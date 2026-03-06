EmpCo: 2bdifferent und SKW Schwarz fokussieren rechtssichere nachhaltige Eventkommunikation

Online-Webinar zu EmpCo, UWG und Green Claims mit juristischem Rahmen, Praxisbeispielen und Handlungsempfehlungen für die Veranstaltungsbranche

Am 26. März 2026 veranstalten die Beratungsagentur 2bdifferent und die Wirtschaftskanzlei SKW Schwarz das Online-Webinar „EmpCo – Nachhaltige Eventkommunikation rechtssicher gestalten“. Die Veranstaltung findet von 9.30 Uhr bis 11 Uhr statt und richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus unternehmensinternen Event-, Messe- und Marketingabteilungen, Eventagenturen und Leadagenturen Kommunikations- und Live-Marketingagenturen, Messe- und Eventdienstleister, Locations, Veranstaltern, Nachhaltigkeits- und Compliance-Verantwortliche.

Referenten sind Clemens Arnold, Geschäftsführer von 2bdifferent, und Dr. Daniel Kendziur, Partner und Rechtsanwalt bei SKW Schwarz. Das Webinar verbindet juristische Einordnung mit branchenspezifischer Umsetzungspraxis. SKW Schwarz erläutert den aktuellen Rechtsrahmen im Zusammenhang mit EmpCo, UWG und Green Claims sowie daraus resultierende Haftungsrisiken. 2bdifferent stellt dar, wie sich diese Anforderungen in nachhaltiges Eventmanagement und in die operative Kommunikationspraxis übertragen lassen.

Hintergrund ist die Umsetzung der EmpCo-Richtlinie auf europäischer Ebene sowie die verschärfte Anwendung wettbewerbsrechtlicher Vorgaben. Mit den neuen regulatorischen Anforderungen verändern sich die Rahmenbedingungen für Nachhaltigkeits- und Umweltclaims grundlegend. Aussagen wie „klimaneutral“, „CO₂-neutral“, „umweltfreundlich“ oder „nachhaltig“ stehen verstärkt im Fokus von Gesetzgebern, Wettbewerbsverbänden und Gerichten. Parallel dazu nimmt die Zahl der Abmahnungen im Zusammenhang mit Green Claims zu. Für Unternehmen und Dienstleister der Veranstaltungswirtschaft entsteht daraus ein erhöhtes Haftungs- und Reputationsrisiko.

Insbesondere im Event- und Messebereich, in dem Nachhaltigkeitsaspekte häufig Bestandteil von Ausschreibungen, Angeboten und Kommunikationskonzepten sind, gewinnt die rechtssichere Ausgestaltung entsprechender Aussagen an Bedeutung. Nachhaltigkeitskommunikation entwickelt sich zunehmend zu einer Compliance-Aufgabe. Auftraggeber erwarten belastbare, transparente und überprüfbare Umweltangaben. Kompensationsbasierte Neutralitätsversprechen stehen dabei unter regulatorischem Druck.

Behandelt werden unter anderem die Grenzen von Neutralitätsversprechen und Kompensationsmaßnahmen, Anforderungen an Nachweisbarkeit und Belegführung sowie praxisnahe Beispiele aus der Event- und Messekommunikation. Darüber hinaus werden Handlungsempfehlungen für Marketing, Angebotsprozesse und Ausschreibungen sowie ein strategischer Ausblick für die Veranstaltungsbranche vorgestellt. Clemens Arnold erklärt dazu: „Nachhaltiges Wirtschaften ist sowohl für die Veranstalter:innen als auch für die beteiligten Eventdienstleister:innen der Schlüssel für eine ökologisch, soziale und wirtschaftlich verträgliche Umsetzung von Events. Deshalb sollte Nachhaltigkeit im Eventmanagement als Querschnittsaufgabe gesehen – und bei allen Veranstaltungsformaten von Anfang an mitgedacht werden.“

Clemens Arnold ist auf Nachhaltigkeitsstrategien, Sustainable Event Management und Unternehmensanalysen in der Veranstaltungswirtschaft spezialisiert. Er ist ausgebildeter Corporate Responsibility Manager der Universität Bayreuth, interner Auditor für ISO 20121 und Trainer des Deutschen Nachhaltigkeitskodex. In seiner Beratungspraxis arbeitet er mit Unternehmen aus der MICE- und Livekommunikationsbranche, darunter Messebau-, Catering- und Technikunternehmen, Eventagenturen und Locations. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf der Analyse, Bewertung und Optimierung von Messen, Kongressen, Tagungen, Roadshows, Corporate- und Sport-Events sowie Digitalformaten nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien.

Dr. Daniel Kendziur berät seit mehr als 15 Jahren an der Schnittstelle von Technologie, Medien und Healthcare zu Fragen des geistigen Eigentums, der Produktkennzeichnung und der Produktregulatorik. Seine Kernkompetenzen liegen im Wettbewerbs- und Markenrecht sowie in urheberrechtlichen Auseinandersetzungen und im Designschutz. Ein weiterer Schwerpunkt ist die rechtliche Beratung zur Nachhaltigkeitskommunikation, insbesondere zu Green Claims und Greenwashing. Vor dem Hintergrund zunehmender Regulierung durch die Europäische Union unterstützt er Unternehmen dabei, Umweltversprechen transparent, überprüfbar und rechtskonform auszugestalten.

Das Webinar ist als kostenpflichtige Online-Veranstaltung buchbar. Die Teilnahmegebühr beträgt 177,31 Euro (inklusive 19 Prozent MwSt.). Weitere Informationen unter https://pretix.eu/2bd.de/EmpCo/.

2bdifferent GmbH & Co. KG

2bdifferent gehört zu den führenden Spezialisten für Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft und richtet sich mit seinem Angebot speziell an die Event-, Messe-, Meeting- und Filmbranche sowie an das Sportbusiness. Die Beratungsagentur mit Sitz in Speyer definiert erfolgreich Nachhaltigkeitsstrategien mit klaren Zielen für Unternehmen und Institutionen in diesem Marktsegment und setzt diese erfolgreich um. Zur Kernkompetenz gehört es, Nachhaltigkeitsaspekte in glaubhafte und erfolgreiche Businessstrategien zu wandeln. Ein weiteres Kompetenzfeld umfasst die Analyse, Bewertung und Optimierung von Messen, Kongressen, Tagungen, Roadshows, Filmproduktionen, Corporate- und Sport-Events nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien. Das Bildungsangebot der 2bdifferent academy bündelt aktuelles Wissen zu zentralen Themen eines erfolgreichen CSR- und Nachhaltigkeitsmanagements für Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft und bietet eine große Bandbreite an Workshop-Themen zur Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft sowie individuelle Seminare, die einen kompakten und anschaulichen Überblick über die wichtigsten Handlungsfelder und Maßnahmen zur nachhaltigen Optimierung des Geschäftsbetriebes geben.

März 2026 / 2bdifferent GmbH & Co. KG

Roßmarktstraße 29

D-67346 Speyer

Ansprechpartner: Jürgen May

may@2bdifferent.de

Tel.: +49 (0) 6232 68 33 90

Internet: www.2bdifferent.de