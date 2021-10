ATOSS unter BAYERNS BEST 50

Workforce Management Spezialist wird erneut für Leistungskraft und Innovationsfähigkeit ausgezeichnet

München, 27.10.2021. Die ATOSS Software AG, Workforce Management Spezialist mit Hauptsitz in München und 14 Standorten in Europa, gehört zu BAYERNS BEST 50. Mit der Auszeichnung, die der Bayerische Staatsminister Hubert Aiwanger am 4. Oktober im Kaisersaal der Residenz München übergab, zeichnet das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie jedes Jahr die 50 wachstumsstärksten Mitttelständler in Bayern aus.

ATOSS schreibt seit mehr als 15 Jahren eine nachhaltige Erfolgsgeschichte. Mit der Vision einer Human Economy revolutioniert das Münchner Unternehmen seit mehr als 30 Jahren den Umgang mit der kostbaren Arbeitszeit. ATOSS Workforce Management Lösungen ermöglichen rund 3,5 Millionen Menschen in 10.000 Unternehmen weltweit ein flexibleres Arbeiten. “Unsere Vision, Arbeitswelten zum Wohle von Unternehmen, Mitarbeitern und Gesellschaft zu gestalten, ist heute aktueller denn je. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung BAYERNS BEST 50. Sie zeigt uns einmal mehr, dass unser Unternehmen auch in herausfordernden Zeiten gut aufgestellt ist”, sagt ATOSS CEO Andreas F. J. Obereder.

Zu BAYERNS BEST 50 gehören besonders wachstumsstarke Mittelständler, die in den letzten Jahren die Zahl ihrer Mitarbeiter und ihren Umsatz überdurchschnittlich steigern konnten. ATOSS navigierte sehr erfolgreich durch die Corona-Pandemie und erzielte im Geschäftsjahr 2020 zum 15. Mal in Folge Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis. Im Juli 2021 folgte die Aufnahme des Workforce Management Spezialisten in das Nebenwerte-Segment SDAX.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger: “Mit dem Preis BAYERNS BEST 50 werden die erfolgreichsten 50 Unternehmen in Bayern ausgezeichnet. Diese stehen stellvertretend für die Leistungskraft, Kreativität und Innovationsfähigkeit des bayerischen Mittelstands. Dieser hat wesentlichen Anteil daran, dass die bayerische Wirtschaft nach Corona jetzt wieder durchstartet.”

Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung – in der Cloud, On Premises oder für SAP. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei mehr als 10.000 Kunden in 52 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, SIXT SE, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates.

Kontakt

ATOSS Software AG

Sabine Eriyo

Rosenheimer Str. 141h

81671 München

08942771358

sabine.eriyo@atoss.com

https://www.atoss.com

Bildquelle: © StMWi/S.Heuser