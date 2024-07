Asia’s 50 Best Bars: Hongkong zum 4. Mal in Folge auf Platz eins

Bar Leone schreibt Geschichte als erster Neuzugang an der Spitze des Rankings

Hongkong / Frankfurt, 22. Juli 2024. Die Bar Leone in Hongkong ist die erste neue Bar, die direkt den Weg an die Spitze der Asia“s 50 Best Bars geschafft hat. Damit wurde zum vierten Mal in Folge eine Hongkonger Bar zur besten der Region gekürt, was die Position der Stadt als gastronomische Hauptstadt Asiens unterstreicht.

Hongkong war das zweite Jahr in Folge Gastgeber dieser renommierten Verleihung. Die mehrtägige, festivalähnliche Veranstaltung zeigte die besten Bar-Talente der Region, die im Vorfeld des Hauptevents am 16. Juli ihr Können in einigen der renommiertesten Cocktail-Bars Hongkongs unter Beweis stellten. Über 1000 führende Mixologen und Fachleute aus der asiatischen Getränkeindustrie wurden in der Stadt willkommen geheißen.

„Das Gefühl, an der Spitze der Asia’s 50 Best Bars zu stehen, hätte ich mir vor über einem Jahr, als wir nur ein kleines Team waren, nicht vorstellen können. Die Bar-Szene in Hongkong ist ein Schmelztiegel des Wettbewerbs, der sich ständig weiterentwickelt und die lebendige Vielfalt der Stadt widerspiegelt. Dass wir als die Besten in Asien ausgezeichnet werden, ist ein Beweis für die unerschütterliche Leidenschaft und den unermüdlichen Einsatz unseres Teams. Wir sind mehr als glücklich, Hongkong unser Zuhause nennen zu dürfen, und wir werden auch weiterhin alles dafür tun, ein Erlebnis zu schaffen, das dieser bemerkenswerten Stadt, die wir lieben, gerecht wird“, so Lorenzo Antinori, Inhaber der Bar Leone.

Das Ranking der Asia“s 50 Best Bars bestätigt einmal mehr Hongkongs Stellung als globales Epizentrum für außergewöhnliche Bars und Innovationen. Hongkong kann für sich mehr Plätze als jede andere Destination in den Top 10 beanspruchen. Insgesamt neun einheimische Lokale sind in dem prestigeträchtigen Ranking vertreten, darunter beliebte Bars wie COA (Platz 4), Argo (Platz 9), The Aubrey (Platz 10), Darkside (Platz 17), The Savory Project (Platz 19), Penicillin (Platz 24), Quinary (Platz 26) und Mostly Harmless (Platz 45).

Asia’s 50 Best Bars 2024 begrüßte nicht nur die führenden Mixologen und Vordenker der Region zu einer ganzen Reihe von Gastauftritten, sondern es fanden auch zum ersten Mal die 50 Best Signature Sessions in Hongkong statt. Bei diesen Events gingen Hongkonger Institutionen Partnerschaften mit einigen der besten Bars der Welt ein, um Cocktail-Liebhaber zu begeistern.

Der Erfolg der Asia’s 50 Best Bars 2024 untermauerte den Ruf Hongkongs als gastronomisches Reiseziel von Weltrang. Die Veranstaltung war auch der Auftakt zu einer dreijährigen Partnerschaft zwischen dem Hong Kong Tourism Board und 50 Best. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden in den nächsten zwei Jahren zwei weitere hochkarätige 50-Best-Veranstaltungen in Hongkong stattfinden, die Hongkong die Möglichkeit bieten, seine erstklassige Gastro-Szene zu präsentieren.

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

Firmenkontakt

Hong Kong Tourism Board – noble kommunikation

Bernadette Krefeld-Vehma

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660



http://www.discoverhongkong.com/de

Pressekontakt

Hong Kong Tourism Board – noble kommunikation

Bernadette Krefeld-Vehma

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660



http://www.discoverhongkong.com/de

Bildquelle: © Hong Kong Tourism Board