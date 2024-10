ALEXA inspiriert mit Pop-up-Event BRANDSFORYOU

Marktplatz für junge Brands auf dem deutschen Markt

Inspiration und innovative Markenerlebnisse, das wünschen sich die Kunden heute vom Einzelhandel. Sie alle sind im ALEXA am Alexanderplatz an der richtigen Adresse, wenn bis zum 19. Oktober das Pop-up-Event BRANDSFORYOU stattfindet. Sieben junge Marken aus den Bereichen Fashion, Food, Fitness & Health, Beauty, Interior Design und Kreativität & Spiel präsentieren dem Berliner Publikum auf der Eventfläche im Erdgeschoss ihre innovativen Produkte. In diesem Jahr sind die Marken Piecely, JYOTI Fairworks, Desenio, Paper&Tea, Nu3, Linisbites, Skinome mit dabei. Die Besucherinnen und Besucher des ALEXA können die Produkte vor Ort kennenlernen, an- oder ausprobieren und auch direkt kaufen. Die Aktion BRANDSFORYOU findet montags bis samstags von 13-19 Uhr im Erdgeschoss vor H&M und Zara statt. Ein gemütlicher Loungebereich lädt zum Verweilen ein.

„Das ALEXA Shoppingcenter gilt als Trendsetter für innovative Handels- und Markenkonzepte. Diese Stärke beweisen wir einmal mehr mit dem Event BRANDSFORYOU“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra, Center Manager des ALEXA. „Hier präsentieren wir unserer jungen, trendbewussten Zielgruppe spannende Produktneuheiten und bieten ihnen ein inspirierendes Shoppingerlebnis.“

Das ALEXA ist stark für nationale und internationale Lifestyle-Trends

Das Pop-up-Event BRANDSFORYOU des ALEXA Shoppingcenters ist gleich dreifach erfolgreich: Es bietet jungen Marken eine Plattform, um sich im stationären Handel auf dem Berliner Markt zu erproben. Zugleich werden neue Mieter für das ALEXA gewonnen und die Besucherinnen und Besucher erhalten die Gelegenheit, neue Lifestyle-Trends zu entdecken sowie innovative Produkte kennenzulernen und zu testen. Das einzigartige Konzept ist nicht nur für deutsche Brands interessant: In diesem Jahr sind mit Skinome (Hautpflegeprodukte) und Desenio (Wandbilder und Poster) erstmals zwei schwedische Marken dabei.

BRANDSFORYOU – Extras

Das Pop-up-Event BRANDSFORYOU wird von zahlreichen Extra-Services abgerundet: Bei Skinome dürfen sich die Kunden am Freitag, 11. Oktober und am Samstag, 12. Oktober über einen kostenlosen Skin Scan mit typgerechter Beratung freuen. Bei Paper&Tea kann man am Teewagen die köstlichen Teespezialitäten probieren. Außerdem sorgt ein DJ freitags und samstags für stimmungsvolle Unterhaltung.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

