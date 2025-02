Die Zukunft des Lichtmanagements bei Glamox in Halle 4, Stand 4C30

Hildesheim, 24. Februar 2025 – Vom 25. bis 27. März 2025 präsentiert der norwegische Leuchtenhersteller Glamox auf der eltefa in Stuttgart in Halle 4, Stand 4C30 seine neuesten Entwicklungen im Bereich Lichtmanagementsysteme und Innenraumbeleuchtung. Ein Highlight am Glamox-Messestand ist der neu entwickelte Controller zur DALI-Steuerung mit einer Kapazität von bis zu 192 Adressen. Dieses System ermöglicht eine flexible und dynamische Lichtsteuerung mit nur einer Ethernet2DALI-Schnittstelle und eröffnet neue Möglichkeiten für effiziente Beleuchtungskonzepte. Ergänzend dazu stellt Glamox aktuelle Innenraumleuchten für verschiedenste Anwendungsbereiche vor.

Dank eines modernen Glamox Lichtmanagementsystems lassen sich signifikante Energieeinsparungen sowohl bei Neubauten als auch in bestehenden Gebäuden erzielen. Anhand von praxisnahen Anwendungsbeispielen zeigt Glamox, wie sich durch intelligente Steuerungssysteme der Energieverbrauch um bis zu 80 % reduzieren lässt. Zusätzlich wird durch LMS die Wartungsintensität deutlich gesenkt.

Akustikleuchten, Industrieleuchten und Lichtbandsysteme

Glamox präsentiert auf der eltefa drei innovative Akustikleuchten aus der FX Silence-Serie, die speziell für moderne Büroflächen, Bildungsstätten und öffentliche Einrichtungen konzipiert wurden. Diese Leuchten bieten ein ausgewogenes Verhältnis von direkter und indirekter Beleuchtung (30:70) und bestehen aus umweltfreundlichem, zu 75 % recyceltem PET-Material mit exzellenten akustischen Eigenschaften. Ein weiteres Messehighlight ist die Industrieleuchte COSMO ORION, die mit ihrem transluzenten Gehäuse in sieben Farbvarianten nicht nur robust, sondern auch vielseitig einsetzbar ist. Besucher können außerdem das Lichtbandsystem LINDOX entdecken, das mit einem innovativen Stecksystem eine besonders schnelle Montage ermöglicht – sämtliche Module lassen sich durch einfaches Zusammenfügen verbinden und benötigen lediglich zwei Schrauben zur Fixierung. Im Bereich der dekorativen Beleuchtung zeigt Glamox mit der LUNA-Serie eine Produktfamilie, die für architektonische Lichtkonzepte entwickelt wurde. Die großformatigen Leuchten sind in Durchmessern von bis zu 1,80 Metern erhältlich und setzen stilvolle Akzente in anspruchsvollen Beleuchtungsprojekten.

Weitere Informationen sind auf www.glamox.de erhältlich.

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox GmbH ist Teil der Glamox Gruppe, einem norwegischen Industriekonzern, der professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt entwickelt, produziert und vertreibt. Die Glamox Gruppe beschäftigt rund 2.100 Mitarbeiter mit Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika. Der Jahresumsatz 2023 betrug 363 MEUR. Unsere Lösungen werden über eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung angeboten, darunter Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-SYSTEM, LiteIP, Luminell, MARL und Wasco. Das Ziel der Glamox Gruppe ist es, nachhaltige Beleuchtungslösungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. www.glamox.de

Pressekontakte

Dipl.-Ing. Sabrina Catrin Dittmann

Regional Marketing Manager – Central Europe

Linzer Str. 9a

28359 Bremen

Tel.: +49 421 485 70-71

E-Mail: sabrina.dittmann@glamox.com

Hauptsitz Glamox GmbH

Daimlerring 25

31135 Hildesheim

Tel.: +49 5121 7060-0

Profil PR

Stefan Winter

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33-19

E-Mail: s.winter@profil-pr.com