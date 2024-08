Alfamed Augsburg: Neue Website und erweiterte Leistungen

Augsburg, 01.08.2024 – Die Alfamed GmbH, ein führender ambulanter Pflegedienst in Augsburg, freut sich, die Einführung ihrer neuen Website und die Erweiterung ihrer Dienstleistungen bekannt zu geben. Mit der neuen Website und den zusätzlichen Pflegeangeboten setzt Alfamed einen weiteren Meilenstein in der Bereitstellung hochwertiger, individueller Pflege für die Bürger von Augsburg und Umgebung.

Neue Website – Benutzerfreundlich und Informativ

Die neue Website von Alfamed bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Fülle von Informationen über die umfassenden Pflegeleistungen des Unternehmens. Besucher können sich jetzt noch einfacher über die verschiedenen Pflegeangebote informieren, Beratungsleistungen in Anspruch nehmen und sich über die neuesten Entwicklungen in der Pflegebranche auf dem Laufenden halten. Die Website ist so gestaltet, dass sie sowohl auf Desktops als auch auf mobilen Geräten optimal funktioniert, um den Zugriff von überall und zu jeder Zeit zu ermöglichen.

Erweiterte Pflegeleistungen – Umfassende Unterstützung für jede Lebenslage

Neben der neuen Website hat Alfamed sein Leistungsspektrum erweitert, um den steigenden Anforderungen der Patienten und ihrer Angehörigen gerecht zu werden. Zu den neuen und verbesserten Dienstleistungen gehören:

-Intensivpflege: Spezialisierte Betreuung für Patienten mit komplexen medizinischen Bedürfnissen, die eine kontinuierliche Überwachung und Pflege erfordern.

-Pflegeberatung: Umfassende Unterstützung und Beratung für Patienten und Angehörige, um die besten Pflegeoptionen zu verstehen und zu nutzen.

-Demenzbetreuung: Spezialisierte Pflege und Unterstützung für Menschen mit Demenz, um ihre Lebensqualität zu verbessern und ihre Selbstständigkeit zu erhalten.

-Hauswirtschaftliche Versorgung: Unterstützung bei alltäglichen Haushaltsaufgaben, um Patienten und ihre Angehörigen zu entlasten.

-Verhinderungspflege: Zuverlässige Vertretung für pflegende Angehörige, um ihnen die notwendige Entlastung zu bieten.

Engagement für höchste Pflegequalität

Die Gründerin und Geschäftsführerin, Frau Leonida Cami, betont: „Bei Alfamed steht die persönliche und individuelle Pflege unserer Klienten im Mittelpunkt. Mit der neuen Website und den erweiterten Leistungen möchten wir sicherstellen, dass unsere Klienten und ihre Familien bestmöglich informiert und unterstützt werden. Unser Ziel ist es, ihnen ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben zu ermöglichen.“

Über Alfamed GmbH

Die Alfamed GmbH, gegründet im März 2022, ist ein führender ambulanter Pflegedienst in Augsburg, der sich auf die Bereitstellung hochwertiger, individueller Pflegeleistungen spezialisiert hat. Mit einem engagierten Team aus hochqualifizierten und einfühlsamen Pflegekräften bietet Alfamed umfassende Pflege, die sowohl die körperliche als auch die seelische Gesundheit der Patienten und ihrer Familien stärkt. Die Dienstleistungen reichen von Intensivpflege und Pflegeberatung über Demenzbetreuung und hauswirtschaftliche Versorgung bis hin zur Verhinderungspflege. Alfamed setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit Angehörigen und medizinischen Fachkräften, um eine bestmögliche Betreuung zu gewährleisten und den Patienten ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben zu ermöglichen.

Kontakt

Alfamed GmbH Ambulanter Pflegedienst

Zugspitzstraße 50

86163 Augsburg

Vertreten durch:

Leonida Cami, Geschäftsführerin

Telefon: +49 821/20731943

Telefax: +49 821/20731155

E-Mail: info@alfamed-pflege.de

Internet: www.alfamed-pflege.de

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere neue Website unter www.alfamed-pflege.de

Die Alfamed GmbH, gegründet im März 2022, ist ein führender ambulanter Pflegedienst in Augsburg, der sich auf die Bereitstellung hochwertiger, individueller Pflegeleistungen spezialisiert hat. Mit einem engagierten Team aus hochqualifizierten und einfühlsamen Pflegekräften bietet Alfamed umfassende Pflege, die sowohl die körperliche als auch die seelische Gesundheit der Patienten und ihrer Familien stärkt. Die Dienstleistungen reichen von Intensivpflege und Pflegeberatung über Demenzbetreuung und hauswirtschaftliche Versorgung bis hin zur Verhinderungspflege. Alfamed setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit Angehörigen und medizinischen Fachkräften, um eine bestmögliche Betreuung zu gewährleisten und den Patienten ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben zu ermöglichen.

Kontakt

Alfamed GmbH Ambulanter Pflegedienst

Florian Murati

Zugspitzstraße 50

86163 Augsburg

+ 49 821/20731943



https://alfamed-pflege.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.