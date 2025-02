AI GRC und Risikomanagement im Zusammenhang mit KI

Swiss GRC hat die Lancierung seines AI GRC-Moduls bekannt gegeben, eine Lösung, mit der Unternehmen KI-Risiken effektiv managen können.

Mit der zunehmenden Integration von KI in die Geschäftsabläufe sehen sich Unternehmen einer zunehmenden behördlichen Kontrolle und erhöhten Erwartungen an Transparenz, Sicherheit und ethische Aufsicht gegenüber. Das AI GRC Modul bietet Unternehmen einen strukturierten und automatisierten Ansatz für die KI-Risikobewertung, das Compliance-Management und die Governance und stellt sicher, dass sie den sich entwickelnden Vorschriften und Best Practices der Branche voraus sind.

„KI verändert die Industrie in einem noch nie dagewesenen Tempo, aber mit der Innovation kommt auch die Verantwortung. Unser AI GRC Modul ermöglicht es Unternehmen, KI vertrauensvoll zu integrieren – und so die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, Risiken zu mindern und Transparenz aufrechtzuerhalten. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer verantwortungsvollen KI-Governance“, sagt Besfort Kuqi, CEO von Swiss GRC.

Die rasche Einführung von KI bringt Herausforderungen wie Voreingenommenheit, undurchsichtige Entscheidungsfindung, Sicherheitsrisiken und regulatorische Unsicherheit mit sich. Viele Unternehmen haben Mühe, KI-Nutzungsfälle zu verfolgen, Compliance-Risiken zu bewerten und wirksame Überwachungsmechanismen zu implementieren. Das AI GRC Modul von Swiss GRC hilft bei der Bewältigung dieser Herausforderungen, indem es automatisierte Risikobewertungen, Echtzeitüberwachung und strukturierte Governance-Tools bietet, die es Unternehmen ermöglichen, die KI-Nutzung verantwortungsvoll und unter Einhaltung aller Vorschriften zu verwalten. Durch die Integration von KI-Taxonomieklassifizierung, Konformitätsbewertung, Lebenszyklusmanagement und Leistungsüberwachung bietet das Modul einen umfassenden Rahmen für KI-Transparenz, Rechenschaftspflicht und Risikominderung.

„Das regulatorische Umfeld rund um KI entwickelt sich rasant, so dass es für Unternehmen entscheidend ist, einen strukturierten Ansatz für Compliance und Risikomanagement zu haben. Unser AI GRC Modul wurde entwickelt, um diese Komplexität zu vereinfachen und eine zukunftssichere Lösung zu bieten, die mit führenden globalen Standards übereinstimmt“, sagt Nikolai Tsenov, Head of Strategy & Business Development bei Swiss GRC. „Mit diesem neuen Modul nimmt Swiss GRC eine führende Rolle ein, um sicherzustellen, dass KI-Innovationen sowohl ethisch als auch gesetzeskonform sind“, fügte er hinzu.

Das AI GRC Modul von Swiss GRC unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung weltweit führender KI-Regularien, darunter der EU AI Act, das NIST AI Risk Management Framework, ISO 42001, die OCC AI Guidance und die SDAIA AI Ethics Principles 2.0. Es ermöglicht die Anpassung von KI-Governance-Ansätzen an verschiedene regulatorische Anforderungen und unterstützt proprietäre KI-Frameworks und Taxonomien.

Swiss GRC mit Sitz in Luzern, Schweiz, zählt zu den führenden Anbietern für Governance, Risk und Compliance (GRC) Lösungen. Die GRC Toolbox dient als zentrale Plattform für Risikomanagement, Compliance-Sicherung und Stärkung der Resilienz. Unter dem Leitmotiv „Global Reach, Local Excellence“ hat das Unternehmen seine internationale Präsenz kontinuierlich erweitert. Mit der Einführung des AI GRC Moduls setzt Swiss GRC neue Massstäbe im Umgang mit KI-Risiken und ermöglicht es Unternehmen, die Chancen künstlicher Intelligenz optimal zu nutzen, ohne Kontrolle, Compliance und Vertrauen aus den Augen zu verlieren. Um mehr über das AI GRC Modul zu erfahren, besuchen Sie uns: www.swissgrc.com/ai-grc/

Kontakt

Swiss GRC AG

Yahya Mohamed Mao

Hirschmattstrasse 36

6003 Luzern

+41412207515



https://www.swissgrc.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.