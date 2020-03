Bestattung von Haustieren während der Corona Pandemie

ANUBIS-Tierbestattungen hilft auch in dieser Krisensituation

ANUBIS-Tierbestattungen steht Tierhaltern auch in der jetzigen Krisensituation jederzeit zur Verfügung wenn ein Tier verstirbt. Zur Sicherheit von Tierhalter und ANUBIS-Mitarbeitern sind Abholung und Bringung von Tieren so organisiert, dass enger persönlicher Kontakt reduziert bzw. ganz vermieden wird. Einzel- und Sammeleinäscherungen im Tierkrematorium können wie gewohnt durchgeführt werden. Termineinäscherungen sind derzeit nicht möglich. Alle ANUBIS-Partner sind uneingeschränkt telefonisch zu erreichen, beraten den Tierhalter und stehen ihm in seiner Trauer bei. Auf der Website informiert anubis-tierbestattungen.de über aktuelle Regelungen im Detail.

Regelungen Abholung und Bringung von Tieren

ANUBIS-Tierbestattungen bietet die Abholung von verstorbenen Tieren beim Tierarzt oder zu Hause an. Tierarztpraxen wie auch die ANUBIS-Tierbestattungsvertretungen werden nach jetzigem Stand weiterhin geöffnet bleiben. Abholungen sind deshalb in Praxen jederzeit möglich.

Bei einer Abholung zu Hause und bei Bringung zu einem ANUBIS-Standort soll der persönliche Kontakt zum Schutz von Tierhalter und Mitarbeitern weitgehend vermieden werden. Alle Details werden entweder schon vorab telefonisch oder im entsprechenden Abstand zu einander dann Vorort besprochen. Für alle weiteren Details oder Fragen steht der jeweilige ANUBIS-Ansprechpartner zur Verfügung.

Trotz dieser Einschränkungen kann jeder Tierhalter sicher sein, dass der letzte Weg des Tieres gemäß den hohen Qualitätsstandards von ANUBIS würdevoll gestaltet und begleitet wird.

Einäscherung im Tierkrematorium

ANUBIS bietet wie bisher Einzel- und Sammeleinäscherungen in den hauseigenen Tierkrematorien oder Partner-Krematorien an. Eine Termineinäscherung mit persönlicher Anwesenheit des Tierhalters ist jedoch derzeit nicht möglich.

Die Regelungen für die Abholung, Bringung von verstorbenen Tieren sowie die Rückführung der Urne/Asche können regional unterschiedlich sein. Ansprechpartner für Details und alle Fragen sind die ANUBIS-Partner vor Ort. Durch Eingabe der Postleitzahl auf https://anubis-tierbestattungen.de/anubis-in-ihrer-naehe/partner-karte-kontakte kann der zuständige Partner gefunden werden.

Firmenprofil

1997 gründete Roland Merker ANUBIS-Tierbestattungen in Feucht bei Nürnberg, um Tierfreunden mit der Bestattung auf dem Tierfriedhof oder einer Einäscherung Alternativen zur gesetzlich vorgesehenen Tierverwertung bieten zu können.

Heute gehören zum Unternehmen ein Tierfriedhof, vier hauseigene Tierkrematorien in Lauf a. d. Pegnitz, Ludwigshafen-Rheingönheim und in Kürze in Dumersheim und Calbe (Saale). Neben dem Hauptsitz in Lauf a. d. Pegnitz, hat das Franchisesystem zwei Servicebüros, zwei Vorort-Services und 16 Partner in ganz Deutschland, die nach dem hohen Standard des Franchisesystems arbeiten. Somit zählt ANUBIS-Tierbestattungen mit zu den ältesten und führenden Tierbestattungsunternehmen Deutschlands.

Im Herbst 2018 wurde für das gesamte Unternehmen ein Qualitätsmanagementsystem auf Basis der DIN EN ISO 9001:2015 eingeführt und im Februar 2019 zertifiziert. Der ANUBIS-Hauptsitz, ANUBIS-Servicebüros, ANUBIS-Tierkrematorien und ANUBIS-Franchisenehmer arbeiten nach einheitlichen Standards und können ihren Kunden und Geschäftspartnern somit bundesweit Transparenz, eine reibungslose Zusammenarbeit und hohe Qualität zusichern.

Einfühlsame und umfassende Beratung, bis hin zur Trauerbegleitung und Sterbevorsorge stehen bei ANUBIS im Mittelpunkt – persönlich, wie auch digital. Auf der Firmen-Website www.anubis-tierbestattungen.de finden Tierfreunde Antworten auf ihre Fragen und detaillierte Informationen rund um die Tierbestattung. Sie haben die Möglichkeit, sich im Forum direkt mit anderen Tierbesitzern austauschen. Mit einer kostenlosen Traueranzeige im virtuellen Tierfriedhof können sie zudem das Andenken an ihr Tier bewahren und ihre Trauer mit anderen teilen.

