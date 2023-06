Aufschlag Princess Cruises – Bei Kreuzfahrt-Buchung während des Wimbledon-Turniers gewährt die Reederei Bordguthaben

München – Kreuzfahrt-Liebhaber sollten die diesjährigen Championships im All England Lawn Tennis & Croquet Club in Wimbledon unbedingt im Auge behalten. Selbst dann, wenn sie nicht unbedingt Freund des gepflegten englischen Rasentennis sind.

Schließlich nimmt die amerikanische First Class-Reederei Princess Cruises (www.princesscruises.de) das Grand Slam-Turnier im Londoner Stadtteil nicht nur zum Anlass, dort als Sponsor aufzutreten. Das Unternehmen gewährt künftigen Passagieren zudem ein kostenloses Bordguthaben in Höhe von 100 USD pro Kabine, sofern diese zwischen dem 4. und 17. Juli eine Seereise buchen. In Kombination mit der aktuell ebenfalls laufenden Kampagne “I love this Sale”, in deren Rahmen Princess Cruises Urlaubern auf ausgewählten Abfahrten in 2024 und 2025 bis zu 200 USD pro Kabine bietet, können so maximal 300 USD Onboard-Credit zusammenkommen.

Auch auf den derzeit laufenden Seereisen spielt Wimbledon eine deutlich sichtbare Rolle. So haben Gäste auf allen 15 Princess-Schiffen zwischen dem 3. und 16. Juli Zugang zu Wimbledon-Übertragungen. Außerdem können die Passagiere an Quiz-Wettbewerben und Gameshows zum Thema Tennis teilnehmen. Auf längeren Reisen werden zudem Paddle-Tennis-Turniere an Bord organisiert, wobei es –

in echter Wimbledon-Manier – natürlich auch Erdbeeren mit Schlagsahne gibt.

Weitere Informationen und Buchung auf www.princesscruises.de oder in den Reisebüros.

Ansprechpartner für Redaktionen:

INEX Communications – Rolf Nieländer – Tel.: +49-6187-900-780

E-Mail: info@inexcom.de; www.inexcom.de

Über Princess Cruises

Princess Cruises, ein Unternehmen der Carnival Corporation & plc., bietet mit 15 First-Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die zuletzt (2019) zwei Millionen Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte steuert auf über 170 unterschiedlichen Routen 330 Häfen auf sieben Kontinenten an.

Im Januar 2022 erfolgte die Übernahme der Discovery Princess, dem letzten Neubau der Royal Class. In Bau bzw. Planung sind zwei Einheiten, die auf einer neuen Plattform (Sphere-Klasse) basieren, rund 4.300 Passagieren Platz bieten und über mit Flüssiggas betriebene (LNG) Motoren verfügen. Das erste dieser beiden Schiffe (Sun Princess) wird im Februar 2024 in Dienst gestellt werden. Das zweite Schiff (Star Princess) stößt im August 2025 zur Flotte.

Seit 2017 bietet Princess Cruises ihren Passagieren mit der „Medallion Class“ eine der innovativsten Technologien der Kreuzfahrtindustrie. Der im Reisepreis inkludierte interaktive Service ermöglicht den Gästen unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl personalisierter Dienstleistungen sowohl vor Antritt der Reise wie auch an Bord.