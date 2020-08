Anspruchsvolles Interior-Design bis unter die Dusche: Bette im stilwerk Hotel Heimhude

Das erste Hotelprojekt der Design-Plattform stilwerk, das Hotel Heimhude in Hamburg, hat im Mai 2020 seine Türen geöffnet. Zur hochwertigen Innenausstattung der 24 Zimmer des Boutique-Hotels mit rund 40 Top-Marken gehören auch Duschwannen von Bette.

Das erste Hotelprojekt der Design-Plattform stilwerk, das Hotel Heimhude in Hamburg, hat im Mai 2020 seine Türen für die Gäste geöffnet. Die Idee hinter dem innovativen Konzept der stilwerkhotels: Den Designanspruch der Premium-Marken aus dem stilwerk Kosmos in reale Wohnsituationen zu übertragen und auf diese Weise erlebbar – und zugleich erwerbbar – zu machen. Teil der hochwertigen Innenausstattung mit rund 40 Top-Marken sind auch Duschwannen von Bette, die speziell für die 24 Badezimmer des Boutique-Hotels ausgewählt wurden.

“Grande Dame in Sneakers” nennt das stilwerk Kreativ-Team um Alexander Garbe und Tatjana Groß das frisch renovierte und neu ausgestattete Hotel liebevoll, das zentral zwischen Universität und Alster im Hamburger Stadtteil Rotherbaum zu finden ist. Mit gutem Grund, denn die über 150 Jahre alte Jugendstilvilla kombiniert in ihren 24 Zimmern ehrwürdigen Charme mit spannungsvollem Interior: Natürliche Materialien, handgefertigte Manufakturqualität aus Europa und viel Liebe zum Detail bescheren den Gästen ein echtes Unterwegs-Zuhause-Erlebnis.

Das Besondere: Eine Übernachtung in den stilwerkhotels kann gleichzeitig zum Probewohnen und Shoppen genutzt werden, denn die Designausstattung kann von den Gästen auch für das eigene Zuhause erworben werden. Entweder direkt vor Ort im stilwerk am Hamburger Fischmarkt oder bequem im Online-Shop der Marke. Erste Auskunft zum neuen Lieblingsmöbel erhalten die Gäste auf Wunsch auch bereits vom Gastgeber im Hotel.

“Anspruchsvolles Design ist seit 25 Jahren integraler Bestandteil der DNA von stilwerk und seinen Design-Destinationen. Darum haben wir auch bei der Einrichtung des ersten stilwerkhotels nur Hersteller integriert, die diesen hohen Anspruch an Ästhetik und Haptik, Qualität und Funktionalität mit uns teilen”, so stilwerk Inhaber Alexander Garbe.

Der Qualitäts- und Designanspruch ist überall im Hotel spürbar. Jedes Zimmer ist individuell, zeitlos-modern eingerichtet. Skandinavisches Handwerk kombiniert sich hier mit italienischer Raffinesse, modernen Antiquitäten und überraschenden Details. Aber auch der kleine, feine Gym-Bereich, die Bibliothek, die Lounge, der Meeting-Raum mit angrenzender Gartenterrasse oder die offene Living Kitchen mit Bar und Rezeption tragen dazu bei, dass das stilwerk Hotel Heimhude eine inspirierende Location ist, in der sich die Gäste zuhause und willkommen fühlen.

Badezimmer ins Interior-Konzept integriert

Eine wichtige Rolle im innovativen Konzept der stilwerkhotels spielen auch die Badezimmer, auf deren Gestaltung viel Augenmerk gelegt wurde: “Unsere Bäder unterscheiden sich in Gestaltung und Stil deutlich vom Hospitality-Mainstream, indem wir neben hochwertigen Armaturen und Duschflächen auch stimmungsvolle Eyecatcher einsetzen, wie die Vintage-Fliesen mit matter Oberfläche aus der französischen Familienmanufaktur Winkelmans. In der Farbgebung kommen unsere Bäder entspannt und modern daher: mit angenehmen Grün- und Anthrazittönen”, erklärt stilwerk Geschäftsführerin Tatjana Groß, die selbst langjährige Management-Erfahrung im operativen Hotelbetrieb als auch in der Hotelentwicklung und -realisierung vorweisen kann.

Mit ihrer Farbgebung sind die Bäder vollständig in das Interior-Konzept des Hotels integriert, denn die Übergänge zwischen Schlaf- und Badbereich sind in vielen Zimmern offen und fließend gestaltet. Neben den Fliesen wurden daher auch die Duschwannen sorgfältig ausgewählt, denn sie sollten sich harmonisch in den farblichen Gesamteindruck von Raum und Boden einfügen. Fündig wurden die Planer beim Delbrücker Badspezialisten Bette, der in seiner Hightech-Manufaktur Badelemente aus glasiertem Titan-Stahl in zahlreichen Farben, darunter exklusiven Mattfarben fertigen kann.

