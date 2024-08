Güterwagen-Vermieter Ermewa digitalisiert Beschaffung mit Ivalua

Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, und sein Partner CKS Consulting gaben heute bekannt, dass Ermewa, ein führender europäischer Vermieter von Güterwaggons, seine Source-to-Contract-Prozesse erfolgreich mit Ivalua digitalisiert hat.

Ermewa wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Frankreich. Mit einem Netzwerk von 18 Niederlassungen in 14 europäischen Ländern versorgt Ermewa Industrie- und Eisenbahnunternehmen sowie Spediteure mit einer Flotte von über 47.000 Waggons für den Transport von Flüssigkeiten, Gasen, Schütt- und Stückgut, sowie Lebensmitteln und Non-Food-Produkten. Ermewa ist eine Tochtergesellschaft von Streem, die zu den führenden internationalen Vermietern von Güterwagen und Tankcontainern gehört.

Optimierung der Beschaffungsprozesse

Nachdem Ermewa eine Möglichkeit zur Optimierung seiner Beschaffungsprozesse gefunden hatte, entschied sich das Unternehmen für die S2C-Lösung von Ivalua, die das Management von Lieferantendaten, Sourcing und Vertragslebenszyklen umfasst.

Anpassungen ohne Programmieraufwand umgesetzt

Mit der Unterstützung von CKS Consulting war Ermewa in der Lage, die in der Ivalua-Plattform integrierten Standard-Best-Practices zu implementieren und seine branchenspezifischen Anforderungen ohne Programmieraufwand umzusetzen. Nach dem erfolgreichen Rollout unter der Leitung von CKS Consulting verfügt Ermewa nun über einheitliche End-to-End-Beschaffungsprozesse und kann alle Geschäftsanforderungen über eine einzige Plattform abwickeln. Durch die gewonnene größere Transparenz konnte Ermewa auch seine Reporting-Prozesse konsolidieren. Darüber hinaus konnte das Unternehmen dank der intuitiven Benutzeroberfläche und der Lokalisierungsfunktionen von Ivalua eine deutliche Steigerung der Benutzerakzeptanz verzeichnen.

Gestern Excel, heute Ivalua

„Der Wechsel von fragmentierten Daten in Excel zu Ivalua als „Single Source of Truth“ hat sich als richtige Entscheidung erwiesen. Wir sind sehr zufrieden mit der Fähigkeit unseres Implementierungspartners, sich an unsere Arbeitsumgebung anzupassen und eine einzigartige Lösung für uns zu schaffen“, sagt Philippe Roussely, Einkaufsleiter von Ermewa.

Individuell angepasste Module mit Ivaluas integriertem Design-Modus

„CKS unterstützte Ermewa maßgeblich bei den Design-Entscheidungen und baute eine Lösung auf, die die geschäftlichen Anforderungen in einer konsistenten und ganzheitlichen Weise erfüllt. Die hohe Konfigurierbarkeit von Ivalua, unterstützt durch die Designmodus-Funktionalität, erleichterte Ermewa den Aufbau eines Moduls für die Verwaltung und technische Abnahme von Güterwagen. Unsere enge Zusammenarbeit mit Ermewa war entscheidend für den Projekterfolg, da wir uns vor der Implementierung über die notwendigen Anforderungen verständigen und Optionen für zukünftige Verbesserungen identifizieren konnten“, betont Pierre-Edouard Labbe, Partner bei CKS und verantwortlicher Projektleiter.

„Dank der beispiellosen Flexibilität von Ivalua in Kombination mit der Expertise unseres Partners CKS sind wir stolz darauf, eine Lösung geliefert zu haben, die alle Anforderungen von Ermewa erfolgreich erfüllt und es dem Unternehmen ermöglicht, seine Beschaffungsprozesse effizient zu digitalisieren“, erklärt Dan Amzallag, Chief Operating Officer (COO) von Ivalua.

Über CKS

CKS ist unabhängiges, spezialisiertes europäisches Beratungsunternehmen für die Beschaffung, das 2003 gegründet wurde und seine öffentlichen und privaten Kunden in drei Geschäftsbereichen unterstützt: strategische und operative Beratung, Dienstleistungen für Procurement BPO sowie die Implementierung von S2C- und P2P-Informationssystemen. CKS und Lysint, seine spezialisierte Tochtergesellschaft für technische Integration, sind seit mehr als 15 Jahren strategische Implementierungspartner von Ivalua. Die Verbindung der Beschaffungserfahrung funktionaler Experten zusammen mit den starken Integrationskompetenzen zertifizierter Integrationsprofis erlaubt es CKS, seine Kunden in allen Phasen eines Implementierungsprojekts zu unterstützen und ihnen Produkte und Dienstleistungen mit hoher Wertschöpfung zu bieten, auch nach dem Go-Live. Mehr dazu auf www.cks-consulting.com

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten und KI-gestützten Spend-Management-Lösungen. Unsere einheitliche Source-to-Pay-Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, Risiken zu senken und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

