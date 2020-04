Für einen guten Start in den Tag: Lieblingssounds statt schlechter Nachrichten

Musik vom Streaming-Favoriten, UKW-Radio und neue Power für Smartphone oder Tablet: Die Wecker von Soundfreaq vereinen traditionelle und moderne Features

Amersfoort, im April 2020 – So mixt Soundfreaq bei der Serie Sound Rise neu interpretiertes Old-School-Design klassischer Radiowecker mit zeitgemäßer Bluetooth-Technik. Das würfelförmige Modell Sound Rise bringt eine digitale Anzeige mit, die Variante Sound Rise Classic im minimalistischen Scandi-Style eine analoge. Beim Charge Rise mit drehbarem Qi-Pad kombiniert Soundfreaq verschiedene Ladeoptionen für smarte Geräte mit einem kleinen Wecker im runden Gehäuse. Alle Modelle können im Online-Shop von Soundfreaq bestellt werden.

Sound Rise

Der minimalistisch gestaltete Radiowecker bietet zahlreiche Funktionen, darunter Bluetooth- und UKW-Empfang, zwei Weckzeiten, eine Snooze-Taste und eine Backup-Batterie für die Weckfunktion. Damit lässt sich der Tagesstart individuell konfigurieren: Die Morning Show aus dem Radio oder doch lieber die Musik vom Streamingdienst? Dank ansteigender Lautstärke geht das Wecken in jedem Fall besonders sanft. Durch die Digitalanzeige bleibt die Uhrzeit auch stets gut im Blick. Das Display des Weckers lässt sich von extra hell bis komplett dunkel einstellen – hilfreich für alle, die während der Schlafphasen keine Lichtquellen im Raum wünschen. Das Smartphone oder Tablet ist morgens wieder einsatzbereit: Der USB-Ladeanschluss versorgt mobile Geräte über Nacht mit neuer Energie.

Sound Rise Classic

Design und Ziffernblatt des Sound Rise Classic orientieren sich am traditionellen Analog-Wecker. Die Bedienung ist denkbar einfach: Uhr- und Weckzeit des soliden Quarzwerks werden manuell eingestellt. Für den Empfang von UKW-Sendern sorgt die integrierte Antenne. Fünf Sender können fest eingestellt werden. Auch Bluetooth und ein Aux-Eingang sind vorhanden. Wer zum Wachwerden einen klassischen Piep-Ton braucht, wird ebenfalls fündig. Die Optik im frischen Scandi-Style wird durch die dezenten Farben Weiß oder Schwarz unterstrichen. Mit seinen kompakten Maßen macht der kleine Bluetooth-Wecker zudem eine schlanke Figur auf dem Nachttisch.

Der Charge Rise

Der Charge Rise ist ein universelles Ladegerät für nahezu alle Handy- und Tablet-Modelle. Auf dem drehbaren Qi-Pad werden Smartphones, die Wireless-Laden unterstützen, drahtlos mit Strom versorgt, während Zweithandy und Tablet zeitgleich Energie an den beiden USB-Anschlüssen tanken können. Einer davon ermöglicht mit 2,1 Ampere auch Fast Charging. Dabei bleibt die Uhrzeit dank Digitalanzeige immer im Blick und der ansteigende Weckton erinnert ans Aufstehen oder an den nächsten Termin. Mit der Snooze-Taste wird zugleich auch die Dimm-Funktion gesteuert. Je nach Einstellung wird die digitale Uhrzeit somit hell angezeigt oder blendfrei verdunkelt. Mit seiner Kugelform ist der Charge Rise ein Hingucker auf dem Nacht- oder Schreibtisch. Er wird in Schwarz oder Weiß angeboten.

Sound Rise, Sound Rise Classic und Charge Rise sind im Webshop von Soundfreaq erhältlich. Weitere Informationen unter: https://www.soundfreaq.de/

Über SoundFreaq

SoundFreaq ist ein weltweiter Zusammenschluss von Designern und Ingenieuren mit langjähriger Erfahrung im Bereich Consumer Electronics. Sie alle verbindet die Leidenschaft für großartigen Sound. Durch den Verzicht auf herkömmliche Unternehmensstrukturen entstehen Produkte, die von Grund auf neu entwickelt wurden – für erstklassigen Sound in einer kabellosen Welt.

Weitere Informationen: www.soundfreaq.de