“Der Konzeptfokus von stilwerkhotels liegt ganz klar darauf, eine Vielfalt an hochwertigen Herstellern erlebbar zu machen, die in Europa ansässig sind und produzieren, idealerweise Manufakturen. Bei der Wahl der Bette Duschwannen haben uns das ansprechende Design, die minimalistische Formsprache, das matte Finish und die einfache Pflege überzeugt. Besonders die Farbauswahl bei Bette hat mit Flint (mintgrün) und Raven (anthrazit) perfekt in das Farbkonzept der jeweiligen Badgestaltung gepasst”, so Alexander Garbe.

Auf die Details kommt es an

Nicht nur die Leidenschaft für Farbe und Design teilen stilwerk und Bette, sondern auch die Liebe zum Detail. Der Duschwannenklassiker BetteUltra besitzt beispielsweise enge R10-Eckkradien, die sich präzise ins Fugenbild der Fliesen einpassen. Eine scheinbare Kleinigkeit, die jedoch die Optik verfeinert und den übermäßigen Gebrauch von Silikon in den Ecken sichtlich reduziert. Werden die Duschwannen wie im stilwerk Hotel Heimhude mit einem Sockel unterfliest, gelingt das dank der nahezu spitzen Ecken ebenfalls ästhetisch akkurat.

Ein weiteres ästhetisches Detail sind die Ablaufdeckel in der gewählten Farbe der Duschwanne, die flächenbündig mit der Standfläche abschließen und so für eine durchgängige und homogene Optik und ein angenehmes Begehgefühl unter der Dusche sorgen. Apropos: Die Duschwannen in der Farbe Flint ließ das Hotel zusätzlich mit dem rutschhemmenden Antirutsch Pro von Bette veredeln, um hier höchste Steh- und Gehsicherheit gemäß DIN 51097 (Bewertungsklasse B) und DIN 51130 (Bewertungsklasse R10) für seine Gäste zu gewährleisten. Die Ästhetik der mattfarbenen Glasur bleibt dabei makellos erhalten.

Schallschutz inklusive

“Da wir es im stilwerk Hotel Heimhude mit einer 150 Jahre alten Jugendstilvilla zu tun haben, ist Schallschutz natürlich ebenfalls ein Thema. Deshalb haben wir zum Wohle unserer Gäste bei der Auswahl der Duschwannen auch auf integrierten Schallschutz geachtet”, betont Tatjana Groß.

Auch bei diesem sensiblen Thema konnten die Lösungen von Bette überzeugen, denn die Duschwannen des Unternehmens sind serienmäßig mit Antidröhn-Matten vorkonfektioniert, die das Geräusch des prasselnden Wassers deutlich reduzieren. Schließlich will kein Gast mithören, wenn der Zimmernachbar spät nachts noch duscht.

Bette ist Spezialist für Badelemente aus einem besonderen Material und

Herstellungsprozess: Titanstahlplatten werden dabei unter hohem Druck verformt und mit einem dünnen, dem Glas verwandten Überzug veredelt – daher die Bezeichnung “glasierter Titanstahl”. Dieses Verbundmaterial ist für den Lebensraum Bad ideal – es ist hautfreundlich, hygienisch, langlebig und robust.

Das Familienunternehmen Bette wurde 1952 in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) gegründet und hat sich exklusiv auf diesen Fertigungsprozess spezialisiert, der eine fließende Formgebung der Produkte in höchster handwerklicher Präzision

ermöglicht. Am Produktions- und Verwaltungssitz sind rund 385 Mitarbeiter beschäftigt. Geschäftsführer ist mit Thilo C. Pahl ein Vertreter der Eigentümerfamilie.

Das Sortiment umfasst Badewannen, Duschflächen, Duschwannen, Waschtische und Badmöbel “Made in Germany”: Unikate, die sich in Farbe und Abmessung variieren lassen und inspirierende Freiräume für die Innenarchitektur des Bades eröffnen. Die Bette-Fertigung verbindet Hightech-Produktion mit Manufakturarbeit, wo sie dem Kundennutzen dient. Mehr als die Hälfte der Produkte werden heute auf Kundenwunsch individualisiert. Über 600 verschiedene Wannen- und Waschtischmodelle werden in einer großen Auswahl an möglichen Oberflächen-farben angeboten.

Aus den natürlichen Rohstoffen Glas, Wasser und Stahl entstehen hochwertige, komplett recyclingfähige Produkte. Sie sind entsprechend der Enviromental Product Declaration (EPD) nach ISO 14025 und nach LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) zertifiziert.

my-bette.com

