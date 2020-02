Berater aus Wien erhält internationalen Marketing Award

Benedikt Ahlfeld gewinnt den Red Fox Award für Marketing

Bereits zum zweiten Mal wurde in 2020 der RED FOX Award verliehen, um inspirierende Persönlichkeiten zu ehren. In den sechs Kategorien haben insgesamt 96 Experten die Nominierung angenommen. Der RED FOX Award ist ein Publikumspreis und über 13.000 Menschen haben an der Abstimmung teilgenommen.

Wir freuen uns sehr, heute offiziell mitteilen zu dürfen, dass der Wiener Top-Speaker Benedikt Ahlfeld in der Kategorie Marketing gewonnen hat. Die zwei Preisgeber überreichten die Auszeichnung höchstpersönlich und sagten dazu: „Ohne das richtige Marketing ist es nahezu unmöglich, mit seinem Business Erfolg zu haben. Jedes Unternehmen braucht daher eine effektive Marketingstrategie, um bekannter zu werden und Reichweite zu generieren. Glücklicherweise gibt es Experten wie Benedikt Ahlfeld, die eben genau das draufhaben.“

Der gebürtige Wiener und Gewinner ist mehrfacher Bestseller-Autor, staatlich geprüfter Unternehmensberater und hält Vorträge an Universitäten, für Regierungen und Top 100 Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er berät Top-Manager, Unternehmer und Olympia-Spitzensportler. Seit über 10 Jahren leitet er die international tätige ZHI Consulting GmbH.

