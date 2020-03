Die Unterlagen schützen den Boden

– Schont den Boden: schnelltrocknend

– Absolut auslaufsicher

– Neutralisiert Gerüche

Einfaches Stubenrein-Training: Der Welpe wird auf die Trainingsmatte von Sweetypet gesetzt. Sobald er sich erleichtert hat, lobt man ihn. Anschließend tauscht man die verbrauchte Matte einfach aus.

Schneller Lerneffekt: Schon nach wenigen Wiederholungen hat sich der Welpe an den Ablauf gewöhnt und sucht die Matte selbstständig auf. Pheromone locken ihn zusätzlich an. Und die Wohnung bleibt sauber!

Schützt den Boden: Dank 5 Lagen sind die Trainingsunterlagen besonders saugfähig und absolut auslaufsicher. Der Boden bleibt sauber und vor allem trocken!

Neutralisiert Gerüche: Die Unterlagen absorbieren neben Flüssigkeit auch Gerüche. Erleichtert sich der Welpe am Abend oder in der Nacht, hat man auch am Morgen noch gute Luft.

– Welpen-Trainingsunterlagen im Sparpack: 14 Stück

– 5-lagige Oberfläche mit extrem saugfähigem Kern

– Integrierter Lockstoff für schnelle Trainings-Erfolge

– Maße: je ca. 60 x 60 cm

– Trainingsunterlagen inklusive deutscher Anleitung

Preis: 5,95 EUR

Bestell-Nr. NX-5548-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX5548-3680.shtml

Auch in diesen Packungseinheiten verfügbar:

Sweetypet Trainingsunterlagen für Welpen, extrem saugfähig, 60 x 60 cm, 60 Stück

Preis: 17,95 EUR

Bestell-Nr. NX-5547-625

Sweetypet Trainingsunterlagen für Welpen, sehr saugfähig, 60 x 60 cm, 180 Stück

Preis: 39,95 EUR

Bestell-Nr. NX-5549-625

