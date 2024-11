Hitachi Vantara erweitert seine Virtual Storage Platform One um neue Funktionen

Höhere Kapazitätsdichte durch QLC-Flash und erweiterte Software-definierte Cloud-Integration helfen, Kosten zu senken, das Management unstrukturierter Daten zu verbessern und eine unübertroffene Energieeffizienz zu erreichen.

Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für Datenspeicher-, Infrastruktur- und Hybrid-Cloud-Management, hat neue Lösungen für seine Datenplattform Virtual Storage Platform One vorgestellt. Dazu gehören ein völlig neues Quad-Level-Cell (QLC) Flash-Speicher-Array mit Public-Cloud-Replikation und eine Objektspeicher-Appliance. Diese Lösungen kombinieren Einfachheit, Sicherheit und nachhaltige Skalierbarkeit, um Unternehmen bei der Optimierung ihres Datenmanagements zu unterstützen und sicherzustellen, dass sie in einer zunehmend datenzentrierten Welt agil bleiben.

Unternehmen stehen heute zunehmend vor der Herausforderung, die Kosten und Komplexität schnell wachsender hybrider und Multi-Cloud-Umgebungen zu managen, während das exponentielle Datenwachstum die Technologielandschaft weiter verändert. Viele Unternehmen sind damit überfordert, ihre Dateninfrastruktur zu skalieren, Anwendungen zu modernisieren und dabei gleichzeitig ihren CO2-Fußabdruck und ihr IT-Budget im Blick zu behalten. Eine kürzlich veröffentlichte Studie von SQream hat gezeigt: Je größer die Datenmenge, mit der ein Unternehmen arbeitet, desto mehr Rechenleistung wird benötigt und desto höher sind die damit verbundenen Kosten.

Ein reines QLC-Flash-Speicher-Array ist leicht skalierbar und senkt die Kosten pro Gigabyte im Vergleich zu anderen Flash-Typen. Hitachi Vantara hat sich bei der Entwicklung auf Betriebszeit und Zuverlässigkeit konzentriert, unsere QLC-Medien verfügen über zwei Anschlüsse, um den Datenzugriff bei einem Hardwarefehler zu ermöglichen. Aufgrund der höheren Dichte und des geringeren Stromverbrauchs von QLC-Flash können Unternehmen ihren Energieverbrauch und ihre CO2-Bilanz reduzieren. Hitachi Vantaras Engagement für energieeffiziente Technologien wird auch von ENERGY STAR® anerkannt, das die Virtual Storage Platform One als eine der drei besten Speicherlösungen in Bezug auf Energieeffizienz einstuft.

Die neue Objektspeicher-Appliance ist so konzipiert, dass sie leicht skaliert werden kann, um große Mengen unstrukturierter Daten aufzunehmen, die für viele KI-Anwendungsfälle relevant sind. Jedes Objekt wird mit umfassenden Metadaten gespeichert, die eine einfache Kategorisierung, Durchsuchbarkeit und Verwaltung des Datenlebenszyklus ermöglichen, so dass Unternehmen benötigte Daten schnell finden und abrufen können.

Zu den neuen Angeboten zählen

* Virtual Storage Platform One Block ist ein All-QLC Flash Storage Array mit Public Cloud Replication. Die neue Speicherlösung bietet mit QLC Flash-Technologie hochdichten, kosteneffizienten Speicher, der ideal für einen hohen Kapazitätsbedarf geeignet ist. Mit der integrierten Public-Cloud-Replikation können Benutzer Daten nahtlos in der Cloud sichern und replizieren, um Disaster Recovery und Datenverfügbarkeit zu verbessern.

* Virtual Storage Platform One Object ist eine robuste Lösung für die Verwaltung großer Mengen unstrukturierter Daten wie Videos, Bilder und große Datensätze. Die auf Skalierbarkeit ausgelegte Objektspeicher-Appliance kombiniert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit mit Multi-Node-Konfigurationen, die Datenverfügbarkeit und -integrität gewährleisten. Damit ist sie ideal für Branchen wie Medien, Gesundheitswesen und Finanzen. Kunden können ihre Kosten, den Platzbedarf im Rack, den Stromverbrauch und die CO2-Emissionen deutlich reduzieren.

* Virtual Storage Platform One SDS Cloud schützt kritische Daten ohne Leistungseinbußen. Die skalierbare, asynchrone Lösunger möglicht eine nahtlose Replikation vom Standort in die Cloud (AWS) und verwendet Snapshots, um Echtzeitdaten für die Anwendungsentwicklung und das Testen in nicht produktiven Umgebungen bereitzustellen. Durch die Unterstützung mehrerer Verfügbarkeitszonen wird die betriebliche Ausfallsicherheit erhöht und gleichzeitig die Erweiterung der Datenbank vereinfacht, wodurch ein kontinuierlicher Schutz und eine unterbrechungsfreie Leistung gewährleistet werden.

„Unternehmen bewegen sich heute in einer unglaublich komplexen Datenlandschaft. Hybride und Multi-Cloud-Umgebungen sowie der wachsende Einfluss von GenAI verändern ihre Arbeitsweise“, sagt Octavian Tanase, Chief Product Officer, Hitachi Vantara.““Unsere neuesten Virtual Storage Platform-One-Lösungen gehen diese Herausforderungen direkt an und geben unseren Kunden die fortschrittlichen Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um ihre Daten zu nutzen, Innovationen voranzutreiben und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Die vereinfachte Infrastruktur und verbesserte Skalierbarkeit ermöglicht es Unternehmen, das volle Potenzial ihrer Daten auf bisher unvorstellbare Weise auszuschöpfen.“

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hitachivantara.com

Über Hitachi, Ltd.

Hitachi treibt das Social Innovation Business voran und schafft durch den Einsatz von Daten und Technologie eine nachhaltige Gesellschaft. Wir lösen die Herausforderungen von Kunden und Gesellschaft mit Lumada-Lösungen, die IT, OT (Operational Technology) und Produkte nutzen. Hitachi ist in drei Geschäftsbereichen tätig: „Digital Systems & Services“ – Unterstützung der digitalen Transformation unserer Kunden; „Green Energy & Mobility“ – Beitrag zu einer dekarbonisierten Gesellschaft durch Energie- und Bahnsysteme; und „Connective Industries“ – Verbindung von Produkten durch digitale Technologie für Lösungen in verschiedenen Branchen. Angetrieben von Digital, Green und Innovation streben wir nach Wachstum durch Co-Creation mit unseren Kunden. Der Umsatz des Unternehmens in den drei Sektoren für das Geschäftsjahr 2023 (bis 31. März 2024) belief sich auf 8.564,3 Milliarden Yen, mit 573 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 270.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com

