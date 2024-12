ARCOTEL Hotels kooperiert mit Handball Bundesliga Frauen

Empowerment von Frauen-Profisport | Final4-Teams im ARCOTEL Camino Stuttgart

Die Kooperation zwischen der Handball Bundesliga Frauen (HBF) und ARCOTEL Hotels ist für die nächsten zwei Jahre besiegelt: Das ARCOTEL Camino in Stuttgart wird offizielles Partnerhotel des Haushahn Final4, der Endrunde um den Deutschen Handball-Pokal der Frauen. Am 01. und 02. März 2025 kämpfen die HSG Bensheim/Auerbach, HB Ludwigsburg, Borussia Dortmund und die HSG Blomberg-Lippe um den begehrten Titel in der Porsche-Arena Stuttgart. Diese wird im Dezember 2025 auch Standort der Handball-WM der Frauen 2025 sein. Die österreichische Hotelgruppe, die kürzlich auch die Kooperation mit dem Österreichischen Handballbund bis 2026 verlängert hat, setzt damit nicht nur ein Zeichen für den Handball, sondern auch für Female Empowerment im Profisport.

„Genau wie die HBF setzen wir bei ARCOTEL Hotels auf Fair Play, Teamgeist und Chancengleichheit. Insofern passt die Partnerschaft mit der HBF perfekt zu den gelebten Werten unseres Unternehmens“ sagt Martin Lachout, Vorstand der ARCOTEL Hotel AG. „Speziell das dem spanischen Jakobsweg gewidmete ARCOTEL Camino steht für Begegnungen und Gemeinschaftssinn, so dass es keine passendere Homebase und Regenerations-Oase für die Finalist:innen-Teams geben könnte.“

Norbert Schneider, General Manager ARCOTEL Camin, ergänzt: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit, denn es handelt sich um ein bedeutendes Event für Stuttgart und den Handballsport. ARCOTEL Hotels trägt mit der Partnerschaft dazu bei, die Präsenz vom Handball im Sport weiter zu erhöhen und es ist uns eine große Ehre, dass unser schönes Hotel in Stuttgart die Teams hosten und unterstützen wird.“

Christoph Wendt, Geschäftsführer der Handball Bundesliga Frauen: „Mit dem ARCOTEL Camino haben wir unser neues Zuhause in Stuttgart gefunden. Für die Teams und die zahlreichen Personen, die am Haushahn Final4 beteiligt sind, haben wir einen optimalen Rückzugsort, der auf unsere Bedürfnisse perfekt zugeschnitten ist. Wir können es kaum erwarten, in den nächsten beiden Jahren hier zu Gast zu sein.“

Die Handball Bundesliga Frauen und ARCOTEL Hotels werden das Final4 und die gemeinsamen Aktivitäten für Synergieeffekte zur Stärkung der jeweiligen Marke nutzen. Zum Leistungsumfang gehören neben LED Bandenwerbung auch Werbespot-Videowürfel, Darstellung im Event-Magazin und Präsenz auf der Pressewand. Die ausgesprochen positive Atmosphäre bei den Spielen bildet das optimale Umfeld für die vereinbarten Werbemaßnahmen. Die HBF erhält im Gegenzug umfangreiche Hotelleistungen im ARCOTEL Camino Stuttgart. Des Weiteren sind gemeinsame Social-Media-Aktivitäten geplant. Dass die österreichische Hotelgruppe zudem VIP- und Standard-Tickets für die Final4 Spiele in Stuttgart erhält, kommt bei den Mitarbeitenden und Kund:innen ausgesprochen gut an.

Über das ARCOTEL Camino

Das 2008 eröffnete ARCOTEL Camino in fußläufiger Nähe zum Hauptbahnhof ist vom Pilgerweg Camino de Santiago inspiriert. Inmitten der Hochhäuser des Europa-Viertels sticht das 4-Sterne-Superior-Hotel als einziges Backsteingebäude hervor. Ursprünglich 1860 erbaut, spielt es mit den Kontrasten zwischen historischer Fassade und zeitgenössischem Interior Design. Es verfügt über 168 Zimmer (davon 3 Themenzimmer), drei Junior Suiten, eine Suite und zwei Appartements. Sechs lichtdurchflutete Tagungsräume, davon vier kombinierbar, mit insgesamt 320 m² Fläche ergänzen das Angebot.

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe in Besitz von Dr. Renate Wimmer wurde 1989 gegründet und zählt heute zu einem der größten privaten österreichischen Unternehmen im Tourismusbereich. Sie positioniert sich mit derzeit 11 Hotels (5 in Österreich, 6 in Deutschland) in attraktiven Stadtlagen in der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeiter:innen aus. Für Frühjahr 2025 ist die Eröffnung des vierten Wiener Hotels der Gruppe, dem ARCOTEL AQ, im neuen Altan Quartier geplant. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik Linz befindet sich im Bau. Die Gruppe beschäftigt ein Team mit rund 650 Mitarbeiter:innen.

