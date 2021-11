Berlins feinster Techno ist wieder da!

Expeditions im :// about blank: die Reise beginnt

Im vergangenen Jahrzehnt war das “about blank” eine führende Marke im Berliner Techno-Sumpf. Ein Techno-Club, der von einem Kollektiv von Aktivisten auf dem ehemaligen Gelände eines Kindergartens gegründet wurde und der zu einem Ort wurde, der Maßstäbe für die Schaffung eines sicheren Ortes zum Feiern für oft diskriminierte Minderheitengruppen setzte.

In den letzten circa zwei Jahren wird das “about blank” meist im Zusammenhang mit einer heftigen Debatte innerhalb der linken Szene in Berlin erwähnt und wegen seiner Weigerung, sich einem weit verbreiteten Boykott gegen Israel anzuschließen, offen und kritisch beäugt.

Diese Debatte war in den letzten zwei Jahren besonders interessant, da aufgrund der Corona-Krise keine Indoor-Veranstaltungen möglich waren. Mit der Rückkehr der Clubnächte unter den 2G-Regelungen ist es nun an der Zeit, daran zu erinnern, dass das “about blank” immer noch die Heimat einiger der besten Veranstaltungsreihen der Stadt ist.

Am 19. November kehrt eine der führenden Veranstaltungen des “about blank” – die “Expeditions” – in voller Stärke zurück. Das Konzept der “Expeditions” basiert auf einer sorgfältigen Zusammenstellung des musikalischen Programms, um eine Reise mit einem klaren Anfang, einer deutlichen Entwicklung und einem klaren Schluss zu schaffen. Im Gegensatz zu vielen Techno-Partys, die manchmal in Monotonie verfallen, verspricht die “Expeditions” eine Reise mit viel Energie.

Bei der Rückkehr in die dunklen Räume stellt die “Expeditions” die schwere Kavallerie vor, die genau ausgewählt wurde, um die verschiedenen Schattierungen des Techno-Genres zu repräsentieren. Das sind:

REKA

Edit Select

Nakadia

Yetti Meißner

Oliver Deutschmann

Daniel Heinrich

Zusan

Im großen Garten des Clubs wird ein palästinensischer DJ aus Gaza namens “SIIN ” seine eigene Tanzfläche einrichten.

Die Nimmersat-Crew wird den Veranstaltungsort passend zum Reisemotiv dekorieren.

EXPEDITIONS N027

Freitag, 19. November 2021

Ab 23:59 Uhr

:// about blank

Markgrafendamm 24c, 10245 Berlin

Tickets: 15 €

Vorverkauf: ra.co/events/1471046

Grassroots, Berliner Techno Crew. Die Section 8 wurde in den dunklen Kellern des Berliner Undergrounds geboren und strebt immer noch nach einer gesunden, gemeinschaftsbasierten Szene.

Kontakt

Section 8 Berlin

R. S.

Johanniterstr. 10

10961 Berlin

030-64077941

hello@section8berlin.com

http://www.section8berlin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.