Protolabs erweitert Auswahlmöglichkeiten der Oberflächenqualität für noch bessere Ergebnisse im 3D-Druck

Das neue Angebot verbessert und erweitert die Auswahl und Verfügbarkeit verschiedener Oberflächenqualitäten für durch SLS und MJF hergestellte Bauteile

Putzbrunn bei München, 18. April 2023 – Protolabs, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der technologiebasierten digitalen Fertigung gab heute die Verfügbarkeit neuer Oberflächenstandards für Prototypen und Bauteile bekannt, die durch 3D-Druck hergestellt werden. Dank der neu verfügbaren Nachbearbeitungsverfahren in Bezug auf die Oberflächenqualität, bietet der Fertigungsdienstleister seinen Kunden einen noch höheren Qualitätsstandard bei additiv gefertigten Teilen.

Bereits in der Vergangenheit ermöglichte Protolabs seinen Kunden durch ein umfassendes Angebot an unterschiedlichen Materialien und verschiedenen Methoden für Sekundärprozesse zahlreiche verfügbare Optionen mit Blick auf die Oberflächenstruktur von Bauteilen und Prototypen. Jetzt stehen Kunden bei der Herstellung mittels Multi Jet Fusion (MJF) und Selective Laser Sintering (SLS) gefertigter Prototypen und Produktionsbauteile weitere flexible Optionen für die Oberflächenbeschaffenheit zur Verfügung.

Eine geeignete Oberfläche für jeden Anspruch!

„Die Oberflächenrauheit spielt eine entscheidende Rolle für die Qualität von 3D-gedruckten Teilen“, erklärt Andrea Landoni, EMEA 3DP Product Manager bei Protolabs Europe. „Für uns ist allerdings klar, dass nicht jedes Projekt das gleiche Maß an Oberflächengüte erfordert. Zudem gilt: Was für eine Branche optimal ist, kann für eine andere Branche unpassend sein. Mit den neuen, flexiblen Optionen für die Oberflächenveredelung können sich Kunden für eine Standardoberfläche entscheiden, die ihren Bedürfnissen entspricht, oder falls nötig von einem höheren Qualitätsniveau profitieren.“

Die neuen Qualitätsstandards sind in die Kategorien „Pure“, „Smooth“ und „Vapour Smooth“ eingeteilt. Jede der drei Qualitätsstufen hat unterschiedliche Eigenschaften und Vorteile, welche die Funktionalität, Integrität und den Designaspekt eines Bauteils optimieren. Damit steht für jedes Projekt ein geeignetes Sekundärverfahren zur Verfügung. Die einzelnen Standards unterscheiden sich vor allem hinsichtlich ihrer Oberflächenrauheit, der Toleranzwerte, der Beschichtung und – mit Blick auf die jeweilige Verfügbarkeit – bezüglich Farbe und Materialauswahl.

Pure, Smooth und Vapour Smooth

Die Qualitätsstufe „Pure“ weist mit einem Rauhigkeitswert von ca. 20-50 µm einen höheren Rauheitswert auf. Sie ist zwar nicht für alle Werkstoffe gleichermaßen geeignet, bietet aber aufgrund des geringen Nachbearbeitungsbedarfs Vorteile in Sachen Geschwindigkeit und Kosten.

Teile mit der Qualitätsstufe „Smooth“ weisen eine geringere Oberflächenrauheit auf und sind mit einem Wert von ca. 10-30 µm für ein breiteres Spektrum von Werkstoffen einsetzbar. Diese Form der Nachbearbeitung eignet sich sowohl für die Serienfertigung von Bauteilen als auch für Prototypen. Aufgrund dieser Eigenschaften ist „Smooth“ bei Protolabs nun auch die Standardeinstellung mit Blick auf die Oberflächenqualität.

Teile der Qualitätsstufe „Vapour Smooth“, die einen Rauhigkeitswert von höchstens 10 µm aufweisen, haben im Vergleich zu den beiden anderen Qualitätsstufen eine besonders geringe Oberflächenrauheit. Dies liefert Oberflächen in einer Qualität, die man normalerweise mit Spritzgussteilen assoziiert. Die Qualitätsstufe „Vapour Smooth“ liefert dabei wasser- und luftdichte Bauteile, die leicht zu reinigen sind und aufgrund der extrem glatten und versiegelten Oberfläche hohe ästhetische Anforderungen erfüllen. Diese Qualität ist besonders in der Automobil- und Medizintechnikbranche beliebt.

Weitere Informationen darüber, wie Sie eine auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnittene Oberflächenbeschaffenheit erhalten können, finden Sie unter https://www.protolabs.com/de-de/services/3d-druck/optimierte-oberflachenqualitat-fur-sls-und-mjf-teile/

Protolabs ist der weltweit führende Digitalhersteller für kundenspezifische Prototypen und Kleinserienteile. Das technologieorientierte Unternehmen verwendet fortschrittliche Technologien für 3D-Druck, CNC-Bearbeitung und Spritzguss, um Teile innerhalb weniger Tage zu fertigen. Das Ergebnis ist eine beispiellos schnelle Markteinführung für Produktdesigner und Ingenieure weltweit.

Aspekte:

– Digitale 3D-CAD-Modelle werden von einem automatisierten Angebotssystem und urheberrechtlich geschützter Software in Anweisungen für Hochgeschwindigkeits-Fertigungsanlagen umgewandelt. Dabei wird ein digitaler Zwilling des gewünschten Teils erstellt. Das Resultat sind Teile, die volldigitalisiert hergestellt und innerhalb von einem bis 15 Tagen geliefert werden.

– Das Unternehmen stützt sich auf drei primäre Dienstleistungen: Spritzguss, CNC-Bearbeitung und 3D-Druck (Additive Fertigung).

– Die Spritzgusstechnik wird für Quick-turn-Prototypenherstellung, Bridge-Tooling und Kleinserienproduktion von bis zu 10.000 und mehr Teilen sowie für kleinere Mengen von Altteilen eingesetzt. Das Unternehmen bietet mehr als 100 Thermoplaste, Metalle und Silikone an.

– Protolabs verwendet indexiertes 3- und 5-Achsen-Fräsen und Drehen zur Bearbeitung von technischem Kunststoff und Prototypen aus Metall sowie von funktionsfähigen Fertigteilen in Mengen von weniger als 200.

– Bei der Additiven Fertigung werden fortschrittliche 3D-Drucktechnologien eingesetzt, die extrem genaue Prototypen mit komplexen Geometrien erstellen können. Additive Teile werden mit Stereolithographie, selektivem Lasersintern, Multi Jet Fusion, PolyJet und Direktem Metall-Lasersintern sowie in verschiedenen Kunststoffen und Metallen hergestellt.

Firmenkontakt

Protolabs

Julian Lietzau

Hermann-Oberth-Straße 21

85640 Putzbrunn

+49 (0) 89 99 38 87 24



http://www.protolabs.de

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH

Michelle Benesch

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49 (0)89/ 99 38 87 24



http://www.hbi.de

Bildquelle: @ Protolabs