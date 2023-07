ALEXA lädt zu BEWUSST (ER) LEBEN Aktionswochen ein

Erlebnis-Programm für nachhaltigeres Leben

Das ALEXA macht sich stark für Nachhaltigkeit und lädt alle Besucherinnen und Besucher zu drei Aktionswochen unter dem Motto „BEWUSST (ER) LEBEN“ ein. Vom 3. bis 22. Juli präsentiert das beliebte Shopping- und Freizeitcenter am Alexanderplatz inspirierende Ausstellungen, Mitmachaktionen und Gewinnspiele rund um das Thema Nachhaltigkeit. Am 7. und 8. Juli finden die ALEXA BEWUSST (ER) LEBEN – FUN DAYS statt. Jeweils von 11-19 Uhr können die Gäste aktiv werden und beispielsweise das Smartphone durch eigene Muskelkraft aufladen und ihr Wissen über Nachhaltigkeit bei einem Quiz testen. Wer alle Aktionsstempel sammelt, darf sich über einen nachhaltigen Überraschungspreis freuen. An der Smoothie Bar werden die fruchtigen Getränke frisch und ohne Strom gemixt. Ein DJ sorgt für musikalische Unterhaltung. Die FUN DAYS finden auf der Eventfläche im Erdgeschoss (vor H&M) statt. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

„Nachhaltigkeit liegt uns sehr am Herzen. Daher freuen wir uns, mit unseren „BEWUSST (ER) LEBEN“ Aktionswochen ein Zeichen für mehr Umwelt- und Klimaschutz zu setzen“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra, Center Manager des ALEXA. „Die Besucherinnen und Besucher des ALEXA sind herzlich eingeladen, das Thema Nachhaltigkeit bei unseren Mitmachaktionen und Ausstellungen neu zu entdecken und Inspiration für ein bewussteres Leben zu bekommen. So wird der Ausflug ins ALEXA zum nachhaltigen Erlebnis.“

Auftakt der ersten Aktionswoche bildete am 3. Juli die Preisverleihung des Plakatwettbewerbs „Natur in deiner Stadt – Wir pflanzen die Zukunft!“. Der Mal-Wettbewerb für Kinder wird seit 2015 von der Initiative wirBERLIN durchgeführt. Rund 150 der eindrucksvollen Plakate von Berliner Schülerinnen und Schülern sind im ALEXA zu bewundern. Alle Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, für ihren Publikumsliebling abzustimmen. Zugleich startete die Ausstellung zum Aktionsmotto „BEWUSST (ER) LEBEN“. Die Gäste erfahren hier zum Beispiel, wie die sechs großen „R“ (Recycle, Reuse, Reduce, Repair, Refill und Rethink) dem ALEXA Shoppingcenter und seinen Mietern helfen, die Umwelt und das Klima zu schonen und natürliche Ressourcen zu sparen. Beide Ausstellungen können bis zum 22. Juli im Erdgeschoss des ALEXA besichtigt werden.

Vom 10. bis 15. Juli präsentiert LEVI (Light Electric Vehicles Innovationscluster) im ALEXA unter dem Motto „elektrisch leicht in die Zukunft“ die faszinierende Welt der elektrischen Leichtmobilität. Die Ausstellung macht Lust auf nachhaltigere Alternativen zu herkömmlichen Pkw: Ob E-Bike, KickTrike, E-Leichtauto oder Hopper – zahlreiche Fahrzeuge stehen am ALEXA für Probefahrten bereit.

