Arbeitgeber. Die Wertschätzung der Mitarbeitenden ist für die Generation Z von großer Bedeutung.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein mittelständisches IT-Unternehmen in Bayern hat durch die Einführung einer bKV mit Schwerpunkt auf Präventionsmaßnahmen (z. B. Yoga-Kurse und regelmäßige Gesundheitschecks) nicht nur die Krankheitsausfälle reduziert, sondern auch die Zufriedenheit seiner jungen Mitarbeitenden signifikant gesteigert.

Wertschätzung und Kommunikation: Schlüssel zur Loyalität der Generation Z

Die Generation Z schätzt vor allem eines: authentische Wertschätzung. Diese Generation ist geprägt von hohen Erwartungen an ihren Arbeitgeber, insbesondere wenn es um transparente Kommunikation und Respekt im Arbeitsumfeld geht. Laut einer Studie von Zenjob sehen über 70 % der Gen Z-Mitarbeitenden eine ehrliche und offene Unternehmenskultur als essenziellen Faktor für ihre Zufriedenheit und Bindung an den Arbeitgeber.

Eine betriebliche Krankenversicherung (bKV) kann in diesem Zusammenhang als sichtbares Zeichen der Wertschätzung dienen. Indem Unternehmen in die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden investieren, signalisieren sie, dass sie deren Wohlbefinden ernst nehmen. Diese Haltung geht über finanzielle Benefits hinaus: Es geht darum, eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der sich Mitarbeitende als Individuen wahrgenommen und geschätzt fühlen.

Offene Kommunikation spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Es reicht nicht aus, eine bKV einfach einzuführen – Unternehmen müssen den Mehrwert klar und verständlich kommunizieren. Ein Beispiel aus der Praxis: Ein mittelständisches Unternehmen in der Kreativbranche führte nicht nur eine bKV ein, sondern organisierte regelmäßig Gesundheitsworkshops und Diskussionsrunden, bei denen die Mitarbeitenden ihre Bedürfnisse äußern konnten. Dieses offene Format wurde von der Belegschaft sehr positiv aufgenommen und stärkte nicht nur die Akzeptanz der bKV, sondern auch das Vertrauen in das Management.

Indem Unternehmen diese beiden Aspekte – Wertschätzung und Kommunikation – miteinander verknüpfen, schaffen sie eine Umgebung, in der sich die Generation Z ernstgenommen fühlt. Die langfristige Folge: höhere Mitarbeitermotivation, geringere Fluktuation und eine stärkere emotionale Bindung an das Unternehmen.

Bei einem Spezialmakler wie BKVital, der sich ausschließlich auf die bKV fokussiert, hat man die Wichtigkeit der Kommunikation erkannt. Bei einem Unternehmen mit mehreren Standorten oder Schichtdienst, erfolgt die Bekanntmachung der bKV häufig nur über Gehaltsbeileger bzw. Infoschreiben – dies ist BKVital zu wenig! BKVital produziert in solchen Fällen einen Film in einem professionellen Filmstudio, auf Wunsch auch gerne mit den Entscheidungsträgern des Unternehmens. Dem Unternehmen wird somit die Möglichkeit geboten, die bKV angemessen und unabhängig von Ort und Zeit zu präsentieren.

Attraktivität steigern – bKV als Teil eines modernen Employer Brandings

Für die Generation Z ist ein attraktiver Arbeitgeber nicht nur durch das Gehalt definiert. Es geht vielmehr um eine ganzheitliche Unterstützung, die auch die Gesundheit umfasst. Laut der Employer Branding-Studie von StepStone 2022 erwarten über 70 % der jungen Fachkräfte zusätzliche Benefits, die ihre Gesundheit fördern.

Die bKV ist hier ein starker Hebel, um die Arbeitgebermarke zu stärken. Unternehmen, die innovative und maßgeschneiderte Krankenversicherungsangebote bereitstellen, heben sich klar von der Konkurrenz ab. Insbesondere in Branchen mit Fachkräftemangel – wie der Pflege oder der IT-Branche – hat sich gezeigt, dass Gesundheitsbenefits ein ausschlaggebender Faktor bei der Arbeitgeberwahl sein können. Zudem sind solche Benefits leicht in Recruiting-Kampagnen und Karriereseiten integrierbar, um potenzielle Kandidaten gezielt anzusprechen. Derzeit existiert die bKV erst in rund 10% der Unternehmen in Deutschland. Aber die bKV ist das Versicherungsprodukt in Deutschland, mit dem größten Wachstum. Experten der Gesundheitsbranche prognostizieren, dass die bKV bereits in ein paar Jahren zum Standard in erfolgreichen deutschen Unternehmen gehören wird. Es stellt sich also nicht die Frage, ob Unternehmen die bKV einführen, es stellt sich nur die Frage wann.

Ein Beispiel: Die „HealthFirst-Initiative“ eines Startups aus Berlin, die neben einer klassischen bKV auch Gesundheits-Coaching und kostenlose Fitnessstudio-Mitgliedschaften beinhaltet, hat innerhalb eines Jahres die Bewerberquote um 40 % erhöht.

