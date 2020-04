Berlin setzt Digitalen Antrag mit cit intelliForm um

Senatsverwaltung für Inneres und Sport stellt zentrales und einheitliches Antragsmanagement für alle Berliner Behörden bereit und vereinfacht damit die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen.

Dettingen/Teck, 22.04.2020 – Die cit GmbH, Spezialist für E-Government und formularbasierte Prozesse, gibt bekannt, dass das Land Berlin zur Umsetzung seines Basisdienstes “Digitaler Antrag” auf die Plattform cit intelliForm setzt. Mit dem neuen Digitalen Antrag können verwaltungsübergreifend alle Antragsverfahren einheitlich, sicher und effizient online bereitgestellt werden. Auch der Antrag auf Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz für Personen, die wegen Corona-Quarantäne einen Verdienstausfall erlitten haben, konnte so schnell umgesetzt und bereitgestellt werden.

Das Berliner E-Government-Gesetz sieht vor, dass alle Geschäftsprozesse optimiert und digitalisiert werden und – auch mit Blick auf das Onlinezugangsgesetz (OZG) – dass für alle Verwaltungsverfahren medienbruchfreie, digitale Antrags- und Bearbeitungsprozesse angeboten werden. Dazu legt die Senatsverwaltung für Inneres und Sport als IKT-Steuerung die strategische Ausrichtung, Steuerung und Fortentwicklung fest. Das IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ) Berlin stellt die benötigte sichere, barrierefreie und fortwährend modernisierte Infrastruktur einheitlich zur Verfügung.

Der Digitale Antrag komplettiert nun die IKT-Strategie der Bundeshauptstadt für die Bürgerinnen und Bürger, die bereits das Service-Portal Berlin inkl. Service-App, das Bürgertelefon 115 sowie weitere telefonische Auskunfts- und Vermittlungsdienste des Service-Center des ITDZ, E-Payment, eID und das Service-Konto Berlin umfasst.

Die Komponente Digitaler Antrag stellt auf Basis der Lösung cit intelliForm interaktive Formulare für die elektronische Verfahrensabwicklung zentral für alle rund 100 Behörden berlinweit zur Verfügung. Die Behörden melden bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport Bedarf an und die Anträge werden anschließend nach Priorität geordnet im Sinne einer Fertigungsstraße “wie am Fließband” unter Nutzung von teils Agilem Vorgehen wie auch Design-Thinking Elementen entwickelt. Die Anbindung an die jeweiligen Fachverfahren übernehmen die Behörden wiederum in Eigenregie.

Der Basisdienst für den Digitalen Antrag bildet den vollständigen elektronischen Prozess ab. Nach der Auswahl über das Service-Portal Berlin können Bürger oder Unternehmen den Antrag stellen und ihn dabei beliebig zwischenspeichern. Nach einer optionalen Antragsprüfung durch die zuständige Behörde wird der Antrag an das Fachverfahren übermittelt bzw. in die Bearbeitung übernommen. Der Antragsteller kann jederzeit Statusinformationen zu seinem Antrag erhalten.

Dabei nutzt der Digitale Antrag – je nach Bedarf und Notwendigkeit – seinerseits die IKT-Basisdienste Service-Konto zur Authentifizierung und zentralen Benutzerverwaltung, eID zur Authentifizierung über die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises und E-Payment zur Einnahme anfallender Gebühren. Das Service-Portal und die Service-App bilden den zentralen Zugang zum Digitalen Antrag auf Grundlage der Dienstleistungsdatenbank. Die Bescheiderstellung erfolgt vorerst nach wie vor auf dem Postweg.

cit intelliForm hat sich bereits an verschiedenen Stellen in der Berliner Verwaltung bewährt und zeigt auch beim Digitalen Antrag seine Qualitäten. Gestartet ist der Digitale Antrag zum neu in Kraft getretenen Mietendeckel am 02.03.2020. Ab sofort können Berlinerinnen und Berliner auch einen Antrag auf Entschädigung gemäß § 56 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz online geltend machen. Diese Möglichkeit besteht grundsätzlich für Personen, die einen Verdienstausfall erlitten haben, weil sie auf Anweisung eines Berliner Gesundheitsamtes ein vorübergehendes Tätigkeitsverbot hatten oder in Quarantäne mussten. Da die vorhandene Infrastruktur mit dem Digitalen Antrag bereits vorhanden war, konnte der Verdienstausfall-Antrag rasch umgesetzt werden, um den Bürgerinnen und Bürgern schnell und unbürokratisch helfen zu können.

Weitere Antragsprozesse aus unterschiedlichen Verwaltungsbereichen werden derzeit realisiert. Über 20 Antragsverfahren sind bereits in der sogenannten “Fertigungsstraße”. Nach und nach sollen weitere Behörden und Vorgänge hinzukommen.

Den Digitalen Antrag für die Verdienstausfallentschädigung finden Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber hier: https://service.berlin.de/dienstleistung/329421/

Der Digitale Antrag zur Festetzung und Durchsetzung der zulässigen Miethöhe ist hier abrufbar: https://service.berlin.de/dienstleistung/329274/

Weitere News im Kontext von formular- und dokumentbasierter Software finden Sie hier: https://www.cit.de/presse

Die cit GmbH ist ein führender Anbieter von flexiblen Plattformen für die Erstellung von mobilen Anwendungen, WebApps, Online-Formularen, für Formularmanagement und Formularserver, Anliegen- und Fallmanagement sowie für alle dokumentbasierten Prozesse.

Mit der innovativen Produktfamilie cit intelliForm unterstützt die cit öffentliche Auftraggeber und Unternehmen wie Banken und Versicherungen bei der webbasierten Umsetzung komplexer Antrags- und Verwaltungsabläufe im E-Government und im Kundenservice. Die assistentengestützten Formulare, mobilen Anwendungen und Formularlösungen von cit verbessern den Kundenservice, beschleunigen Prozesse und reduzieren Aufwände und Kosten.

Zu den Kunden der cit gehören viele Behörden und Institutionen im öffentlichen Bereich wie zum Beispiel die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, die Landeshauptstädte Stuttgart, Dresden und Erfurt ebenso wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Weiterhin gehören zu den Kunden namhafte Unternehmen wie der W. Kohlhammer Verlag und die DSV Service GmbH. Die Produkte von cit werden auch von innovativen Partnern wie u.a. ITEOS, der OpenLimit SignCubes AG oder der T-Systems erfolgreich eingesetzt.

Die cit GmbH wurde 1993 gegründet und hat ihren Stammsitz in Dettingen/Teck. Mehr Informationen zum Unternehmen und dem Produktportfolio finden Sie unter www.cit.de .

Firmenkontakt

cit GmbH

Andreas Mühl

Kirchheimer Str. 205

73264 Dettingen/Teck

+49 7021 / 950 858 -65

presse@cit.de

http://www.cit.de

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Bernd Hoeck

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

+49 7721 9461 220

bernd.hoeck@bloodsugarmagic.com

http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.