Wie David Ellison Hollywood neu definiert und warum das für uns alle wichtig ist

Als kleiner Junge saß David Ellison mit großen Augen im Kino und sah den Film Top Gun. Es war mehr als nur ein Film für den kleinen David – es war der Beginn eines Traums. Ein Traum, der den jungen David dazu inspirierte, Pilot zu werden. Und er hörte nicht auf, nur von Dingen zu träumen. Stattdessen schuf er eine Vision, die weit über das Cockpit eines Flugzeugs hinausging: Nämlich Filme zu produzieren, die Generationen bewegen. Heute steht David Ellison an der Spitze von Skydance Media, der Produktionsfirma, die u.a. Top Gun: Maverick zum Erfolg führte und damit Hollywood in neue Höhen katapultierte.

David Ellison verkörpert, was es bedeutet, Kindheitsträume wahr werden zu lassen. Mit Skydance brachte er nicht nur Klassiker wie Mission: Impossible und Transformers zurück, sondern etablierte das Unternehmen als einen der innovativsten Player in der Filmbranche. Als CEO verfolgt er eine 360-Grad-Strategie: Feature Films, Television, Animation, Games und Sports. Und das große Denken geht weiter: Nächstes Jahr wird er Skydance und Paramount Pictures fusionieren – eine Revolution, die ganz Hollywood neu definieren könnte.

Hollywoods Zukunft wird nicht mehr nur auf großen Leinwänden entschieden, sondern an der Schnittstelle von Technologie, Medien und Kreativität. David Ellison weiß, wie wichtig es ist, Träume zu skalieren und dabei immer seiner eigenen Vision treu zu bleiben. „Träume sind der Treibstoff, der Innovation und Erfolg antreibt“, so seine Philosophie. Und genau dieser Ansatz inspiriert uns alle, groß zu träumen und noch größer zu handeln.

Norman Gräter: Eine Parallele zu David Ellison – Träume, die die Welt verändern

Auch Motivationsredner Norman Gräter kennt die Kraft von Träumen. Doch für Norman Gräter geht es nicht nur darum, seinen eigenen Traum zu leben – es geht darum, andere Menschen zu inspirieren, ihre oftmals fest gefahrene Perspektive zu ändern und den Mut zu finden, ihre eigene Größe zu erkennen und am Ende auch zu leben. Sein Herzensprojekt, der Film „I AM GRÄTER“, ist nicht nur ein Film, sondern eine Bewegung: eine Botschaft der Hoffnung und des Wandels in einer Zeit, in der die Welt sie mehr denn je braucht.

In „I AM GRÄTER“ durchläuft Norman die tiefgreifende Reise eines Menschen, der nach außen erfolgreich wirkt, aber im Inneren nach Selbstakzeptanz und einem tieferen Sinn sucht. Sein BUch zeigt eindrucksvoll, wie wir alle gefangen sind in der Jagd nach externem Erfolg und Anerkennung, während der wahre Schlüssel zu Glück und Erfüllung bereits in uns liegt. Die Metapher der blauen Brille ist dabei das Herzstück: Ein Symbol dafür, dass eine kleine Veränderung der Perspektive alles verändern kann. Und genau das soll in dem Film zum Ausdruck gebracht werden.

David Ellisons Strategie mit Skydance Media zeigt genau das: Er verändert Hollywood, indem er klassische Geschichten neu erzählt, bestehende Perspektiven erweitert und sie an die heutige Zeit anpasst. So wie „Top Gun: Maverick“ nicht nur ein Remake war, sondern eine tiefere Botschaft der Nostalgie und des menschlichen Mutes transportierte, lädt auch „I AM GRÄTER“ Menschen dazu ein, ihre eigenen Geschichten neu zu schreiben – mit einem klareren Blick auf das, was wirklich zählt. Auch die Verbindung des klassischen Paramount Pictures mit dem hochmodernen Skydance Media zeigt diesen Mut.

