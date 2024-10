Ausgeh-Tipp für das Wochenende: Viertes Herbstfest im Stadthafen Teltow

Am 26. und 27. Oktober verwandelt sich der Stadthafen Teltow wieder in einen Ort bunten Treibens, beim vierten großen Herbstfest. Eine Veranstaltung für die ganze Familie auf dem gesamten Hafengelände. Und das bei freiem Eintritt. Danach endet auch die Sommersaison des Hafenbistro „Kleine Freiheit“.

Das weitläufige Hafengelände in Teltow dient mit dem Hafenbistro „Kleine Freiheit“ bereits als beliebtes Ausflugsziel.

Die Gäste erwartet in maritimer Atmosphäre auf dem begrünten Hafengelände ein vielseitiges Händlerangebot, Erbsensuppe aus der Gulaschkanone, Leckeres vom Grill sowie die neuesten TESLA Modelle zum Anfassen und Probefahren! Zwischendurch werden Schiffe mit einem 40 Tonnen-Kran aus dem Wasser gehoben.

Die Besucher erwarten die folgenden Attraktionen:

Vielseitiges Händlerangebot:

Hochwertige Ginsorten mit einem geschmacklichen Kaleidoskop verschiedener Aromen, ausgezeichnete Weine der Winzerei Chelti, hybride Fahrradrucksäcke für Büro und Wanderfahrten, Naturkosmetik mit wohltuenden Kräuteressenzen, wunderschöne Aquarelle, Frisch gebrannte Mandeln, Olivenöl, Bio-Honig, u.v.m..

Tesla hautnah – Elektroautos erleben und Probe fahren:

Tesla bringt seine Elektrofahrzeuge vor Ort – nehmen Sie sich die Zeit, die Zukunft der Mobilität zu entdecken und machen Sie sogar eine Probefahrt. Informieren Sie sich umfassend über E-Mobilität und erleben Sie die Innovationen von Tesla live und in Farbe. In Teltow eröffnet bald das erste multifunktionale Tesla Center!

Kunst zum Selbermalen:

„Herrliche Herbsthafenmalerei“ mit beleuchteten Schablonen zum Selbermalen unter Anleitung des Künstlers und ausgebildeten Pädagogen, Dag Büschel. Für die kleinen und großen Kreativen ist er mit seinem originellen „Lichtmalerei-Stand“ vor Ort.

Showdance und Musikbands:

Am Samstag starten wir gegen 14.00 Uhr eindrucksvoll mit der 15-köpfigen Posaunen Brassband der Jazzposaunistin, Petra Krumphuber. Um 16 Uhr beeindruckt das Duo „Schabraque“, mit Gitarre, Akkordeon und Gesang eingängige Titel aus Soul, R’n’B, Jazz, sie singen in vier Sprachen, auch ein paar Seemannslieder und französische Chansons! 18:30 Uhr startet „The Onenight Band“ mit Swingklassikern, Bossa Nova-Hits und verborgenen musikalischen Schätzen. Minimalistisch instrumentiert, virtuos und lässig – ideal zum Zuhören, Mitwippen oder Tanzen, je nach Stimmung. Mel Wainwright – Vocals, Ania Paz – Piano und Timon Ruhemann – Drums, Percussion & Bass Vocals.

Am Sonntag geht es weiter mit der jazzigen Jazz Combo „The Spinnig Threesome“, mit Mara Koch und Kollegen, sie spielen Perlen des great American Songbooks bis hin zu Rhythm & Blues Klassikern & Boogie Woogie, ein fröhlich abwechslungsreiches Repertoire aus beswingten Songs. Um 16:00 Uhr wird die vielfach ausgezeichnete Teltower Tanzschule Kurrat mit ihrer Show Dance Company die Besucher mit professionellen Tanzeinlagen erfreuen. Ab 17:00 Uhr beeindruckt wieder das Duo „Schabraque“, mit Seemannsliedern und französischen Chansons!

Speisen & Getränke:

Es erwartet Sie eine herzhafte Erbsensuppe aus einer historischen NVA-Feldküche, bereitgestellt vom Feuerwehrverein Ruhlsdorf e.V. Zusätzlich gibt es frisch zubereitete Crepes, knusprige Spiralkartoffeln am Spieß, knackige Bratwurst vom Grill, gebrannte Mandeln und eine Vielzahl an süßen Leckereien – perfekt, um ordentlich Winterspeck für die kalte Jahreszeit zu anzulegen. Der erste Glühwein des Jahres wird ebenfalls ausgeschenkt, und wir sind gespannt, wie dieser Jahrgang mundet. Für die Freunde des Gerstensaftes schenken wir aber auch Bier vom Fass aus, so dass für jeden Gaumen das passende dabei sein sollte.

Veranstaltungsort:

Hafengelände Stadthafen Teltow, Zeppelinufer 1, 14513 Teltow

Öffnungszeiten:

Samstag, den 26.10.2024 von 12.00 Uhr- 20.00 Uhr

Sonntag, den 27.19.2024, von 12.00 Uhr- 19.00 Uhr

Besucher des Herbstmarktes nutzen am besten die öffentlichen Verkehrsmittel (Bus 601, Haltestelle Jahnsportplatz) oder das Fahrrad zur Anreise. Fahrräder können auf dem Hafengelände abgestellt werden. Eine begrenzte Anzahl an PKW-Parkplätzen befindet sich auf dem Parkplatz Badstraße.

Weitere Informationen:

https://www.hafenmarkt-teltow.de

Über den Hafenmarkt Teltow

Der Hafenmarkt im Stadthafen Teltow, an der Grenze von Berlin und Brandenburg, ist eine Veranstaltungsreihe, die im Jahr 2021 von dem erfahrenen Eventplaner Ralf Bielefeldt ins Leben gerufen wurde. Es sollen in Zukunft regelmäßig Veranstaltungen wie Frühlingsmarkt, Herbstmarkt und dergleichen dort stattfinden.

