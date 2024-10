Ballermann Ranch: TV-Aufzeichnung für tierische Weihnachtsshow

Auch in diesem Jahr gibt es den „Gut Aiderbichl Weihnachtszauber“ im deutschen Fernsehen!

Schlagerstars aus Deutschland und Österreich wie Ulli Bastian, Julia Raich, Die Freunde, Geri der Klostertaler u. v. a. m. geben geretteten Tieren ihre Stimmen. Die TV-Aufzeichnung der schönsten tierischen Weihnachtsshow im deutschen Fernsehen erfolgt erneut auf der Ballermann Ranch.

Am 30. Oktober 2024 finden auf der Gut Aiderbichl BALLERMANN RANCH in Scholen (Niedersachsen) die Dreharbeiten zur Aufzeichnung der wohl schönsten tierischen Weihnachtsshow im deutschen Fernsehen, dem Gut Aiderbichl Weihnachtszauber 2024, statt. Auf der weihnachtlich dekorierten Pferderanch, dem nördlichsten Ableger Europas größtem Verbund an Begegnungs- und Lebendhöfen für gerettete Tiere, wird über Tierschicksale berichtet und von den anwesenden Schlagerstars aus Österreich und Deutschland Tieren in Not eine besondere Stimme geben. Die eigentlichen Stars der dieser wunderbaren Weihnachtssendung sind jedoch die Tiere, die ihre Geschichten in kleinen, begleitenden Filmen erzählen.

An der Seite des beliebten Entertainers Jan Kunath (sonnenklar.TV / Die Tierretter von Gut Aiderbichl) wird erstmals die Österreicherin Bianca Pöckl vom Gut Aiderbichl Hauptgut in Salzburg die wunderbare Weihnachtsshow um Tierschicksale mit weihnachtlicher (Schlager-)Musik moderieren. Gastgeberin Annette Engelhardt wird in Interviews und Tiergeschichten die Sendung bereichern.

Die Stars beim Gut Aiderbichl Weihnachtszauber 2024: Julia Raich, Geri der Klostertaler, Die Freunde, Ulli Bastian, Acarina, Rhinestones, Steffen Sturm, Petra Hameseder sowie die Pferde, Esel und Ponys von der Gut Aiderbichl Ballermann Ranch.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