Phillip B. Goldfine, Oscar-Preisträger und zukünftiger Produzent des Films von „I AM GRÄTER“, beschreibt es so: „Norman Gräters Film ist nicht nur ein großartiges Stück Erzählkunst, sondern auch ein Werkzeug zur Heilung. Es hat das Potenzial, Menschen auf der ganzen Welt zu inspirieren, ihren Wert zu erkennen und zu leben. Es ist die richtige Botschaft zur richtigen Zeit.“

Wie David Ellison mit Skydance ein Ökosystem für Unterhaltung geschaffen hat, sieht auch Norman Gräter mit „I AM GRÄTER“ den Beginn eines 360-Grad-Ökosystems, welches Live-Shows, Workshops und Programme umfasst, um den Menschen nach dem ersten Impuls auch die nötigen Werkzeuge an die Hand zu geben, ihre Träume zum Leben zu erwecken. Der wichtigste Schritt ist die Erkenntnis und der Glaube daran, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, seine eigene Größe zu sehen und sein volles Potenzial zu entfalten. Daher auch das Wortspiel mit Norman Gräters Nachnamen in Bezug auf das Wort „Great“.

Sandra Lynn & Anke Rehfeldt: Die starken Frauen an der Seite von David Ellison und Norman Gräter

Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Sandra Lynn, die Ehefrau von David Ellison, ist nicht nur seine Partnerin im Privatleben, sondern teilt auch seine Leidenschaft für die Unterhaltungsbranche. Als talentierte Sängerin und Schauspielerin hat sie ihren eigenen Weg im Showbusiness gefunden und unterstützt gleichzeitig die Visionen ihres Mannes.

Ihre Geschichte beginnt, als sie bereits mit sieben Jahren zu singen begann. Inspiriert von Künstlerinnen wie Shania Twain und Faith Hill verfolgte sie ihren Traum, Country-Sängerin zu werden. Heute hat Sandra Lynn ihre eigene Karriere aufgebaut und Erfolge gefeiert, die für Millionen von Menschen ein leuchtendes Beispiel dafür sind, was es heißt, an sich selbst zu glauben.

In einem Instagram-Post schrieb Sandra: „Extrem stolz auf dich, @davidellisonskydance!!!!!“ – ein Ausdruck der Unterstützung und Bewunderung für Davids Erfolg mit Top Gun: Maverick. Ihre gemeinsame Reise zeigt, wie persönliche und berufliche Visionen einander beflügeln können.

Ebenso hat Norman Gräter mit Anke Rehfeldt eine inspirierende Partnerin an seiner Seite. Gemeinsam gründeten sie die Be Yourself Academy, mit der sie Menschen dabei unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten und authentisch zu leben. Anke, eine preisgekrönte Unternehmerin und Intuitive Life Coach, bringt ihre Expertise und Leidenschaft in ihre gemeinsamen Projekte ein. Zusammen leiten sie unter anderem die Karibik Rebellen, eine Community, die Menschen ermutigt, ihre Träume zu verwirklichen und persönliche Transformation zu erleben.

Diese Partnerschaften zeigen, wie wichtig es ist, einen unterstützenden AnkeR im Leben zu haben. Sowohl David Ellison und Sandra Lynch als auch Norman Gräter und Anke Rehfeldt verkörpern die Kraft der Zusammenarbeit und des gemeinsamen Wachstums, indem sie ihre individuellen Stärken bündeln, um ihre Visionen zu verwirklichen und andere zu inspirieren.

Das Fazit: Träume leben – und die Welt verändern

Die Geschichten von mutigen Menschen wie David Ellison und Norman Gräter zeigen, dass Träume, die mit Leidenschaft verfolgt werden, nicht nur das Leben des Einzelnen verändern, sondern auch die Welt um sie herum. Während David Ellison die Zukunft von Hollywood gestaltet und Sandra Lynn ihre musikalischen Träume lebt, inspiriert Norman Gräter in seinen Vorträgen und Büchern Menschen dazu, ihre eigene Wahrheit zu erkennen und die Größe in sich selbst zu sehen.

Der Film „I AM GRÄTER“ und die Botschaft dahinter sind mehr als relevant – sie sind notwendig. Norman Gräters Geschichte erinnert uns daran, dass der Mut, seine Träume zu verfolgen, der erste Schritt zu einem erfüllteren Leben ist. Denn Träume dürfen gelebt werden.

„In der Be Yourself Academy haben wir eine Passion: Menschen und Unternehmen zu befähigen, ihre wahren Potenziale zu entfalten und ihre Ziele, Träume und Wünsche zu erreichen. In unseren Vorträgen und Seminaren spüren wir die Herzen unserer Zuhörer und inspirieren sie, Veränderungen anzunehmen und mutig zu sein. Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch das Zeug dazu hat, seine wahre Größe und Stärke zu entfalten und diese dann zielgerichtet im Leben sowie im Unternehmen zum Wohle Aller einsetzt.“

