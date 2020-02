Das kann nur Liebe sein – die neue Single von Volker Jung

Am 14.02.2020, also genau zum Valentinstag, veröffentlichte Volker Jung unter dem Label RECORD JET (Produziert unter dem Label EDITION 88) seine neue Schlager – Single „Das kann nur Liebe sein“. Komponist und Texter ist der bekannte Österreicher Markus Hölzl.

(ISRC: DELJ82079806)

Der 3 Minuten und 50 Sekunden lange Song ist eine Hommage an alle lang verliebten Paare, die eine ähnliche Geschichte teilen, er ist aber auch ein Ausblick für jung Verliebte, denen der Song Mut machen soll, dass es in der Liebe keine Risiken, sondern nur Chancen gibt. Er richtet sich aber auch an alle, die bisher allein geblieben sind, mit der klaren Botschaft, die Hoffnung auf die große, einzig wahre Liebe niemals aufzugeben.

„Das kann nur Liebe sein“ beschreibt die gedankliche Reise in die Vergangenheit eines lang verliebten Paares. Hier erinnert sich der Mann an die ersten gemeinsamen Stunden zu zweit, an die ersten kleineren Risiken, die die beiden eingegangen sind, um sich heimlich zu treffen, an die Stärke Ihrer Zuneigung und ihre stetig wachsende Liebe, einfach an das Gefühl der unbeschwerten, jungen Liebe zweier Menschen, die sich zusammen so stark fühlten, als könnte Ihre Liebe nichts erschüttern, als gehörte die ganze Welt nur Ihnen beiden.

Es geht aber auch um die Zukunft, die Ängste, deren Stärke jedoch niemals die Intensität Ihrer gemeinsamen Liebe erreichen wird. In den Refrains hört man als klares Statement heraus, dass es sich wirklich um die einzig wahrhafte Liebe handeln muss, denn die beiden setzen mit Ihrer Liebe täglich auch ein Zeichen der Dankbarkeit und Demut für die gemeinsamen Jahre. Und eines wird immer klarer. Ihre Liebe zueinander ist unsterblich und beide geben uns einen Ausblick auf noch so viele weiter glückliche Jahre.

Der Komponist selbst beschreibt den Interpreten so: „Die Stimme und die Interpretation von Volker Jung überzeugt mit einzigartiger Eleganz und mit zu Herzen gehendem Gefühl“.

Zum Komponisten Markus Hölzl:

Markus Hölzl, Pädagoge; Lieder für G.G. Anderson, Die Schlagerpiloten, Björn Landberg, Mario & Christoph, Sascha Heyna, Stefan Micha, Geri der Klostertaler, Die Ladiner, Vincent & Fernando, Thomas Rothfuß, Ferdinand Rennie, Andre Jan… Zusammenarbeit mit den Textdichtern Dr. Bernd Meinunger, Tobias Reitz, Alexander Scholz, Michael Humboldt, Andreas Schulze, Ilona Boraud…

Am 19.07.2019 erschien das Album „Was willst Du denn in Rio“ von VOLKER JUNG

Ein Album mit 12 Schlagern der 50er & 60er Jahre? Warum denn das?

Sein Vater Lothar, trat 1958 in der ersten Sendung von „Herzklopfen kostenlos“ – der damaligen Talente-Show von Begründer Heinz Quermann auf. Mit seiner Combo spielte Er damals den Titel „Pico Pico Bello“ – im Original gesungen von Heinz Schultze…

Voller Begeisterung erzählte der Vater dem Sohn immer wieder, wie stolz Ihn dieser Auftritt gemacht hat und Beide träumten von der Idee, diesen Titel irgendwann einmal, gemeinsam aufzuführen.

Jedoch erst nach dem Tod des Vaters nahm Volker Jung diese Idee wieder auf und produzierte das Album.

Volker jung – Das kann nur Liebe sein 3:50 Minuten

ISRC: DELJ82079806

Label und Labelcode: edition 88, LC 29257

Mehr Infos zu dem Künstler gibt es im Web unter www.volker-jung.de und in den sozialen Medien wie Facebook

Info- und bildquelle: Edition 88

