Akeneo wird im Ventana Research Value Index zum Marktführer im Bereich Product Experience Management ernannt

Das unabhängige Marktforschungsunternehmen hat Akeneo den ersten Platz im Bereich Customer Experience und den zweiten Platz im Bereich Product Experience zuerkannt.

Düsseldorf – 18. April 2023_ Akeneo, die Product Experience Company, wurde von Ventana Research, einem unabhängigen Marktforschungs- und Technologieberatungsunternehmen, als Value Index Leader im Product Experience Management (PXM) Value Index 2023 ausgezeichnet.

Auf Grundlage von Kundenerwartungen und -anforderungen erstellte Ventana Research einen umfassenden Bericht. Dieser liefert wertvolle Einblicke und unterstützt Unternehmen dabei, die Effizienz und Effektivität eines PIM-Tools bei der Bereitstellung ansprechender digitaler Erlebnisse durch PXM-Best Practices zu bewerten.

Die Studie bewertete Akeneo und 15 weitere PIM-Anbieter in sieben Kategorien, darunter fünf Kategorien zur Produkterfahrung und zwei Kategorien zur Kundenerfahrung.

Spitzenplatzierungen in Customer- und Product Experience

Dabei belegte Akeneo in der Kategorie „Validierung“ den ersten Platz. In dieser Wertungsklasse wurde die Customer Journey jeder PIM Lösung verglichen. Besonderes Augenmerk richtete die Untersuchung dabei auf die Bereiche Vertrieb, Onboarding, Support, Dienstleistungen und Partner.

Akeneo belegte außerdem den zweiten Platz in mehreren Kategorien, darunter „Benutzerfreundlichkeit“. Hierfür wurde die technologische Intelligenz der Software-Lösungen über die gesamte Benutzererfahrung hinweg analysiert. Dazu zählt etwa der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML). Untersucht wurde, in welchem Maß diese Technologien zur Usability der Software im Hinblick auf unterschiedliche Qualifikationsstufen und Fachkenntnisse der Mitarbeiter beitragen.

„Wir gratulieren Akeneo zu dieser Spitzenplatzierung im Product Experience Value Index 2023. Das Prädikat Value Index Leader hat sich das PIM redlich verdient, weil es Automatisierung mit Intelligenz vereint. Mit Akeneo lassen sich Produkte effektiv über alle Geschäftsprozesse hinweg verwalten – von Partnern und Lieferanten bis zum Kunden.“

Auszeichnung ist Bestätigung für konsequente Innovationsstrategie

„Seit unserer Gründung legen wir großen Wert auf Innovation, damit unsere Lösungen mit den sich ständig verändernden Anforderungen im Markt Schritt halten“, sagt Kristin Naragon, Chief Strategy and Marketing Officer bei Akeneo. „Die Ernennung zum Exemplary Vendor durch Ventana Research ist eine weitere Bestätigung dafür, dass unser PIM tatsächlich durch konsistente Produkterlebnisse einen positiven Impact auf Umsätze und Retouren auslöst.“

Diese Auszeichnung folgt unmittelbar auf das Akeneo 2023 Spring Release. Das Update erweitert die PIM-Lösung um neue KI-gestützte Funktionen und enthält spezifische Händlerintegrationen für die Akeneo Product Cloud-Lösung, die u. a. konsistente Produkterlebnisse auf Kanälen wie Amazon und Macy’s ermöglicht. Hinzu kommt die KI-gesteuerte Datenbereinigung und der erweiterte Akeneo App Store mit Apps wie ChatGPT. Diese Aktualisierungen unterstützen Unternehmen dabei, ihre Go-to- Market-Strategien zukunftssicher zu machen und sie in die Lage zu versetzen, binnen kürzester Zeit überzeugende Produkterlebnisse über die gesamte Customer Journey hinweg zu liefern.

Weitere Insights zur Akeneo-Performance im PXM Value Index 2023 sind in der Ventana Market Perspective erhältlich.

Mehr zu Akeneo erfahren Sie unter https://www.akeneo.com/de/.

Über Akeneo

Akeneo bietet eine komplette und kompatible SaaS-basierte Lösung für die Verwaltung, Orchestrierung, Aktivierung und Optimierung des gesamten Produktdatensatzes. Somit lassen sich überzeugende und konsistente Produkterlebnisse über alle eigenen und fremden Kanäle und Vermarktungswege hinweg schaffen. Mit einer offenen Plattform, dem führenden PIM für das Produktdaten- und Asset-Management, den Add-Ons, Konnektoren und dem Akeneo App Store ermöglicht Akeneo Product Cloud Handelsunternehmen, erstklassige Produkterlebnisse zu liefern, die Wachstum fördern.

Führende Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Kneipp, KaDeWe, bergfreunde.de oder Liqui Moly vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und zu individualisieren. Mit der Akeneo Product Cloud können Marken und Händler Produkterlebnisse über alle Kanäle hinweg aktivieren und somit die Customer Experience verbessern, den Umsatz steigern, die Time-to-Market verkürzen, global agieren sowie die Produktivität ihrer Teams steigern.

Weitere Informationen unter akeneo.com.

