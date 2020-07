Alexander Bernhard wird alleiniger Geschäftsführer der SWAN GmbH

SWAN GmbH: Wechsel an der Führungsspitze im Projekthaus für SAP-Logistik

Augsburg, 7. Juli 2020 – Bei der SWAN GmbH steht Ende Juli ein Führungswechsel an. Alexander Bernhard übernimmt ab diesem Zeitpunkt die alleinige Führung des Projekthauses für SAP-Logistik mit vier Standorten in Augsburg, Nürnberg, Wächtersbach und Altenstadt. Sein Firmengründungs- und Geschäftsführungs-partner André Nowinski verlässt nach fast zehn Jahren das Unternehmen, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. André Nowinski geht in einem der bisher erfolgreichsten Jahre in der Firmengeschichte der SWAN GmbH. Als Gesellschafter bleibt er dem Unternehmen weiterhin eng verbunden.

Die Aufgaben von André Nowinski gehen vollständig auf Alexander Bernhard über. Die Teamleiter erhalten künftig mehr Verantwortung im operativen Geschäft, was die strategische Ausrichtung der SWAN im Hinblick auf New-Work-Methoden und die Eigenverantwortung aller Mitarbeiter unterstreicht. Das Projekthaus für SAP-Logistik steht auf sehr soliden Beinen. Es hat ein hervorragendes erstes Halbjahr hingelegt. Mit Alexander Bernhard an der Führungsspitze ist SWAN bestens aufgestellt, um weiterhin auf Erfolgskurs zu steuern.

“Wir danken André für seine großartigen Leistungen für SWAN. Mit seiner umfassenden Expertise in der Logistikbranche, seinem technischen Know-how und einem guten Gespür für Markttrends sowie seiner hohen Kollegialität hat er SWAN zu einem erfolgreichen Player am Markt für Logistiksoftware gemacht”, so Alexander Bernhard. “Für seinen Neustart wünsche ich ihm alles erdenklich Gute.”

“Ich bin der SWAN, ihren Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Gesellschaftern für die vergangenen neun Jahre, für die stets sehr kollegiale und erfolgreiche Zusammenarbeit zu tiefstem Dank verpflichtet”, sagt André Nowinski. “Ich bin der festen Überzeugung, dass sich die SWAN unter der Führung von Alexander Bernhard weiterhin positiv entwickeln wird. Ich freue mich, als Gesellschafter mit dem Unternehmen auch künftig eng verbunden zu sein.”

Die SWAN GmbH mit Sitz in Augsburg und Niederlassungen in Nürnberg, Wächtersbach und Altenstadt an der Waldnaab implementiert manuelle und automatisierte Logistiklösungen auf Basis der SAP Module SAP EWM, MFS und TM. Der Fokus liegt hierbei auf SAP-Systemen, Anlagenmodernisierung sowie Service und Support. Zusätzlich bietet SWAN eine Vielzahl von Add-Ons in den Bereichen Materialfluss, Direktkopplung, Real Time Location System (RTLS) und SAPUI5 Arbeitsplatzoberflächen. In Verbindung mit der eigenen Kompetenz im Bereich Steuerungstechnik realisiert SWAN somit schlüsselfertige Lösungen für Kunden weltweit. Zum Kundenkreis zählen Firmen aus dem Mittelstand ebenso wie internationale Konzerne. Eine Vielzahl von erfolgreich umgesetzten Projekten aus den Bereichen Nahrungs- und Genussmittel, Automotive, Chemie, Pharma, Handel, Hochtechnologie und Elektro/Elektronik zeugen von SWANs Kompetenz, sowohl im Umfeld von Distributionslagern als auch bei Produktionsver- und -entsorgung. Die Mitarbeiter der SWAN GmbH können auf jahrelange Erfahrungen in ihren jeweiligen Bereichen zurückgreifen und stellen für Kunden somit kompetente Ansprechpartner für maßgeschneiderte Lösungen dar.

