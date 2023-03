AGW veröffentlicht den traditionellen Energiekompass 2023

Nutzen Sie günstige Tage für wichtige Entscheidungen und vermeiden Sie Gefahren an ungünstigen Tagen mit dem AGW Energiekompass

Die renommierte AGW Akademie, bekannt für ihre Expertise in der Partnerrückführung, gibt auch in diesem Jahr wieder ihren traditionellen AGW Energiekompass heraus. Der Energiekompass bietet Menschen wertvolle Hinweise, an welchen Tagen im Jahr günstige oder ungünstige Energien für bestimmte Entscheidungen vorherrschen. Mit diesem Wissen können sie Gefahren aus dem Weg gehen und Glückstage nutzen, um wichtige Entscheidungen wie Gehaltsforderungen, Beförderungen oder den Beginn neuer Projekte zu planen.

Der AGW Energiekompass 2023 basiert auf einer Kombination von astrologischen Konstellationen und der Numerologie. Die Experten von AGW haben ihr umfangreiches Wissen über die Deutung dieser beiden Disziplinen genutzt, um einen Kalender zu erstellen, der seinen Benutzern hilft, die besten Tage für verschiedene Aspekte ihres Lebens zu identifizieren.

Neben Gehaltsforderungen und Beförderungen bietet der AGW Energiekompass auch Informationen zu den besten Tagen für andere Lebensbereiche, wie zum Beispiel:

Geschäftsverhandlungen: Finden Sie heraus, an welchen Tagen Ihre Verhandlungsposition am stärksten ist, um erfolgreiche Abschlüsse zu erzielen.

Reisen: Planen Sie Ihre Reisen an Tagen, an denen die Energien für Sicherheit und positive Erlebnisse besonders günstig sind.

Beziehungen: Entdecken Sie die besten Tage, um neue Bekanntschaften zu schließen, bestehende Beziehungen zu vertiefen oder den richtigen Zeitpunkt für eine Versöhnung zu finden.

Gesundheit: Nutzen Sie die Informationen des Energiekompasses, um die besten Tage für Arztbesuche, gesundheitsfördernde Aktivitäten oder den Beginn einer neuen Diät oder eines Fitnessprogramms auszuwählen.

Der AGW Energiekompass ist ein wertvolles Werkzeug für alle, die ihr Leben im Einklang mit den kosmischen Energien gestalten möchten. Mit dem AGW Energiekompass können Sie Ihre Entscheidungen auf der Grundlage fundierter astrologischer und numerologischer Kenntnisse treffen und so Ihre Chancen auf Erfolg in allen Lebensbereichen erhöhen.

Der AGW Energiekompass ist ab sofort auf der AGW Homepage verfügbar. Holen Sie sich noch heute den AGW Energiekompass 2023 und navigieren Sie erfolgreich durch das Jahr mit der Expertise der AGW Akademie.

AGW ist die führende Institution für Spiritualität, Liebeszauber, Parapsychologie und Esoterik. Hier vereinigen sich Medien und Lichtarbeiter mit den weltweit höchsten Fähigkeiten. Wir nehmen Ihre Sorgen, Probleme und Ängste ernst und bieten konkrete und sichere Lösungen.

