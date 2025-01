beBOLD, Spezialist für Cloud-Beratung, ist jetzt Teil der TIMETOACT GROUP

Mit der elften Akquisition seit Mehrheitsbeteiligung der durch Equistone Partners Europe beratenen Fonds stärkt TIMETOACT seine Cloud-Beratung

Die TIMETOACT GROUP, ein führender Anbieter von IT-Dienstleistungen für den gehobenen Mittelstand, Konzerne und öffentliche Einrichtungen, erwirbt mit beBOLD eine unabhängige Beratungsboutique für Cloud-Transformationsprojekte. Die beiden Gründer und Geschäftsführer der beBOLD leiten das Unternehmen auch nach der Transaktion weiter und verantworten die weitere Integration in die TIMETOACT GROUP.

Die TIMETOACT GROUP mit Hauptsitz in Köln umfasst spezialisierte IT-Unternehmen an 30 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in Lettland, Malaysia, Singapur, Spanien, Ukraine, Ungarn und den USA. Mit über 1.350 Mitarbeitenden und einem umfassenden Portfolio an Software- und Consulting-Dienstleistungen richtet sich der Digitalisierungsexperte vor allem an mittelständische und große Unternehmen, unter anderem aus dem Industrie-, Finanz- und Dienstleistungssektor sowie Einrichtungen der öffentlichen Hand.

Die beBOLD GmbH ist ein auf Cloud-Transformation und digitale Innovation spezialisiertes Beratungshaus und bietet eine unabhängige Beratung entlang der Cloud Journey an. Einen besonderen Fokus legt beBOLD auf einen ganzheitlichen Ansatz, der strategisches Denken mit technischer Expertise kombiniert. beBOLD kann dabei auf hochausgebildete und erfahrene Mitarbeitende zurückgreifen, die täglich daran arbeiten, einen echten Mehrwert durch Cloud-Projekte zu erzielen.

Die bisherigen Gründer und Geschäftsführer der beBOLD, Joris Schoor und Marcel Böttcher, werden das Unternehmen auch zukünftig leiten und gemeinsam mit den weiteren TIMETOACT Gesellschaften das Beratungsportfolio der TIMETOACT GROUP weiterentwickeln. Der Zusammenschluss ermöglicht der TIMETOACT GROUP ein ganzheitliches und Vendoren unabhängiges Beratungsportfolio entlang der Cloud Journey anzubieten. Die Kombination von strategischer, unabhängiger Beratung und spezialisierter Umsetzungsressourcen bietet ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der TIMETOACT GROUP.

Die Übernahme von beBOLD ist für TIMETOACT GROUP bereits die elfte, erfolgreich realisierte Akquisition seit der mehrheitlichen Beteiligung der durch Equistone Partners Europe beratenen Fonds im Juni 2021 und markiert für die Gruppe einen weiteren, wichtigen Wachstumsschritt.

„Mit der TIMETOACT GROUP verbindet uns schon eine längere und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit über mehrere Kundenprojekte und in unterschiedlichsten Konstellationen. Diese Zusammenarbeit war nicht nur fachlich sinnvoll und mehrwertstiftend, sondern auch kulturell und menschlich ein echter Gewinn. Ein Teil der Gruppe zu werden, fühlt sich daher konsequent, logisch und auch einfach an. Alle bei beBOLD freuen sich auf die neuen Kolleginnen und Kollegen!“, sagt Joris Schoor, Gründer und Geschäftsführer von beBOLD.

„Wir sind überzeugt, dass alle unsere Kunden von diesem Schritt profitieren werden. Mit der TIMETOACT GROUP ergänzen wir das Angebot von beBOLD optimal um weitere erfahrene Experten sowie erprobte Lösungen. Für unsere Kunden bedeutet dies, dass wir nun alle relevanten Bereiche der Cloud Journey aus einer Hand konzipieren und liefern können“, fügt Marcel Böttcher, Gründer und Geschäftsführer von beBOLD, hinzu.

„Mit der beBOLD stärken wir nicht nur unsere IT-Strategieberatung, sondern bieten unseren Kunden in Verbindung mit der TIMETOACT GROUP die ideale Kombination aus Beratung, Konzeption und Umsetzung von Cloud Transformationsprojekten an, unabhängig davon, ob diese in die AWS Cloud, in Azure, in die Google Cloud oder in eine private Cloud migrieren wollen“, sagt Frank Fuchs, Co-Geschäftsführer der TIMETOACT GROUP.

Verantwortlich für die Transaktion seitens TIMETOACT GROUP sind Frank Fuchs, Christian Koch und Christian Reifenhäuser. TIMETOACT GROUP wurde bei der Transaktion beraten von AC CHRISTES & PARTNER (Financial & Tax), de Angelis Rechtsanwälte (Legal) sowie McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater (Legal, Kartellrecht). Die beBOLD Gesellschafter wurden bei der Transaktion beraten von GÖRG (Legal) und Mertens Schabow Steuerberatungsgesellschaft Hamburg (Tax).

ENDE

Über TIMETOACT GROUP

TIMETOACT GROUP modernisiert und integriert IT-Anwendungen für den gehobenen Mittelstand und Konzerne, um deren Agilität, Effizienz und Transparenz zu steigern. Für innovative Kunden gestaltet und implementiert die TIMETOACT GROUP darüber hinaus digitale Business Modelle und eröffnet diesen neue Marktchancen. Zu den Leistungen gehören: Consulting, Cloud Transformation, Data-, Software- und System-Engineering im Umfeld der Employee Experience, Business Applications und Customer Experience. TIMETOACT GROUP vernetzt die eigene Kompetenz mit Partnern und führenden Herstellern, um passgenaue Lösungen für Kunden zu entwickeln – inklusive Software-Auswahl, Beratung und Lizenzierung. Zur TIMETOACT GROUP gehören die IT-Unternehmen ARS, brainbits, catworkx, CLOUDPILOTS, IPG, novaCapta, PKS, synaigy, TIMETOACT, Walldorf Consulting und X-INTEGRATE. Zusammen beschäftigen sie über 1.350 Mitarbeitende an 30 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in Lettland, Malaysia, Singapur, Spanien, Ukraine, Ungarn und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter https://timetoact-group.com/

Über beBOLD:

beBOLD ist ein Beratungsunternehmen, das sich auf Cloud-Transformation und digitale Innovationen spezialisiert hat und bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen im Bereich der Cloud-Strategie und -Migration. Einen besonderen Fokus legt beBOLD auf einen ganzheitlichen Ansatz, der strategisches Denken mit technischer Expertise kombiniert. Zusätzlich überzeugt das Unternehmen mit seinem tiefgreifenden Knowhow im Bereich Cloud-Sicherheit, regulatorischen Anforderungen, Organisationsschnitten und der Entwicklung von ganzheitlichen Governance-Modellen – alles mit dem Ziel, dass die Cloud sinnvoll, sicher und compliant genutzt werden kann. https://www.be-bold.today/

