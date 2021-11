Top Live-Chat-Tools: Entscheidungshilfe für die Auswahl

Wie Online-Anbieter die richtige Live-Chat-Software für mehr Leads, Sales und besseren Support finden

Live-Chat verbessert nachweislich Konversions- und Warenkorb-Abbruchquoten. Live-Chat ist für die meisten Internet-User eines der wichtigsten Features von Online-Shops.

51% sagen, dass sie mit Live-Chat wahrscheinlicher kaufen. 29% sagen, dass sie mit Live-Chat wahrscheinlicher kaufen, selbst wenn sie den Chat nicht nutzen. 48% sagen, dass sie eher wiederkommen, wenn Live-Chat angeboten wird.

Die fünf beliebten Live-Chat-Tools JivoChat, Rocket.Chat, tawk.to, Tidio und LiveChat decken in Deutschland 45% und weltweit 40% des Gesamtmarkts für Live-Chat-Software ab. Einen ausführlichen Vergleich der 5 populärsten Live-Chat-Tools gibt’s bei Chatfairy.

Online-Anbieter, die Live-Chat einführen wollen, nutzen am besten diese Checkliste für ihre Vorauswahl:

– Twitter wichtig: Rocket.Chat ja

– Chatbots wichtig: tawk.to nein

– Facebook wichtig: tawk.to nein (tawk.to will Facebook bald launchen)

– Einfaches CRM wichtig: JivoChat ja (tawk.to wird CRM bald launchen)

– Gratis + Website wichtig: tawk.to ja

– SMS wichtig: JivoChat + Rocket.Chat ja (tawk.to wird SMS bald launchen)

– WhatsApp wichtig: tawk.to + Tidio nein

– Instagram wichtig: LiveChat + tawk.to nein

– Besonders für kleine Firmen geeignet: Tidio ja

– Live-Chat in Apps wichtig: LiveChat + JivoChat ja

– Wissensdatenbank wichtig: JivoChat + Tidio nein

– Einfaches E-Mail-Marketing-Tool wichtig: Tidio ja

– Pre- und Post-Chat-Survey wichtig: JivoChat nein

– Ticket Management wichtig: JivoChat + Tidio nein

– Call-Back und One-Click-Call-in wichtig: JivoChat ja

– Gratis + Facebook + WhatsApp wichtig: JivoChat ja

– Team-Funktionen wichtig: LiveChat + Rocket.Chat ja

– Besonders für große Firmen geeignet: Rocket.Chat ja

– Chat-Transfer von Agent A zu B möglich: tawk.to nein

– Sehr guter Kundendienst wichtig: Tidio ja, Rocket.Chat nein

– Live-Chat für viele Kanäle aus einer Inbox wichtig: JivoChat ja

– Konfigurationsoptionen für Chatfenster am besten: tawk.to ja

– Ausgabe getriggerter Messages mit Grafik möglich: LiveChat ja

– Nachträgliche Textkorrekturen für Agenten möglich: JivoChat ja

– Branding Removal günstig: tawk.to (+ JivoChat) ja, LiveChat nein

– Konfigurationsoptionen für Trigger am besten: JivoChat + tawk.to ja

– Mehrere Chat-Konfigurationen mit einem Projekt möglich: Tidio nein

– Aufgeräumtes Backend + leichte Bedienung wichtig: LiveChat + Tidio ja

– Screensharing TWO-way wichtig: LiveChat + tawk.to ja, JivoChat one-way

– Datenbasis und Filteroptionen für proaktive Chats am besten: LiveChat ja

– Individuelle Chat-Settings trotz identischen Code-Snippets möglich: LiveChat ja (derselbe Code auf allen Webseiten und individuelles Setting via Backend)

Wir empfehlen, mit Hilfe der Übersicht zwei Live-Chat-Tools auszuwählen und diese 14 (Tidio 7) Tage lang kostenfrei und ohne automatische Verlängerung zu testen. Erst anschließend sollte die endgültige Entscheidung für eine Live-Chat-Software fallen.

Chatfairy bietet professionellen 24/7 Live-Chat-Service on demand in deutscher Sprache für alle fünf Tools – schon ab 2,50 Euro/h. Online-Anbieter, die bereits eines dieser Live-Chat-Tools nutzen, schalten unsere Feen einfach als Gruppe frei.

Alternativ können individuell konfigurierte Chat-Widgets, die wir Nutzern unseres Live-Chat-Service für die ausgewählte Software gerne zur Verfügung stellen, lokal eingebunden werden. Auf diese Weise sparen Online-Anbieter die Software-Kosten und profitieren sogar von zusätzlichen Features.

Chatfairy Magic Results schließt eine Marktlücke in Deutschland: professioneller Live-Chat auf Abruf, nur wenige Tage Vorlauf, kurze Bindung, geschulte Agent:innen (Business-Chat, Sales und Service), perfektes Deutsch, extrem günstige Preise

Kontakt

Chatfairy Magic Results

Markus Bauer

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

040537977444

mail@chatfairy.de

https://www.chatfairy.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.