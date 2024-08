Betriebliche Altersversorgung – Grundlagen und Praxis

Ein 4-tägiges bAV-Grundlagenseminar mit Praxis-Workshop für einen schnellen und systematischen Einstieg in die betriebliche Altersversorgung

Die Bedeutung der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland wächst. Angesichts der demographischen Entwicklung ist absehbar, dass allein die gesetzliche Rentenversicherung den Lebensstandard in der Rentenphase nicht in gewünschtem Maße absichern kann. Auch der Wunsch nach privater Ersparnis zur Alterssicherung muss in vielen Fällen unerfüllt bleiben, da das verfügbare Netto-Einkommen dafür nicht ausreicht.

Auch die Politik hat inzwischen erkannt, dass nur die Kombination von Leistungen der Arbeitgeber mit steuerlichen Vorteilen durch den Gesetzgeber im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung der beste Weg für eine ausreichende Altersversorgung sein kann.

Mit unserem 4-tägigen bAV-Grundlagenseminar mit Praxis-Workshop „Die Grundlagen der betrieblichen Altersversorgung“ erhalten Sie einen schnellen und systematischen Einstieg in die bAV. In Vortrag, Diskussion und zahlreichen Workshop-Einheiten werden intensiv die grundlegenden Kenntnisse im Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht der bAV vermittelt, auch bilanzielle und betriebswirtschaftliche Fragen werden eingehend besprochen.

Treffen werden Sie in diesem Seminar Mitarbeiter (noch) ohne Berufserfahrung auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung, die einen Einstieg in dieses Themengebiet suchen. Auch Kollegen, die mit der betrieblichen Altersversorgung ein neues, geändertes Tätigkeitsfeld in der Personal- und Sozialabteilung suchen, werden sich hier informieren.

Mit unseren beiden langjährig praxiserfahrenen Referenten Dr. Thomas Schanz und Silke Scholer können Sie – vollkommen produktunabhängig – alle für Ihr Unternehmen wichtigen Informationen erhalten und in diskussionsfreudiger Arbeitsatmosphäre werden auch Ihre persönlichen Fragen eingehend besprochen und zahlreiche praxisnahe Fälle diskutiert werden können.

Ein Auszug aus dem Inhalt:

Die Durchführungswege

Arbeitsrechtliche Grundlagen

Steuerliche Auswirkungen bei Mitarbeiter und Unternehmen

Arten der Versorgungszusagen

Entgeltumwandlung