Bindung schaffen – Wie die bKV zur Mitarbeiterzufriedenheit beiträgt

Mitarbeiterzufriedenheit ist für die Generation Z eng mit dem Gefühl von Wertschätzung verbunden. Eine bKV zeigt den Mitarbeitenden, dass ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit Priorität haben. Dies fördert nicht nur Loyalität, sondern auch die Produktivität. Eine Untersuchung von Gallup zeigt, dass zufriedene Mitarbeitende deutlich seltener das Unternehmen verlassen und sogar durchschnittlich 21 % produktiver sind.

Besonders Angebote, die individualisiert werden können – wie maßgeschneiderte Vorsorgeuntersuchungen oder Fitnessprogramme – stärken das Zugehörigkeitsgefühl zur Organisation. Ein Praxisbeispiel: Ein Logistikunternehmen in Hamburg führte flexible Gesundheitsbudgets für Mitarbeitende ein, die individuell für Sportkurse, Präventionsmaßnahmen oder ärztliche Leistungen genutzt werden konnten. Die Fluktuation sank im Folgejahr um 15 %.

Digitalisierung als Schlüssel – Die Rolle moderner Technologien in der bKV

Die Generation Z ist digital aufgewachsen und erwartet, dass Dienstleistungen einfach, schnell und mobil verfügbar sind. Laut einer Studie von PwC zur „Arbeitswelt der Zukunft“ bevorzugen 73 % der jungen Generation Arbeitgeber, die digitale Technologien umfassend nutzen. Eine moderne bKV, die digitale Tools wie Apps, Telemedizin oder Online-Terminvereinbarungen integriert, spricht diese Generation besonders an. Plattformen, auf denen Mitarbeitende ihre Gesundheitsleistungen einfach verwalten können, sind essenziell. Darüber hinaus bieten digitale Lösungen Transparenz und Flexibilität, was wiederum Vertrauen schafft und die Nutzung der bKV erhöht.

Ein erfolgreiches Beispiel ist die Zusammenarbeit eines großen Maschinenbauunternehmens mit einer Krankenkasse, die eine digitale Gesundheitsplattform bereitstellt. Mitarbeitende konnten dort nicht nur Arzttermine vereinbaren, sondern auch Bonuspunkte für sportliche Aktivitäten sammeln, die in Präventionsangebote umgewandelt wurden. Innerhalb eines Jahres verdoppelte sich die Nutzung der Plattform.

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung – Die Erwartungen der Gen Z

Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung sind wichtige Werte für die Generation Z. Laut einer Umfrage von Universum bevorzugen 68 % der jungen Generation Unternehmen, die aktiv Maßnahmen zur Nachhaltigkeit umsetzen. Eine bKV kann hierbei unterstützen, indem sie nachhaltige Gesundheitsprogramme fördert, beispielsweise durch die Unterstützung von Präventionsmaßnahmen, die den ökologischen Fußabdruck reduzieren. Auch die Zusammenarbeit mit umweltbewussten Krankenkassen und Anbietern kann die Attraktivität der bKV weiter steigern. Ein Beispiel ist die Initiative „GreenHealth“ eines Energieunternehmens, das Mitarbeitenden nachhaltige Gesundheits- und Ernährungsprogramme sowie Rabatte für umweltfreundliche Fortbewegungsmittel wie Fahrräder anbietet.

Praktische Umsetzung – Wie Unternehmen die bKV für die Generation Z optimal gestalten können

Die Einführung einer bKV für die Generation Z erfordert eine sorgfältige Planung. Unternehmen sollten zunächst die Bedürfnisse ihrer jungen Mitarbeitenden analysieren, etwa durch Umfragen oder Workshops. Anschließend können maßgeschneiderte Lösungen entwickelt werden, die sowohl gesundheitliche als auch digitale Anforderungen abdecken. Ein wichtiger Faktor ist die Kommunikation. Die bKV sollte nicht nur in Onboarding-Prozessen, sondern auch regelmäßig in internen Newslettern oder auf Mitarbeiterevents thematisiert werden. Erfolgsgeschichten aus der Belegschaft, wie durch die Nutzung der bKV gesundheitliche Vorteile erzielt wurden, können zusätzlich das Interesse steigern.

Fazit: Die bKV als Schlüssel zum Erfolg bei der Generation Z

Die Generation Z stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen – und eröffnet gleichzeitig immense Chancen. Diese junge Arbeitsgeneration erwartet von ihrem Arbeitgeber nicht nur eine faire Vergütung, sondern ein ganzheitliches Engagement für ihr Wohlbefinden, ihre mentale Gesundheit und ihre individuellen Bedürfnisse.

Die betriebliche Krankenversicherung ist hierbei mehr als ein bloßer Zusatznutzen: Sie ist ein strategisches Instrument, um junge Talente zu gewinnen, zu binden und zu begeistern. Durch maßgeschneiderte Angebote, digitale Lösungen und eine klare Kommunikation können Unternehmen ihre Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt steigern und eine starke Bindung zu ihren Mitarbeitenden aufbauen. Die Integration von Nachhaltigkeit und Prävention unterstreicht zusätzlich die Werteorientierung der Generation Z.

Unternehmen, die die bKV strategisch und innovativ einsetzen, schaffen nicht nur ein gesundes Arbeitsumfeld, sondern sichern sich auch einen Wettbewerbsvorteil in Zeiten des Fachkräftemangels. Wer die Bedürfnisse der Generation Z versteht und erfüllt, gestaltet nicht nur die Arbeitswelt von heute, sondern legt auch den Grundstein für den Erfolg von morgen. Die bKV kann dabei der entscheidende Faktor sein.

