DRP Group unterstützt die Inkometa Days 2024

Branchen-Event für interne Kommunikation findet in Berlin statt

Die Inkometa Days zählen zu den größten und wichtigsten Branchen-Events für interne Kommunikation in der DACH-Region. Am 8. und 9. Oktober 2024 finden sie erneut in Berlin statt und laden zu einem innovativen Fachaustausch ein. Die global agierende Kreativagentur DRP Group mit deutscher Niederlassung in Köln engagiert sich auch bei der diesjährigen Auflage wieder als Sponsor und ist inhaltlich im Programm des Inkometa Forums vertreten.

Im Rahmen dieses Forums diskutieren Branchenteilnehmer über die großen Trends der Zukunft und entwickeln Lösungsansätze für die künftigen Herausforderungen der internen Kommunikation. Das anspruchsvolle Programm mit hochkarätigen Referenten umfasst exklusive Keynotes, Best Cases der Branche, Masterclasses von Thought Leadern, Workshop-Formate, Networking Areas und Software Insights.

Die DRP Group beteiligt sich an der Konferenz mit zwei Beiträgen: Zum einen präsentiert die Agentur ein Projekt für das Mobilnetzwerk EE in Großbritannien. Dabei handelt es sich um eine neu konzipierte Mitarbeiterveranstaltung, für die ein Haus angemietet und die Zimmer entsprechend ausgestattet wurden. Die Veranstaltung im ungewöhnlichen Ambiente dauerte mehrere Stunden. Das Konzept und seine Umsetzung sind derzeit für den C&T-Award nominiert. Das zweite Projekt ist eine Film-Masterclass. Diese wird von Martin McKean geleitet. Er zeigt verschiedene Cases, darunter auch ein Beispiel für einen KI-generierten Film.

Die Inkometa Days bestehen zum einen aus dem Inkometa Forum und zum anderen aus dem Inkometa Award. Dieser gilt als wichtigster Preis für interne Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Er zeichnet erfolgreiche Projekte in den Hauptkategorien Strategie, Kampagnen, Medien, Culture & Purpose und Intranet & Digital Workspace aus. Neu ist die Kategorie Culture & Purpose, bei der es um den Prozess der Übermittlung und Verinnerlichung der Unternehmenswerte bei der Belegschaft und den Führungskräften als Leitfaden für Entscheidungsprozesse geht. In diesem Jahr wird auch erstmals eine Auszeichnung für die „Beste Live Experience“ vergeben, der die Planung und Durchführung einer Veranstaltung bewertet, die eine effektive und bedeutungsvolle Kommunikation beziehungsweise Interaktion mit den Mitarbeitern erreicht hat. Zudem werden Sonderpreise für den internen Kommunikator beziehungsweise die interne Kommunikatorin des Jahres und ein Publikums-Sonderpreis verliehen. Die Award-Zeremonie ist eingebettet in die zweitägige Konferenz und findet am Abend des ersten Veranstaltungstages statt.

Dagmar Mackett, Global Development Director der DRP Group, moderiert die Veranstaltung und ist auch in diesem Jahr Fachjuryleiterin in der Kategorie „Kampagnen“.

DRP Group

Die DRP Group ist eine global tätige Kreativagentur, die integrierte Kommunikationslösungen und -erlebnisse für namhafte Kunden und Marken entwickelt und weltweit umsetzt. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wurde 1980 von Dale Parmenter gegründet. Die DRP Group hat den Hauptsitz in Hartlebury/Worchestershire bei Birmingham, betreibt Niederlassungen in London, Salford bei Manchester und Windsor und ist mit Tochtergesellschaften in Deutschland, den USA und Kanada vertreten.

DRP Germany GmbH

D-50733 Köln

Niehler Straße 104

Ansprechpartner: Klaus Meier

Telefon: +49 (0)221 / 71 61 230

E-Mail: klaus.meier@drpgroup.com

Internet: www.drpgroup.com

https://www.linkedin.com/company/drpg-germany