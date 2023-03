FREIgeist Homes Göttingen von Certified ausgezeichnet

Moderner Wohnkomfort und pulsierende Atmosphäre

Wenn der Duft von geflammtem Lärchenholz auf Industrie-Optik aus alten Zeiten trifft, dann überrascht das FREIgeist Homes Göttingen seine Gäste mit einer ungewöhnlichen Wohlfühl-Atmosphäre. So ließ sich vor kurzem auch der Prüfer von Certified Andreas Schmid von den Qualitäten der erst im Sommer vergangenen Jahr eröffneten 114 Apartments überzeugen. Er bewertete sie in der Kategorie „Certified Serviced Apartment“ mit „Sehr gut“ und 1.903 von 2.500 möglichen Punkten.

„Mich hat das Engagement des FREIgeist Homes Göttingen im Zertifizierungsprozess sehr beeindruckt und nun freut es mich, das Haus als neuen Partner zu begrüßen“, erklärt Certified-Geschäftsführer Till Runte. Bei der eingehenden Prüfung der FREIgeist Homes Göttingen fiel dem Prüfer Andreas Schmid, der für Services & Organisation Strategischer Einkauf DZ BANK AG tätig ist, „sofort der angenehm lockere und extrem freundliche Ton des aufmerksamen Personals auf.“ Das offenkundig gute Arbeitsklima spiegelt sich daher auch in der Hotel-Mitgliedschaft des Vereins „Fair JobHotels e.V.“ wider. Das FREIgeist Homes in der Göttinger Nordstadt bietet im Herzen des Sartorius Quartier unterschiedliche Apartments mit 18 bis 52 m², die kein „Zuhause von der Stange“ sein sollen.

Im Hotelrestaurant „East of Italy“ werden die Gäste mit der Küche des östlichen Mittelmeerraums verwöhnt. Abwechslung versprechen auch ein Besuch der Hotelbar „Weights & Measures“ sowie des Wellness- und Fitnessbereichs. Als besonderen Service können die Gäste ihre Wäsche kostenlos waschen und trocknen. Beeindruckt war der Certified-Prüfer Andreas Schmid von den Bestrebungen des Hauses zum Thema „Nachhaltigkeit“. So möchte FREIgeist Homes Göttingen in seinem ersten Geschäftsjahr klimaneutral sein, wie es die anderen FREIgeist-Hotels bereits geschafft haben. Darüber hinaus setzt das Team auf viele regionale Produkte aus der Region wie Quellwasser aus dem Harz, naturtrüben Apfelsaft aus Äpfeln von nahen Streuobstwiesen und gute Weine aus Deutschland. Weiterhin verfügt die hoteleigene Tiefgarage über 21 E-Ladesäulen. So lautet das Fazit des Prüfers: „Wer bisher noch keinen Grund gefunden hat, die Stadt Göttingen zu besuchen – alleine eine Übernachtung im „FREIgeist Homes“ wäre einer!“

Nach dem mehrstufigen Prüfungsprozess und dem Rundgang durch das Haus mit Andreas Schmid fand der Gastgeber von FREIgeist Homes Göttingen lobende Worte für Certified. „Wir haben uns rundum gut informiert gefühlt“, erklärt Alexander Wolf zufrieden. „Die Terminfindung klappte reibungslos und auch die Zertifizierung war entspannt und baute auf ein gemeinsames Miteinander. Das hat Spaß gemacht und ist nicht selbstverständlich.“

Das 2011 gegründete Prüfinstitut widmet sich der Zertifizierung von Hotels, Apartmenthäusern und Locations. Alle ausgezeichneten und aufgenommenen Häuser haben eine intensive Prüfung absolviert, die von erfahrenen Travel- oder Eventmanagern abgenommen wurde. Alle drei Jahre erfolgt eine erneute Beurteilung vor Ort, in den dazwischenliegenden Jahren ein digitales Überwachungsaudit. Für den Business-Bereich gibt es die Siegel Certified Business Hotel und Certified Serviced Apartment (für Langzeitaufenthalte), für den Veranstaltungsbereich Certified Conference Hotel und Certified Event Location und im Bereich Nachhaltigkeit das Siegel Certified Green Hotel. Zusätzlich ist der Certified Hygiene Check im Programm und es können auch Mystery Checks gebucht werden. Certified ist Mitglied bei GSTC und Unterstützer der Gemeinwohl Ökonomie.

Firmenkontakt

Certified GmbH & Co. KG

Till Runte

Felkestr. 18

55566 Bad Sobernheim

+49 6751 145 41-0



https://www.certified.de

Pressekontakt

PREGAS GmbH

Alexandra Bergerhausen

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

+49 (0) 40 228616790



https://pregas.de

Bildquelle: Certified