VDMplus: 50 Jahre Musikbranchenberatung für Musikschaffende

Der Verband Deutscher Musikschaffender (VDMplus) feiert in diesem Jahr ein bedeutendes Jubiläum: Seit einem halben Jahrhundert steht der Verband für Innovation, Fairness und die Unterstützung der deutschen Musiklandschaft. Gegründet im Jahr 1974 von Klaus Quirini, entwickelte sich der VDMplus unter der Leitung von Helga Quirini zu einem der bedeutendsten Musikbranchenverbände in Deutschland.

„Die letzten 50 Jahre waren eine Zeit voller Engagement und stetiger Weiterentwicklung. Wir haben uns immer den Herausforderungen der Musikindustrie gestellt und unsere Mitglieder bei jedem Schritt begleitet.“ betont Udo Starkens, Generalmanager des VDMplus.

Ein Verband, der Geschichte schreibt…

Was als kleiner Zusammenschluss von Musikinsidern begann, um die Förderung deutscher Musik im Radio zu unterstützen, hat sich in fünf Jahrzehnten zu einem bedeutenden Netzwerk entwickelt. Der VDMplus hat zahlreiche Innovationen vorangetrieben und ist eine zentrale Anlaufstelle für Musikschaffende, Labels und Unternehmen geworden.

Helga Quirini, die seit vielen Jahren die Geschäfte des Verbandes führt, unterstreicht: „Wir haben mit unseren Bildungsangeboten und Seminaren Tausenden von Musikern geholfen, ihre Karriere zu stärken und sich weiterzuentwickeln. Schätzungsweise 2400 Labelgründungen wurden durch unsere Unterstützung ermöglicht“

Neben der Weiterbildung legte der VDMplus von Beginn an großen Wert auf den Aufbau eines starken Netzwerks. „Unsere Webinare und Calls haben ein wertvolles Informationsnetzwerk geschaffen, das die Musikschaffenden bis heute unterstützt. Wir sind stolz auf die Synergien und Kooperationen, die durch den VDMplus entstanden sind.“ ergänzt Starkens.

Meilensteine einer Erfolgsgeschichte…

In den vergangenen 50 Jahren hat der VDMplus viele Erfolge gefeiert. Dazu gehören unter anderem die Einführung der VDMplus-AWARDS, die alle zwei Jahre verliehen werden, sowie die „DDO-Chartbreaker“, ein „Record Running“-Konzept nach der Idee von Klaus Quirini.

Starkens erklärt: „Diese Auszeichnungen und die eigens entwickelten Verkaufscharts sind nur einige Beispiele für die Errungenschaften unseres Verbandes. Unsere Wettbewerbe, wie die Schlager- und Pop-Trophäe sowie der Grand Prix der Komponisten haben der Musikszene wichtige Impulse gegeben.“

Ein Blick in die Zukunft…

Während der VDMplus auf 50 Jahre Erfolg zurückblickt, richtet er den Blick zugleich auf die Zukunft. Die Musikbranche steht vor neuen Herausforderungen, insbesondere durch die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz. „Wir sind bereit, diese Herausforderungen anzunehmen und unsere Mitglieder in die digitale Zukunft zu begleiten“, sagt Starkens. „Der VDMplus wird weiterhin innovatives Branchenwissen vermitteln und die unabhängigen Musikschaffenden in eine erfolgreiche Zukunft führen.“

Helga Quirini betont: „Unser Ziel ist es, auch in den kommenden Jahrzehnten ein starker Partner für unsere Mitglieder zu sein. Die Digitalisierung und sich ständig verändernde Marktbedingungen fordern neue Ideen und Konzepte, die wir gemeinsam entwickeln und umsetzen werden.“

Mit der Musik & Medien Agentur Starkens hat der VDMplus seit über 25 Jahren einen starken Partner an seiner Seite und ist für digitale Innovationen bestens gerüstet.

„Die Zusammenarbeit mit dem VDMplus ist damals wie heute ein großes Abenteuer. Unsere Produktpalette haben wir in den letzten 25 Jahren der Zusammenarbeit speziell auf Musikschaffende optimiert. Selbst Musik-NFTs sind uns nicht fremd. Unser Wissen teilen wir mit Musikschaffenden im VDMplus und halten für die Mitglieder zum Jubiläum und darüber hinaus noch einige Überraschungen bereit. Dazu werden insbesondere Rabatte für Agenturleistungen zählen.“, verspricht Geschäftsführerin Heide Arras-Starkens.

Dank an Unterstützer und Mitglieder…

Abschließend spricht der Verband seinen tiefen Dank an die Mitglieder, Partner und Unterstützer aus, die den Erfolg des VDMplus möglich gemacht haben. „Ohne das Vertrauen und die Zusammenarbeit unserer Mitglieder wäre dieser Erfolg nicht denkbar“, sagt Starkens. „Wir haben viel erreicht und werden auch in Zukunft gemeinsam Großes bewirken.“

In Gedenken an jene, die nicht mehr unter uns sind, erinnert der Generalmanager: „Sie bleiben ein Teil unserer Gemeinschaft und werden nie vergessen.“

Mit diesen Worten bedankt sich der Musikbranchenverband www.VDMplus.de und richtet den Blick optimistisch auf weitere 50 Jahre voller Musik, Innovationen und Gemeinschaft.

Der Verband Deutscher Musikschaffender (VDMplus.de) ist ein Zusammenschluss von Plattenfirmen, Produzenten, Musikverlagen, Komponisten, Textdichtern, Musikern, Managern, Künstlern und vertritt seit 1974 die Interessen Musikschaffender in Deutschland. Seit Jahrzehnten gründen und betreiben, an der Musikwirtschaft interessierte Künstler, Urheber und Musiker, durch das Coaching der VDMplus-Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen, erfolgreich Musikverlage und Musiklabel. VDMplus-Mitglieder lernen das Business von der einfachsten Promotionarbeit bis hin zu komplizierten Vertragsausarbeitungen kennen. Ein umfassender Einblick für Neugründer und Profis über die Hintergründe in der Musikbranche ist eines der Kernthemen im VDMplus.

