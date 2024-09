area30: Doppelt cool – die Kühl-Gefrier-Kombinationen und Vollraumkühler von ORANIER

area30 & ORANIER: Das A & O der Küchentechnik

ORANIER präsentiert auf der diesjährigen area30 ein neues Trio aus seinem umfangreichen Kühlgeräte-Sortiment. Zum einen zwei Kühl-Gefrier-Kombinationen und zum anderen einen Vollraumkühler mit extra großem Nutzinhalt. Allen drei Geräten gemeinsam sind die dunklen, kontrastreichen Applikationen an den Glas- und Türleisten im Innenraum: Der Dark Inox Look!

Kontrast-Programm im Kühlraum: Rückwand aus dunklem Metall

Das Top-Modell ist der EKG578. Highlight bei dieser integrierbaren Kühl-Gefrier-Kombination ist die Dark Inox Rückwand aus gebürstetem, dunklem Edelstahl im Kühlraum. Die als inoxCOOLING bezeichnete Technologie speichert Kälte und sorgt für eine gleichmäßige Innentemperatur. Ein weiterer Pluspunkt: Dank der Kältestrahlung der Metallwand wird die eingestellte Temperatur nach dem Öffnen und Schließen der Kühlschranktür wieder schnell erreicht. Nebenbei bildet die dunkle Rückwand einen starken Kontrast zu den meist hell verpackten Lebensmitteln.

Das 177 cm hohe und 54 cm breite Gerät überzeugt zudem mit einem großen Kühlraum von 170 Litern Inhalt. Hier ist das be-fresh-Fach hervorzuheben. Speziell für Obst und Gemüse gedacht, besticht es mit einem Maximum an Komfort, indem eine Feuchtigkeitsregulierung für länger anhaltende Frische sorgt. So bleiben Lebensmittel knackig und länger haltbar.

Volltreffer im Gefrierteil: No-Frost, Super-Modus und Umluft-Kühlung

Auch die Technik im 63 Liter umfassenden 4-Sterne-Gefrierteil trumpft mit zahlreichen Extras auf. Mit der No-Frost-Technik gehören unerwünschte Eisbildung und Abtauen der Vergangenheit an. Das heißt: Kein Reif mehr auf Lebensmitteln und Innenwänden, da die Luft trocken bleibt. Bei Bedarf kann zudem der Super-Modus eingeschaltet werden, um auch große Einkäufe bei minus 25°C schnell einfrieren zu können. Und für eine optimale Temperaturverteilung sorgt die Umluft-Kühlung.

Der Inhalt zählt

ORANIER bietet den Dark Inox Look auch für zwei weitere Geräte an. Hier finden sich die dunklen, kontrastreichen Applikationen an den Glas- und Türleisten im Innenraum wieder: Die kompakte Kühl-Gefrier-Kombination EKG145 für den Single- oder 2-Personen-Haushalt mit 154 Liter Nutzinhalt. Und der integrierbare Vollraumkühler EKS278, der mit einem Rauminhalt von beachtlichen 294 Litern überzeugt und viel Platz für kalte Getränke und den Wochenendeinkauf für die ganze Familie bietet. Beide Geräte punkten natürlich auch mit hervorragender Technik und verfügen unter anderem auch über das be-fresh-Fach.

Dark Inox kann – ebenso wie viele weitere Produktneuheiten – auf der Ordermesse in Löhne live erlebt werden. Mitarbeiter und Geschäftsführung der ORANIER Küchentechnik GmbH freuen sich schon darauf, die Fachbesucher vom 21. bis 26. September 2024 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr persönlich zu begrüßen. Der Besuch auf Stand G 25 lohnt sich!

Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.oranier.com

Die ORANIER-Gruppe besteht aus zwei eigenständigen Gesellschaften – der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH – und fertigt Heiz- und Haushaltsgeräte. Hierzu zählen Kaminöfen und Gasheizgeräte ebenso wie Herde und Backöfen, Kühl- und Gefriergeräte, Dunstabzugshauben, Mikrowellen und Geschirrspüler.

Die Anfänge des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1607 zurück. Ab 1915 wurden von der damaligen Frank AG in Dillenburg Heiz- und Kochgeräte unter dem Markennamen ORANIER vertrieben. 1994 kam es zur Neugründung der ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH durch Nikolaus Fleischhacker als geschäftsführenden Gesellschafter.

Heute vertreibt ORANIER sein breit gefächertes Produktprogramm bundesweit über ein flächendeckendes Fachhändlernetz und verkauft seine Geräte auch ins benachbarte Ausland.

Kontakt

ORANIER Küchentechnik GmbH

Derya Turgay-Herz

Oranier Str. 1

35708 Haiger

+49 (0)2771 2630-0

+49 (0)2771 2630-349



http://www.oranier.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.